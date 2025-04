Les 10 voitures électriques qui vont marquer 2025 : notre classement exclusif

2024 appartient au passé. 2025 vient de commencer. Nous avons 12 mois devant nous où une multitude de lancements et d’arrivées importantes nous attendent. Cette année s’annonce particulièrement importante en ce qui concerne les intérêts électriques. La réglementation européenne impose une transformation du marché.

Les voitures électriques sont appelées à prendre le dessus, tandis que les automobilistes s’intéressent de près aux grandes nouveautés. Nous avons sélectionné les 10 lancements les plus importants de 2025. Les 10 voitures électriques les plus excitantes à venir.

Les 10 voitures électriques les plus importantes de 2025

Modèle Y de Tesla

Il s’agit sans aucun doute de la plus importante de toutes les innovations à venir. Le très attendu Project Juniper sera dévoilé en début d’année. Il ne reste que quelques semaines avant qu’il ne soit dévoilé publiquement. Pour Tesla, il s’agit de bien plus qu’un simple renouvellement. De nombreuses unités d’essai ont été découvertes dans différentes parties du monde. Les Américains accordent une attention particulière aux détails et de nombreuses nouveautés seront intégrées, à commencer par un changement d’image significatif. L’efficacité sera à nouveau un élément clé de la nouvelle Tesla Model Y. L’évolution devrait permettre d’améliorer l’autonomie à près de 700 kilomètres. Il s’agit de la voiture électrique la plus vendue au monde.

Toyota Urban Cruiser

Il s’agira de la deuxième voiture électrique lancée par Toyota. Espérons que les Japonais sauront tirer les leçons du passé, des mauvaises leçons de la Toyota bZ4X. À première vue, l’Urban Cruiser abandonne la marque Toyota électrique actuelle. Dévoilée il y a un peu plus d’un mois, la Toyota Urban Cruiser ne sera pas disponible en concession avant le printemps 2025. L’autonomie officielle n’a pas encore été annoncée, mais au vu des chiffres offerts par des concurrents tels que le Renault Scenic ou la Peugeot E-2008, elle devrait largement dépasser les 400 kilomètres. Le prix sera un autre détail à prendre en compte. Environ 30 000 euros.

KIA EV5

KIA a certainement fait le bon choix avec sa gamme de véhicules électriques. Les électriques coréennes sont parmi les mieux valorisées au monde, offrant un rapport qualité-prix plus qu’intéressant. L’année 2024 a été dominée par les lancements de la KIA EV9 et de la KIA EV3. L’EV5 s’attaquera directement au segment le plus commercial du marché européen, le C-SUV, en se positionnant comme une véritable alternative à la Peugeot E-3008, à la Nissan Ariya, à la MG Marvel R ou à la Ford Explorer. Il n’arrivera en France qu’à l’automne et, bien qu’il y ait encore beaucoup d’informations inconnues à son sujet, on peut déjà dire qu’il a atteint l’Olympe du marché électrique chinois. En quelques jours seulement, il s’est vendu à plus de 6 000 exemplaires. KIA prépare déjà son usine pour inonder le reste du monde.

Renault 4 E-TECH

Depuis l’arrivée de Luca de Meo à la tête de Renault, la marque a clairement changé de cap. Les Parisiens ont changé de mentalité. Le rétro est à la mode. Le lancement le plus important de Renault en 2024 a été la Renault 5 E-TECH. Son look distinctif a attiré l’attention de nombreux conducteurs à travers l’Europe et en 2025, ils espèrent répéter le même succès avec l’arrivée de la Renault 4 E-TECH, bien que dans ce cas, le design ne ressemble pas tellement au modèle original, mais opte pour une présentation traditionnelle. Sous la carrosserie attrayante se cache un système 100 % électrique avec une autonomie homologuée de 400 kilomètres. Un autre rival pour le Toyota Urban Cruiser et la catégorie B-SUV en Europe. Son prix de vente, sans remise, devrait se situer autour de 30.000 euros.

MG ES5

Nous sommes encore dans les catégories intermédiaires et il est temps de parler de la MG ES5. L’entreprise britannique, aujourd’hui chinoise, a révolutionné le marché européen et Français. Grâce à des modèles comme la ZS EV et la MG4, elle a réussi à démocratiser la mobilité électrique. L’année prochaine, ce qui pourrait vraisemblablement devenir son lancement le plus important en France. L’ES5 est déjà disponible en Chine, tandis que nous pourrons l’avoir au deuxième trimestre. Avec ses 4,47 mètres de long, il se situe dans le segment des C-SUV. Sur le marché chinois, il dispose d’une autonomie de 525 kilomètres et son prix est attractif. Compte tenu de la politique marketing de MG, il est logique de tabler sur un prix de vente au détail d’environ 32 000 euros.

Mercedes CLA

Les Allemands n’obtiennent pas la bonne acceptation électrique qu’ils espéraient. Sa gamme EQ ne répond pas aux besoins commerciaux des conducteurs, mais cela devrait changer en 2025. La nouvelle Mercedes CLA devrait être le succès espéré par Stuttgart. Ses chiffres sont en effet très prometteurs. Sa structure électrique de 800 volts lui permettra de recharger jusqu’à 300 kilomètres d’autonomie en 10 minutes. Son autonomie officielle est de 750 kilomètres, mais tous les doutes subsistent quant à son prix. Il s’agit d’une Mercedes après tout, il ne faut donc pas s’attendre à des tarifs populaires comme ceux proposés par sa plus proche rivale, la Model 3 de Tesla. Nos estimations font état d’un prix de détail minimum d’environ 50 000 euros, avant remises. Espérons que nous nous trompons.

BMW iX3

Mercedes n’est pas la seule à promettre de grandes performances électriques. Ses collègues et rivaux de BMW envisagent une année 2025 passionnante. Ce sera l’année où nous pourrons enfin voir la nouvelle plateforme Neue Klasse dont nous avons parlé. La première voiture à la présenter sera la BMW iX3. Un SUV de taille moyenne qui tentera de se positionner comme une alternative au modèle Y de Tesla. Il est trop tôt pour le dire, mais ce qui est certain, c’est que les Allemands vont lui donner tout ce qu’ils savent. Une fois de plus, l’accent est mis sur une structure électrique de 800 volts avec des temps de charge 30% plus rapides que les électriques actuelles. L’autonomie devrait être largement supérieure à 600 kilomètres, voire plus. Elle sera dévoilée au cours du premier trimestre, et la berline BMW i3 suivra plus tard dans l’année.

Range Rover électrique

Pour beaucoup, la Range Rover est actuellement la meilleure voiture au monde. C’est un SUV luxueux, confortable, élégant et technologiquement avancé, qui se présente et se comporte bien dans n’importe quel environnement, terrain ou situation. C’est une voiture très complète, mais on ne peut pas dire qu’elle soit petite, bon marché ou électrique. Ce dernier point changera en 2025. Le Range Rover Electrique arrive avec l’intention de rejoindre le groupe restreint des voitures électriques les plus convoitées par les riches et les célèbres, aux côtés de la Rolls-Royce Spectre et de la dernière Mercedes Classe G électrique. On ne connaît pratiquement aucun détail à son sujet et c ‘est déjà un succès. Les Britanniques comptent déjà plus de 48 000 clients intéressés par une voiture qui dépassera la barre des 200 000 euros et qui dépassera de peu celle des 500 kilomètres d’autonomie.

Gravité lucide

Lucid est, pour l’instant, une grande inconnue pour les conducteurs européens. L’entreprise fondée par Peter Rawlinson connaît toutefois un grand succès aux États-Unis. Les plans de l’entreprise pour 2025 prévoient une expansion commerciale en Europe. La première de ses voitures, la Lucid Air, est déjà disponible. Il s’agit en fait de la voiture électrique ayant la plus grande autonomie en Europe. La Lucid Gravity cherchera son propre espace. Les premières unités ont déjà été livrées en Amérique du Nord et devraient l’être en Europe d’ici la fin de l’année. Grâce à la dernière génération de batteries Panasonic , elle est capable d’offrir plus de 700 kilomètres d’autonomie certifiée. Son prix ne sera pas populaire, mais devrait largement dépasser les 90 000 ¤.

Nissan LEAF

Bien avant le succès de Tesla, il existait une voiture électrique japonaise considérée comme la première voiture électrique de masse de l’histoire : la Nissan LEAF. Les Japonais en ont fait un succès bien avant que l’électrification n’envahisse l’industrie. Le pionnier du marché, aujourd’hui condamné au néant absolu, rattrapera son retard en 2025. Après avoir été cachée au public pendant des années, la Nissan LEAF reviendra sur la scène internationale sous la forme d’un SUV. Beaucoup de choses ont changé depuis son lancement il y a plus de dix ans. Aujourd’hui, elle doit faire face à de nombreux rivaux dans un monde dominé par les voitures électriques d’Elon Musk. Il sera dévoilé au printemps, même s’il n’arrivera pas chez les concessionnaires avant l’été. De nombreux regards sont tournés vers elle.