Au revoir le diesel, bonjour l’électrification : cinq SUV qui ont troqué leur moteur diesel pour une motorisation hybride

Depuis une dizaine d’années, les moteurs diesel connaissent un déclin constant qui a entraîné une baisse des ventes sur la plupart des marchés européens. C’est le cas de l’Espagne, où la part de marché des voitures diesel nouvellement immatriculées est tombée à 9,5 %, contre 15,3 % en 2023.

Cela ne signifie pas qu’il n’y a pas de voitures diesel sur le marché. En fait, il y en a, et vous avez toujours le choix entre de nombreux modèles équipés de moteurs diesel. Mais la vérité est que leur présence a fortement diminué, étant remplacée dans la plupart des cas par des moteurs à essence, hybrides et même 100 % électriques.

La tendance à la disparition des moteurs diesel se reflète dans tous les segments. Dans le segment des citadines (segment A), par exemple, il n’y a plus de modèles équipés de moteurs diesel, tandis que dans le segment des voitures utilitaires (segment B), il n’y a pratiquement plus de voitures équipées de moteurs diesel.

Dans d’autres segments plus importants, il existe encore des options, en particulier parmi les SUV et les grandes berlines, où ces moteurs ont tendance à être très populaires en raison de leur faible consommation de carburant et de leur couple élevé, ce qui les rend idéaux si vous comptez parcourir un grand nombre de kilomètres par an.

Malgré cela, certains constructeurs ont décidé d’abandonner les moteurs diesel dans leurs SUV. Dans cet article, nous vousprésentons cinq exemples clairs de SUV qui ont troqué leurs moteurs diesel pour des hybrides. Il ne s’agit là que d’un échantillon de cette tendance, car il existe en réalité de nombreux autres SUV sur le marché qui n’ont plus de moteur diesel dans leur gamme de motorisations.

Ford Kuga

L’un des SUV qui a fait ses adieux au diesel ces dernières années est le Ford Kuga. La troisième génération du SUV construit à l’usine Almussafes de Valence n’est plus disponible avec des moteurs diesel. Au lieu de cela, vous pouvez choisir entre un moteur à essence, qui sert d’option d’entrée de gamme, et deux options hybrides, l’une traditionnelle et l’autre hybride rechargeable.

Les moteurs hybrides sont tous deux basés sur un moteur à essence de 2,5 litres. La version hybride classique offre 180 ch dans la version à traction avant et 183 ch dans la version à transmission intégrale. L’hybride rechargeable développe 243 ch et offre jusqu’à 69 kilomètres d’autonomie en mode électrique. La première version bénéficie du label ECO .

Dacia Duster

Il en va de même pour le Dacia Duster. Lorsque l’entreprise roumaine a présenté la troisième génération du populaire SUV, l’une des décisions qu’elle a prises a été de supprimer l’option diesel de la gamme mécanique. À la place, Dacia propose un moteur à essence, une variante GPL et une option hybride non rechargeable.

Le moteur essence est un 1,2 litre de 130 ch, suivi d’un moteur GPL 1.0 ECO-G de 100 ch, qui bénéficie déjà du label environnemental ECO de la DGT. A cela s’ajoute une version hybride non rechargeable, disponible pour la première fois dans la gamme Duster, qui développe 140 ch et affiche une consommation de 5,0 l/100 km.

Nissan Qashqai

Le Nissan Qashqai est un autre SUV qui a dit adieu au diesel en faveur de la technologie hybride. Le best-seller japonais, lorsqu’il a présenté sa troisième génération, a abandonné toutes les options diesel au profit de deux moteurs à essence dotés de la technologie mild-hybrid et d’un intéressant hybride labellisé ECO.

Les versions essence sont basées sur le moteur 1.3 DIG-T, développent 140 ch et 160 ch, et sont dotées de la technologie hybride légère et du label ECO. Le modèle hybride e-Power développe 190 ch et fonctionne entièrement à l’électricité, en utilisant un moteur à essence comme prolongateur d’autonomie. Il ne peut prétendre au label « zéro émission », mais il porte l’écusson ECO.

Opel Grandland

La deuxième génération de l’Opel Grandland vient d’arriver sur le marché sans le moindre moteur diesel. En fait, Opel ne propose qu’une version hybride légère, une version hybride rechargeable et un modèle purement électrique disponible avec deux options de batterie.

Le nouveau Grandland est équipé d’une version hybride légère de 1,2 litre de 136 ch en entrée de gamme. Il est suivi d’une version hybride rechargeable de 195 ch offrant jusqu’à 86 kilomètres d’autonomie et de deux versions entièrement électriques. Toutes deux développent 213 ch, mais il existe un modèle à batterie de 73 kWh et un modèle à batterie de 82 kWh, dont l’autonomie est respectivement de 523 et 582 kilomètres.

Volvo XC60

Le dernier exemple que nous avons inclus dans cette liste (il y en a d’autres) est le Volvo XC60. Dans le cas du SUV nordique, la disparition des moteurs diesel a été plus discrète, car le modèle est toujours basé sur la génération lancée en 2017 qui a subi un certain nombre de changements dans son offre mécanique, ne laissant qu’un groupe motopropulseur à essence et deux options hybrides rechargeables.

Le moteur à essence dispose de la technologie hybride légère, d’un label ECO et d’une puissance de 250 ch. Les modèles hybrides rechargeables comprennent une version T6 de 350 ch avec une autonomie électrique de 82 km. Il existe également un modèle T8 de 455 ch avec une autonomie revendiquée de 76 kilomètres. Dans les deux cas, le label environnemental est « zéro émission ».