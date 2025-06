Premières images de la BMW iX3 : le SUV de la Neue Klasse se dévoile sous camouflage

BMW accélère sa transition vers l’électrique avec le lancement de l’iX3 Neue Klasse, un modèle qui fait partie d’une stratégie globale visant à réinventer la mobilité premium. Ce SUV n’est pas seulement une évolution du modèle existant, mais une véritable rupture technologique qui s’appuie sur la plateforme Neue Klasse, dédiée aux véhicules électriques de nouvelle génération.

Une stratégie tournée vers l’électrification totale

Le BMW iX3 Neue Klasse est l’un des premiers modèles à incarner la vision de BMW pour un avenir électrique. Grâce à sa plateforme conçue spécialement pour les véhicules électriques, il promet des gains significatifs en efficacité énergétique, en autonomie et en modularité des performances. Ce SUV s’inscrit dans une ambition plus large : atteindre un objectif de 50 % de ventes électriques d’ici 2030.

Un design futuriste au service de l’efficience

Le design du BMW iX3 Neue Klasse reflète une approche axée sur l’innovation et l’aérodynamisme. Les lignes fluides et les proportions soigneusement équilibrées optimisent non seulement l’esthétique, mais également la résistance à l’air, un facteur clé pour maximiser l’autonomie.

Calandre fermée : typique des véhicules électriques BMW, elle améliore l’aérodynamisme tout en renforçant l’identité visuelle.

: typique des véhicules électriques BMW, elle améliore l’aérodynamisme tout en renforçant l’identité visuelle. Jantes optimisées : leur design réduit les turbulences et contribue à une meilleure efficience énergétique.

BMW précise : « Nos véhicules approchant des conditions de production, nous testons les processus de l’usine dans des conditions réelles, en les optimisant constamment afin d’assurer un démarrage en douceur de la production ».

Mais quel modèle ce SUV remplacera-t-il ? Il semble que ce soit l’iX3, un modèle que vous n’avez peut-être pas encore vu dans la circulation. L’actuel iX3 est un modèle réservé à la Chine depuis deux ans. Il est basé sur la plateforme CLAR, également utilisée pour les variantes à combustion.

Motorisation et performances du BMW iX3 Neue Klasse

Le BMW iX3 Neue Klasse se distingue par ses performances électriques qui établissent de nouveaux standards pour les SUV premium. Construit sur la plateforme Neue Klasse, ce modèle intègre des technologies de pointe qui renforcent son efficacité énergétique et ses capacités dynamiques.

Puissance : le SUV est équipé d’un moteur électrique performant, offrant des accélérations fluides et réactives. Bien que les chiffres précis n’aient pas encore été dévoilés, BMW promet des performances comparables, voire supérieures, à celles des modèles existants.

: le SUV est équipé d’un moteur électrique performant, offrant des accélérations fluides et réactives. Bien que les chiffres précis n’aient pas encore été dévoilés, BMW promet des performances comparables, voire supérieures, à celles des modèles existants. Efficience énergétique : grâce à une gestion optimisée de l’énergie et à un design aérodynamique, le véhicule affiche une consommation réduite.

Autonomie et recharge rapide : un atout majeur

Avec une autonomie annoncée supérieure à 600 kilomètres, le BMW iX3 Neue Klasse se positionne comme un des leaders dans sa catégorie. Ce résultat est obtenu grâce à des batteries de nouvelle génération qui offrent une meilleure densité énergétique.

Les capacités de recharge sont également impressionnantes :

Recharge rapide : jusqu’à 80 % de charge en moins de 30 minutes, grâce à une puissance de charge de 350 kW.

: jusqu’à 80 % de charge en moins de 30 minutes, grâce à une puissance de charge de 350 kW. Compatibilité universelle : le SUV est conçu pour s’adapter aux infrastructures de recharge rapide actuelles et futures.

Au début du printemps, nous avons déjà eu un premier aperçu de ce à quoi ressemblerait la version de production grâce au concept-car Neue Klasse X , qui était accompagné d’une berline électrique moyenne de type Série 3, qui a eu son propre concept en 2023.

Ces deux modèles marqueront le début de la prochaine génération de véhicules électriques de BMW, pour laquelle le constructeur a d’abord choisi les deux segments où le volume de la demande pourrait être le plus élevé, avec Tesla en ligne de mire.

Entre autres caractéristiques, la plateforme Neue Klasse promet une autonomie accrue de 30 % grâce à de nouvelles cellules lithium-ion cylindriques dont la densité énergétique est supérieure de 20 % à celle des cellules prismatiques actuelles. La vitesse de recharge augmentera également de 30%, selon les promesses de la marque, grâce à son architecture 800 volts.

L’autonomie est un peu plus délicate à prévoir car BMW proposera une gamme de batteries de tailles différentes, qui devront être adaptées à la taille et au poids de chaque modèle. Mais si l’on considère l’extrémité supérieure de cette gamme, on peut s’attendre à des autonomies légèrement inférieures à 800 km, et ce dans des véhicules encore de taille moyenne.

Ce dernier point pourrait donner à BMW un avantage décisif sur ses rivaux en Europe, y compris Tesla, dont la berline de taille moyenne est sur le marché depuis un certain temps déjà et le domine d’une main de fer.

Bien sûr, plusieurs points restent à aligner d’ici la fin 2025, notamment la question de l’approvisionnement solvable en batteries et la stabilisation des prix de l’énergie sur le marché européen. Pour l’heure, Milan Nedeljkovic, responsable de la production chez BMW AG, déclare que « la production des premières unités d’essai est une étape importante pour cette nouvelle usine ».