Les 7 meilleurs SUV qui arriveront en 2025, une année riche en nouveautés

Il est impossible que vous n’ayez pas entendu dire que les SUV sont le type de voiture le plus à la mode sur le marché. Il suffit de faire un petit tour sur la route pour en croiser pas mal. Mais je vais vous donner plus de données, en cette année 2024, ses quatre catégories sont capables de rassembler 58,7% du marché, ce qui signifie pas moins de 394 249 unités. En raison de ce grand intérêt, nous avons voulu compiler sept nouveautés intéressantes qui arriveront l’année prochaine sur notre marché, bien que nous soyons très courts parce que beaucoup d’autres sont attendus. Nous commençons par

Kia EV3

Bien qu’ils ne soient pas encore très populaires dans notre pays, nous allons commencer par un modèle entièrement électrique. La Kia EV3 est une version plus petite de la célèbre EV9, puisque, comme on peut le voir sur les photos, son design a été adapté à un emballage plus petit. Plus précisément, nous parlons de 4,3 mètres pour concurrencer directement des modèles comme la Peugeot E-2008 ou le Hyundai Kona.

Sa gamme a été formalisée avec deux batteries et trois versions (Air, Earth et GT-Line). La plus petite batterie de 58,3 kWh permet de parcourir 436 kilomètres, tandis que la batterie de 81,4 kWh permet de parcourir 605 kilomètres en une seule charge. Dans tous les cas, son moteur a toujours une puissance de 150 kW (204 ch) et une traction avant, laissant les quatre roues motrices et une version GT plus puissante pour une date ultérieure.

Déjà en vente, le prix de départ de cette EV3 est de 36 930 euros, mais grâce à une série de remises, il peut être beaucoup plus bas. Spécifiquement de la marque maintenant soustraire 3 328 euros, plus 605 euros supplémentaires qui pourraient obtenir la fidélité, et 3 002 euros pour le financement.

Renault 4

Si la prochaine Renault 5 a déjà suscité beaucoup d’attentes en raison de son look futuriste et de sa façon d’évoquer le passé, nous pensons que la future Renault 4 pourrait connaître un succès encore plus grand en recourant à un style de carrosserie SUV. Etant donné que plusieurs « mules » ont déjà été aperçues sur la route, nous ne nous attendons pas à ce que son lancement se prolonge au-delà du printemps de l’année prochaine

Ce qui est sûr, c’est que nous verrons déjà une version très proche de la version de série au Mondial de l’Automobile de Paris le mois prochain. Son design nous rappellera inévitablement celui de son prédécesseur, le positionnant comme l’alternative électrique au Captur. Et puisqu’il partagera la plateforme de la R5, on s’attend à ce qu’il hérite également de ses moteurs de 90 et 110 kW (120 et 150 ch), ainsi que de ses batteries d’une capacité de 42 ou 52 kWh.

Dacia Bigster

La Dacia Bigster est née comme un prototype destiné à présenter l’image de la marque pour les années à venir et deviendra par la suite un modèle réel. Il devrait également être un best-seller sur le sol européen puisqu’il s’attaquera au segment C des SUV de 4,6 mètres de long, le plus important en termes de volume de ventes, grâce à une formule très similaire à celle du Duster.

Le Bigster devrait arriver chez les concessionnaires l’été prochain, mais les premières commandes pourraient être enregistrées dès le printemps. Bien qu’il y ait eu des spéculations initiales sur le fait qu’il pourrait avoir sept places, il restera à cinq places, laissant ce marché de niche au Jogger. Basé sur la plateforme CMF-B, il devrait être équipé de la plupart des moteurs du Duster, bien que l’hybride puisse présenter une nouvelle configuration.

Ebro S700

Ebro renaît avec le soutien de Chery. Le S700, SUV du segment C d’environ 4,5 mètres, sera produit à Barcelone. Il proposera :

Ces derniers temps, nous voyons de nombreuses marques chinoises arriver sur notre marché, mais nous devrions également célébrer la renaissance de marques nationales telles que Ebro S700. Dans son cas, elle aura besoin du soutien de Chery pour fabriquer ses voitures dans la zone franche de Barcelone et pour accueillir la base des modèles actuellement vendus par le géant asiatique.

Parmi les quatre nouveaux produits que le constructeur espagnol espère avoir prêts pour 2025, celui qui nous semble le plus intéressant à première vue est le S700. Il s’agit d’un SUV du segment C, comme le Bigster, mais qui, dans son cas, ferait environ 4,5 mètres de long. Initialement, il a été annoncé avec un moteur hybride rechargeable de 350 ch et une autonomie de 80 kilomètres, mais la marque a confirmé il y a quelques jours qu’il sera accompagné d’un moteur à essence qui sera plus économique.

Seat Arona

Actuellement deuxième modèle le plus vendu de Seat, l’Arona bénéficiera d’un restylage majeur comprenant :

Un nouveau design avant/arrière

Plus d’aides à la conduite

Des écrans actualisés



L’Arona réclame déjà un lifting. En principe, selon les déclarations de la marque espagnole, il s’agira d’un profond restylage de la génération actuelle, qui pourrait modifier son image tant à l’avant qu’à l’arrière. Elle s’accompagnera également d’un renforcement des technologies d’aide à la conduite et d’une mise à jour des écrans du tableau de bord. Ce qui reste une grande inconnue, c’est de savoir s’il y aura finalement une mécanique avec électrification, car le groupe Volkswagen a toujours dit que la plateforme MQB A0 ne permettait pas l’électrification.

Peugeot E-408

Pour certains, la Peugeot 408 est un SUV et pour d’autres, c’est un fastback avec une grande carrosserie. Je vous laisse choisir, mais ce dont nous sommes sûrs, c’est qu’elle sera l’un des grands paris de la firme française au Mondial de l’Automobile de Paris, lorsqu’elle sera dévoilée avec sa nouvelle variante électrique qui sera connue commercialement sous le nom de

Le plus curieux, c’est que selon les premières fuites qui nous parviennent de notre pays voisin, la future E-408 n’héritera pas de la configuration mécanique que nous avions déjà vue sur la E-308, ce qui serait normal étant donné que les deux utilisent la même plateforme, l’EMP2. Selon les rumeurs, elle disposera d’une batterie d’une capacité de 60 kWh qui améliorera l’autonomie de la compacte, tandis qu’une autre batterie de 86 kWh devrait permettre d’atteindre une autonomie de près de 600 kilomètres.

Le Peugeot E-408, entre SUV et fastback, se distinguera avec :

Une batterie de 60 kWh standard

Une version 86 kWh offrant près de 600 km d’autonomie

Une plateforme EMP2 évoluée

Volkswagen Tayro

La nouvelle Volkswagen Tayron sera dévoilée le 10 octobre. Ce nom ne vous dit peut-être rien, mais il s’agit en fait du remplaçant naturel du Tiguan Allspace, qui était vendu jusqu’à récemment en France. Il s’agit donc d’un SUV du segment D qui pourra accueillir jusqu’à sept personnes à l’intérieur.

Le Volkswagen Tayron, successeur du Tiguan Allspace, sera dévoilé comme un SUV familial premium avec :

4,68 mètres de long

7 places

Motorisation 1.5 eTSI hybride légère

Version hybride rechargeable > 100 km d’autonomie

Selon les premières estimations, nous avons affaire à un modèle qui pourrait atteindre 4,68 mètres de long, soit 14 cm de plus que l’actuel Tiguan et 22 centimètres de moins que le Touareg. Sa gamme de moteurs doit également être confirmée, et nous nous attendons à ce qu’il dispose du 1.5 eTSI de nature hybride légère, ainsi que de la nouvelle génération eHybrid avec laquelle il pourrait atteindre une autonomie électrique de plus de 100 kilomètres.