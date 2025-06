Guide d’achat de la Mercedes Classe A : nous choisissons son meilleur moteur et les extras qui vous sont indispensables

Quand on pense à une Mercedes, la première chose qui vient à l’esprit est qu’il s’agit d’une voiture chère. Nous n’allons pas le nier, mais dans sa vaste gamme, il y en a une qui est le modèle d’entrée de gamme et le plus « économique ». Plus précisément, je parle de la Classe A compacte qui, dans notre pays, jouit d’une nette popularité puisqu’elle est la troisième voiture allemande la plus vendue, après le GLC et le GLA. Pour toutes ces raisons, nous avons voulu la soumettre à notre guide d’achat particulier pour savoir quel est son meilleur moteur et quels sont les extras qui pourraient être indispensables pour leur utilité ou leur prix.

La voiture qui a fait baisser la moyenne d’âge des clients de Mercedes

S’il est une chose qui caractérise la Classe A depuis son lancement en 2012 (nous n’incluons pas le monospace qui portait le même nom et qui a été rebaptisé Classe B), c’est qu’elle a permis à la marque à l’étoile de se rapprocher d’un public plus jeune qu’à l’accoutumée. Après tout, sa carrosserie compacte était la plus populaire à l’époque pour ce type de clientèle et a rapidement trouvé des rivales telles que la BMW Série 1 ou l’Audi A3 avec lesquelles nous nous comparerons à plusieurs reprises dans ce texte.

Il est actuellement dans cette deuxième tranche de son temps en tant que compact, qui a été lancé en 2018, mais a été mis à jour en 2022. Même si, pour être honnête, beaucoup auront du mal à faire la différence entre les deux modèles, car les changements ont été assez subtils. Nous parlons d’une voiture de 4,41 mètres de long, avec une largeur de 1,79 mètre et une hauteur de 1,44 mètre, qui est également proposée dans une carrosserie Sedan pour ceux qui recherchent les trois volumes si communs dans la marque allemande.

Concrètement, l’unité d’essai que vous pouvez voir dans la vidéo de la Classe A correspond au moteur A 250 e, le seul hybride rechargeable disponible au catalogue et qui disposait du pack AMG Line Advanced (2 500 euros). À cela s’ajoutent la couleur « Mountain Grey » pour la carrosserie (840 euros) et les jantes de 19 pouces qui, étant incluses dans le pack Night, représentent un supplément de 1 600 euros.

L’inclusion du pack AMG Line Advanced mentionné plus haut permet d’avoir des sièges sport, que l’on rencontre dès l’entrée dans l’habitacle. Ils sont faits de matériaux de haute qualité, réglables électriquement, avec des commandes dans les portes, comme d’habitude chez Mercedes, et sont excellents en termes d’adhérence et de taille. Cependant, ils sont plutôt durs, ce qui affecte le confort sur les longs trajets, comme j’ai pu le constater, et en outre, comme ils sont également montés sur les sièges arrière, les grands appuis-tête réduisent la visibilité vers la lunette arrière.

Une fois installé dans le siège, je trouve autour de moi un tableau de bord assez moderne. Il faut rappeler que cette Classe A dispose du système d’affichage MBUX, la référence dans le monde automobile, non seulement en termes de personnalisation et de graphisme, mais aussi en termes de fonctions vocales et d’autres fonctions utiles comme la caméra pour les feux de signalisation. Tout cela sans « accrochage » et avec des transitions rapides entre les différents menus.

La qualité des matériaux est supérieure à ce que l’on trouve dans n’importe quel compact généraliste, au cas où l’on en douterait, même si, comme toujours, certains détails pourraient être améliorés. Par exemple, pour moi, les palettes à double fonction, comme je le dirai plus tard, sont un peu petites, tandis que le côté gauche de l’écran est masqué par la main droite qui tient le volant. De l’autre côté, le système d’éclairage, qui a été doté d’une utilité qui mérite d’être soulignée. Outre la coloration habituelle de l’habitacle avec la teinte de votre choix, il existe des fonctions utiles telles que l’allumage de l’éclairage du rétroviseur à l’approche d’un pilier ou d’un mur, ou l’allumage automatique de l’éclairage de courtoisie de ce côté si vous vous rapprochez du siège du passager avant.

Nous passons maintenant aux places arrière, bien que ce type de voiture soit généralement utilisé par des couples. Le mètre en main nous indique que ses trois dimensions (hauteur, largeur et espace pour les jambes) sont assez proches de celles d’une A3 ou d’une Série 1 (non comparées à la nouvelle, car il n’y a pas encore de mesures), mais se situeraient derrière de grandes références généralistes de ce segment comme pourraient l’être une Seat Leon ou une Ford Focus. A cela s’ajoute un plancher haut qui rendra difficile la position de l’éventuel passager central.

Nous terminons l’analyse de l’habitacle par le coffre. Comme c’est souvent le cas dans les voitures modernes équipées de moteurs de différentes cylindrées, comme notre protagoniste, sa capacité varie considérablement en fonction du moteur choisi. Dans le cas de cette Classe A, elle varie de 310 à 370 litres, ce qui est encore une fois très proche de ses rivales allemandes haut de gamme, mais inférieur aux meilleures compactes, et en particulier dans mon unité d’essai, elle était de 340 litres. Ce que j’ai apprécié, c’est que l ‘ouverture de chargement est l’une des plus basses de sa catégorie.

Les performances de la Classe A hybride rechargeable

Avant de commencer ma tournée avec cette Classe A, je jette un coup d’œil à son affichage tête haute (1 200 euros) pendant que je manœuvre. En plus des indications habituelles telles que la vitesse ou les indications du navigateur , il inclut les couleurs typiques pour vous indiquer la distance qu’il vous reste à parcourir par rapport aux obstacles qui vous entourent. Normalement, ces indications se trouvent sur les écrans multimédias, mais je pense qu’elles sont beaucoup plus efficaces ici, car il n’est pas nécessaire de tourner la tête pour éviter des colonnes ou d’autres voitures en stationnement.

Je veux d’abord vérifier les performances électriques et c’est pourquoi j’ai choisi le mode « Electric ». Ici, on constate que l’insonorisation a été bien faite et que le moteur de 80 kW (109 ch) a plus que la puissance nécessaire pour déplacer la voiture en ville et en dehors de la ville, où elle roule à 120 km/h sans problème. Lorsque j’ai pris la route, l’autonomie était de 73 kilomètres (homologuée à 76), mais j’ai parcouru au maximum 63 km en conduisant tranquillement en ville et autour de la ville, car l’autonomie est limitée à 0 %, comme l’indique le tableau de bord.

À partir de ce moment, la voiture passe directement en mode « Hybrid », où le système alterne entre le bloc susmentionné et le moteur à essence de 163 ch, une combinaison qui , au mieux, offre 218 ch. Il existe également un réglage « Battery Hold » pour réserver la batterie, un réglage « Sport » pour plus de performances et le réglage « Individual » pour ajuster la propulsion, la direction et l’ESP.

Pour en revenir aux palettes, elles ont une double fonction. En mode « Sport », elles sont utilisées pour passer manuellement les vitesses de la boîte à huit rapports à double embrayage, mais autrement, elles agissent comme des palettes régénératrices. Par défaut, la voiture est généralement placée en D, qui freine un peu, les extrêmes étant D-, qui est le plus fort et vous permettra de moins utiliser les freins, surtout en ville, et D+, qui laisse la voiture complètement libre, plus adaptée à des vitesses de croisière.

Voilà pour la partie électrique, mais passons maintenant aux performances du moteur à essence. Si vous vous demandez s’il se déplace avec autant de souplesse que la Classe A précédente, la réponse est oui. Les deux sont parfaitement adaptés, mais il est bien sûr un peu plus gourmand. Sur un trajet de même distance avec ou sans batterie, principalement sur autoroute, mais aussi avec des kilomètres sur routes secondaires, la différence de consommation est de 1,5 litre en faveur du trajet avec batterie pleine (5,5 litres contre 7 litres). Dans ces conditions, la batterie a duré 43 kilomètres, ce qui doit être pris en compte.

Et si j’ai déjà mentionné que les sièges AMG sont un peu durs, le reste de la configuration du châssis proposé se comporte dans les mêmes termes. Il est très efficace, c’est indéniable, entrant dans les virages très à plat, avec une direction qui répond très bien à la moindre sollicitation. Mais entre cela et les roues à profil 40, elle ne convient finalement pas à ceux qui aiment les voitures confortables.

Comme toujours, deux petits points à améliorer. Je ne suis pas convaincu par la caméra arrière qui sort du logo à chaque fois que l’on descend en dessous de 25 km/h et qui se cache à nouveau à 35 km/h. Dans une ville où les dos d’âne sont nombreux, cela peut être trèsgênant. Dans une ville avec plusieurs dos d’âne, elle peut devenir inconfortable à cause du bruit perçu dans l’habitacle et elle n’atteint pas le raffinement que l’on attend d’une Mercedes. Enfin, le réservoir de carburant ne contient que 35 litres pour une autonomie d’environ 480 km dans le meilleur des cas.

Avant de terminer, il est temps de charger la batterie de notre Classe A hybride rechargeable. Avec 11,5 kWh de capacité utile (15,6 kWh bruts), il m’a fallu huit heures et quarante minutes pour atteindre 100 % à la maison, contre 1 h 20 sur une borne de 11 kW. Cette vitesse a été possible parce que j’avais le chargeur optionnel de cette puissance qui coûte 665 euros (le mettre sur la liste comme un prix fixe), parce qu’il est livré avec 3,7 kW en standard. Sans oublier qu’un chargeur de 22 kW DC est également disponible pour le même prix, ce qui vous permettra peut-être d’économiser.

Jusqu’à sept moteurs au choix

Maintenant que nous connaissons les tenants et les aboutissants de la Classe A, passons aux spécificités du choix des moteurs. Dans le titre de cette section, j’ai mentionné qu’il y avait jusqu’à sept options, l’une des gammes les plus larges du marché, mais deux moteurs AMG supplémentaires pourraient être ajoutés pour les acheteurs les plus « compétitifs ».

L’A 250 e est-elle la plus recommandable ? Je pense que le fait qu’elle porte le label 0, le seul de tous, signifie qu’en dehors de la perte du coffre ou du réservoir, il faut débourser pas moins de 50 804 euros. J’écarterais également la puissante A 250 (58.500 euros) en raison de son prix, ainsi que les A 180 et A 180 d, qui, avec respectivement 136 et 116 ch, sont peut-être un peu sous-motorisées.

Ce qui nous amène au milieu de gamme, où se trouvent les diesels A 200 d et A 220 d. Le premier dispose déjà de 150 ch, ce qui est plus que suffisant pour conduire une Classe A comme celle-ci et vous permettrait d’économiser près de 4.400 euros. Mais plutôt que de payer ces 43.436 euros, je préfère opter pour l’A 200, qui partage le bloc essence de l’hybride rechargeable et qui, contrairement à l’hybride diesel, bénéficie d’un label Eco. Le tout pour 42 649 euros.

D’ailleurs, si vous envisagez d’acheter la berline comme alternative, sachez qu’en plus de bénéficier d’un coffre plus grand (entre 345 et 405 litres), il vous en coûtera environ 1.000 euros de plus et les A 220 d et A 250 disparaîtront de la liste des motorisations.

Une foule d’options

Comme il est d’usage chez Mercedes, et presque extensible à ses rivales allemandes premium, la liste des options est généralement très étendue. Pour commencer, la Classe A est livrée de série avec le pack Progressive, qui comprend des jantes de 17 pouces, des sièges en cuir et tissu Artico, ainsi que des sièges confort.

Pour moi, une bonne configuration consisterait à ajouter la Progressive Line Advanced Plus (1 167 euros) avec démarrage et accès sans clé, chargeur sans fil et tableau de bord de 10,25 pouces, les phares adaptatifs Multibeam LED (387 euros), la possibilité d’utiliser Apple CarPlay ou Android Auto sans fil (363 euros) et la surveillance des angles morts pour 600 euros.

Les concurrentes allemandes de la Mercedes Classe A

Inévitablement, comme dans d’autres catégories, les principaux rivaux d’une Mercedes sont toujours BMW et Audi. Et il se trouve que ces deux modèles ont été rafraîchis cette année, ce qui leur confère une nouveauté supplémentaire que notre protagoniste n’a pas. En ce qui concerne les hybrides rechargeables, la Série 1 serait exclue de cette éventuelle comparaison, car elle ne dispose pas de ce type de moteur pour le moment.

L’A3, en revanche, est une véritable concurrente de la Classe A. Elle est disponible en cinq portes et en break. Également disponible en carrosserie cinq portes et break, ainsi qu’en crossover all-street, sa dernière mise à jour lui a permis d’introduire deux variantes PHEV de 204 et 272 ch. Le plus intéressant est qu’elles sont dotées d’une batterie utilisable de 19,7 kWh (25,7 kWh brut) qui leur permet d’atteindre une autonomie électrique de plus de 130 kilomètres. En outre, leurs prix sont respectivement de 46 230 euros et 51 530 euros.