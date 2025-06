Essai – Kia Niro PHEV 2024 : L’hybride rechargeable qui réconcilie tout le monde

La voiture électrique a montré qu’il est possible de se déplacer grâce à d’autres systèmes qui ne nécessitent pas l’utilisation de combustibles fossiles. Les hybrides sont aujourd’hui la porte d’entrée de l’échelle électrique. Une technologie qui peut être complétée par des hybrides rechargeables. Le KIA Niro PHEV se positionne comme un modèle très attractif, à faible coût d’exploitation, qui tire parti du meilleur des deux mondes. Une solution intermédiaire pour ceux qui ne sont pas prêts à abandonner l’essence.

Les hybrides rechargeables sont une excellente option si vous n’avez pas la chance de disposer d’un chargeur à domicile. Leur autonomie électrique est plus que suffisante pour la conduite quotidienne, compte tenu de la moyenne européenne de 48 kilomètres par jour. Sa puissance n’est pas très élevée. Dans le cas du Niro PHEV, elle est de 2,9 kW en courant alternatif (il n’y a pas de possibilité de charge rapide), ce qui permet de récupérer 100 % de la batterie en moins de 3 heures. Idéal pour profiter des heures les plus favorables du tarif de l’électricité.

Avec un design renouvelé, une autonomie électrique améliorée et des équipements modernes, le Kia Niro PHEV 2024 se distingue dans le segment des SUV électrifiés.

Le Kia Niro PHEV 2024 marque une nouvelle étape dans l’évolution des SUV hybrides rechargeables de la marque. Ce modèle, à la fois compact et spacieux, se veut une alternative attractive pour les conducteurs en quête de polyvalence, de durabilité et de confort. Grâce à son autonomie électrique augmentée et à son design revisité, le Niro PHEV 2024 se positionne comme une référence incontournable dans le segment des véhicules électrifiés. Découvrons en détail ce que ce SUV a à offrir.

Caractéristiques techniques

Type de véhicule SUV

Dimensions 4,42 x 1,825 x 1,545 mm

Type de batterie Lithium polymère

Taille de la batterie 11,1 kWh

Autonomie électrique 61 km

Puissance 183 ch / 265 Nm

Consommation de carburant WLTP (PHEV) 1 litres/100 km

Label environnemental ZERO

Émissions de CO2 22 g CO2/km

Accélération 9,8 secondes

Volume du coffre 348 litres

Aides à la conduite Alerte de franchissement de ligne

Régulateur de vitesse adaptatif

Caméras de stationnement

Capteurs de stationnement

Radar de proximité

Infotainment Instrumentation numérique (10,25 pouces)

Système multimédia (10,25 pouces)

Prix à partir de 41 640 euros

Kia Niro PHEV 2024 : une évolution hybride rechargeable à découvrir

Le Kia Niro PHEV 2024 est la dernière version de ce SUV hybride rechargeable qui connaît un franc succès depuis son lancement. Ce modèle combine un design moderne, des technologies avancées et une efficacité énergétique accrue, le tout dans un format compact adapté à une utilisation urbaine et périurbaine. Ce véhicule se positionne comme une solution idéale pour ceux qui souhaitent franchir le pas de l’électrification sans renoncer à la polyvalence d’un moteur thermique.

https://www.passionandcar.fr/2024/11/25/mazda-casse-les-codes-une-perle-hybride-a-prix-mini-prix-qui-va-faire-trembler-le-marche/

La puissance maximale de cette combinaison est de 183 ch et 265 Nm de couple. Avec ces chiffres, elle passe de 0 à 100 km/h en 9,8 secondes et atteint une vitesse maximale de 161 km/h. La partie électrique est alimentée par une batterie lithium-ion d’une capacité brute de 11,1 kWh, qui permet une consommation de 1 litre pour 100 kilomètres parcourus et une autonomie en mode tout électrique de 61 kilomètres (cycle WLTP).

Cette version 2024 mise sur une autonomie électrique améliorée, idéale pour les trajets quotidiens en mode 100 % électrique. En plus de répondre aux normes strictes en matière d’émissions, le Niro PHEV offre une expérience de conduite fluide et silencieuse, typique des hybrides rechargeables. Il s’inscrit dans la stratégie globale de Kia, visant à accélérer sa transition vers une gamme entièrement électrifiée.

Design extérieur et intérieur revisité

L’un des changements les plus significatifs entre la première et la deuxième génération de Niro a été démontré dans l’intérieur. La présentation a complètement changé, s’améliorant dans tous les aspects, des matériaux utilisés à la technologie proposée. L’habitacle du Niro PHEV est un espace agréable à vivre. Confortable et raffiné en grande partie grâce à sa grande autonomie électrique. Malgré cela, afin de maintenir les prix sous contrôle, la quantité de plastique est remarquable.

L’intérieur a été pensé pour offrir un confort optimal. Les sièges sont recouverts de matériaux de qualité et les finitions reflètent l’attention portée aux détails. Le tableau de bord est dominé par un écran tactile central de 10,25 pouces, intégrant un système d’infodivertissement moderne compatible avec Apple CarPlay et Android Auto. À cela s’ajoute une interface utilisateur intuitive, permettant un accès rapide à toutes les fonctionnalités.

La même sensation d’espace se retrouve aux places arrière. Une banquette facilement accessible et aux proportions généreuses. Les passagers mesurant jusqu’à 1,85 m peuvent s’asseoir confortablement. Il y a beaucoup d’espace pour les jambes, bien que le siège du milieu soit le plus inconfortable en raison de l’encombrement du tunnel de transmission. Trois adultes peuvent voyager confortablement sur de longues distances. Les sièges latéraux sont équipés de fixations ISOFIX pour les systèmes de retenue pour enfants.

Le coffre du KIA Niro PHEV (version 2024)

Le coffre pourrait être plus grand. Le Niro PHEV offre les chiffres les plus bas de la famille.

L’un des inconvénients des véhicules hybrides rechargeables, en particulier ceux de taille moyenne et petite, est qu’ils perdent beaucoup de capacité de chargement par rapport à d’autres systèmes mécaniques , car ils doivent trouver de l’espace pour la partie thermique et la partie électrique. Cette dernière occupe souvent l’espace habituel du coffre, ce qui réduit l’espace et donc la praticité du véhicule. C’est le cas du Niro hybride rechargeable. Il est plus petit de près de 150 litres que le modèle 100 % électrique.

Malgré cela, il offre un espace bien exploité, avec un compartiment de chargement large et une garde au toit suffisante. Le volume minimum du coffre du KIA Niro PHEV est de 348 litres. Ce volume peut atteindre 1 342 litres si la deuxième rangée de sièges est complètement rabattue. Contrairement à d’autres modèles électriques ou hybrides rechargeables, le Niro PHEV ne dispose pas d’un second compartiment à bagages sous le capot avant. L’espace avant est entièrement occupé par le moteur à combustion.

Performances et autonomie hybride

Le Kia Niro PHEV 2024 se distingue par une motorisation hybride rechargeable combinant un moteur thermique et un moteur électrique. Ce duo offre une puissance combinée de 183 chevaux, permettant une conduite à la fois dynamique et efficiente. Grâce à une batterie lithium-ion polymère de 11,1 kWh, le Niro PHEV 2024 peut parcourir jusqu’à 65 kilomètres en mode tout électrique, selon le cycle WLTP. Cette autonomie est idéale pour les trajets quotidiens, notamment en ville, où les émissions zéro sont de rigueur.

L’un des atouts majeurs du Niro PHEV réside dans son efficacité énergétique. Le système hybride optimise l’utilisation des deux motorisations pour réduire la consommation de carburant. Les utilisateurs peuvent également choisir parmi plusieurs modes de conduite, permettant d’adapter les performances aux besoins : électrique pur pour la ville, hybride pour les trajets plus longs ou mode sport pour exploiter toute la puissance du moteur.

En matière de recharge, le Kia Niro PHEV est équipé d’un chargeur embarqué de 3,3 kW, qui permet de recharger entièrement la batterie en environ 3 heures via une borne adaptée. Cette rapidité de recharge rend ce modèle pratique pour une utilisation quotidienne, tout en offrant une grande flexibilité.

Tarif, équipements et perspectives

Le Kia Niro PHEV 2024 se positionne dans une gamme de prix compétitive, avec un tarif de départ d’environ 36 000 euros sur le marché européen. Ce prix inclut une dotation riche en équipements de série, tels que :

Systèmes avancés d’aide à la conduite (ADAS) , comprenant le régulateur de vitesse adaptatif, l’assistance au maintien dans la voie et le freinage d’urgence.

, comprenant le régulateur de vitesse adaptatif, l’assistance au maintien dans la voie et le freinage d’urgence. Caméra de recul et capteurs de stationnement pour une maniabilité accrue.

et capteurs de stationnement pour une maniabilité accrue. Toit ouvrant panoramique, disponible en option, pour une expérience de conduite lumineuse et agréable.

En termes de stratégie, le Niro PHEV 2024 illustre l’engagement de Kia envers une électrification progressive de sa gamme. Ce modèle vise à séduire les conducteurs qui souhaitent faire la transition vers l’électrique tout en conservant la polyvalence d’un moteur thermique. Avec son autonomie électrique améliorée et ses performances hybrides, le Niro PHEV se positionne comme un choix judicieux dans le segment des SUV compacts électrifiés.

Avis

Le Niro a toujours été l’une des voitures les plus vendues de KIA pour différentes raisons, mais principalement en raison de son prix bas et de ses performances équilibrées. La deuxième génération, y compris le KIA Niro PHEV, est plus performante que jamais, tant sur le plan esthétique que technologique. Son espace intérieur est très généreux, son équipement est remarquable et sa mécanique exploite le meilleur de la combustion et de l’électricité pour autant que l’on sache en tirer le meilleur parti. Son prix est raisonnable, même si son volume de coffre lui fait perdre un peu de son attrait. Un Sportage PHEV pourrait également être une option intéressante.