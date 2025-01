Le SUV électrique le plus efficient au monde dépasse les 700 kilomètres d’autonomie grâce à Panasonic

Peter Rawlinson, PDG de Lucid Motors, a relevé le défi ambitieux de produire les voitures électriques les plus performantes et efficaces au monde. Après le succès de la berline Lucid Air, la marque californienne a dévoilé son Gravity, un SUV électrique qui repousse les limites de l’autonomie et du confort. Doté des dernières technologies de batteries développées en partenariat avec Panasonic, le Lucid Gravity promet une autonomie exceptionnelle de 725 kilomètres (cycle EPA), établissant ainsi une nouvelle référence dans le segment des SUV électriques.

Des batteries Panasonic de pointe : 40 % plus compactes et plus puissantes

Au cœur de cette innovation se trouvent les nouvelles cellules lithium-ion 2170 de Panasonic, conçues pour maximiser la densité énergétique tout en réduisant l’encombrement. Avec une densité volumétrique de plus de 800 Wh/l, ces batteries sont 40 % plus petites que les générations précédentes, permettant ainsi d’offrir un espace intérieur inégalé et une autonomie record. Lucid Motors et Panasonic ont collaboré étroitement pour garantir des performances optimales, une sécurité accrue et une durée de vie prolongée.

Grâce à cette technologie, le Lucid Gravity affiche une capacité de chargement impressionnante : 3 398 litres d’espace répartis entre un coffre avant et un coffre arrière, surpassant tout autre SUV électrique du marché.

Efficacité maximale et recharge ultra-rapide

Le Lucid Gravity repose sur une architecture électrique avancée de 900 volts, qui optimise l’efficacité énergétique tout en permettant une recharge ultra-rapide. Avec une puissance de charge maximale de 350 kW, il est capable de récupérer 320 kilomètres d’autonomie en seulement 15 minutes. Cette prouesse technologique garantit une utilisation pratique, même sur de longs trajets.

En termes de performances, la version Grand Touring, qui intègre les batteries Panasonic, offre non seulement l’autonomie la plus longue mais aussi un équilibre parfait entre luxe, espace et technologies de pointe.

Un design haut de gamme et un prix premium

Le Lucid Gravity conserve l’ADN esthétique de la Lucid Air, tout en adoptant les proportions robustes d’un SUV. Les matériaux et finitions intérieurs reflètent l’excellence de la marque, combinant luxe et durabilité. Avec un prix de départ fixé à 79 900 dollars pour la version Touring et à 94 900 dollars pour la version Grand Touring, ce SUV s’adresse à une clientèle exigeante, à la recherche d’une expérience de conduite électrique sans compromis.

Actuellement en prévente aux États-Unis, le Lucid Gravity débutera ses livraisons européennes d’ici la fin de l’année prochaine. Bien que les prix pour le marché européen restent à préciser, ce modèle est déjà perçu comme une référence mondiale dans le segment des SUV électriques. En parallèle, la Lucid Air continue de dominer avec des versions offrant jusqu’à 1 000 kilomètres d’autonomie, confirmant l’expertise de Lucid Motors en matière d’efficacité.