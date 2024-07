Avant-première officielle du Skoda Elroq, l’alternative au Volvo EX30 et au KIA EV3 avec près de 600 km d’autonomie

Skoda, seule marque du groupe Volkswagen à ne pas avoir de SUV compact entièrement électrique dans sa gamme, a dévoilé son grand pari : le nouveau Skoda Elroq. Ce modèle, conçu comme une alternative zéro émission au Karoq, cherche à se positionner comme un rival solide du nouveau Volvo EX30 et du futur KIA EV3. Dans cette catégorie, on trouve également le KIA e-Niro.

Un design innovant et compact

Présenté sous la forme d’un prototype camouflé, le Skoda Elroq 2025 se distingue clairement de l’Enyaq en termes de design, en particulier à l’avant. Ce SUV compact est le premier modèle électrique à inaugurer la philosophie de design “Modern Solid”, partagée avec les nouveaux modèles à combustion comme le Kodiaq. Bien que la marque tchèque n’ait pas révélé les dimensions exactes de l’Elroq, on estime qu’il aura une longueur d’ environ 4,26 mètres, similaire à celle de la CUPRA Born ou de la Volkswagen ID.3, et qu’il sera disponible avec des jantes en alliage de 19 à 21 pouces.

Le design extérieur se distingue par des phares à deux niveaux, avec des feux diurnes et des clignotants à LED dans quatre rectangles sur le bord du capot, tandis que les feux de croisement et les feux de route, également à technologie LED, sont situés à un niveau plus bas. La calandre a été remplacée par une garniture noire brillante qui dissimule les capteurs radar et la caméra frontale. En outre, l’Elroq se passe du badge graphique à l’avant, remplacé par un lettrage de marque sur le bord du capot et à l’arrière, ce qui lui confère un look moderne et épuré.

Un intérieur sophistiqué et technologique

L’intérieur du Skoda Elroq est conçu pour cinq passagers et dispose d’un tableau de bord mis en valeur par un combiné d’instruments numériques de 5 pouces et un écran d’ infodivertissement de 13 pouces. L’équipement de l’Elroq se caractérise par son intelligence et sa sophistication. Il comprend un affichage tête haute avec fonction de réalité augmentée, qui fournit des informations clés directement dans le champ de vision du conducteur, améliorant ainsi la sécurité et le confort. En outre, les phares Full LED de série, et les phares Matrix LED en option avec clignotants dynamiques, garantissent un éclairage optimal et adaptatif dans toutes les conditions de conduite.

Le régulateur de vitesse “Travel Assist” avec fonction “Stop & Go” permet une conduite plus détendue et plus sûre, en maintenant la vitesse et la distance appropriées par rapport au véhicule qui précède. Pour faciliter le stationnement, l’Elroq propose l’assistant de stationnement “Intelligent Park Assist” avec commande à distance et autonome, qui permet au véhicule de se garer tout seul avec une intervention minimale du conducteur.

En termes de sécurité, l’Elroq est équipé d’un ensemble complet d’airbags, y compris des airbags frontaux, latéraux, centraux et rideaux, et propose en option des airbags latéraux arrière. Cela garantit une protection complète pour tous les occupants du véhicule.

L’environnement intérieur de l’Elroq est également remarquable. Le “Design Selection Studio” dispose d’une sellerie en tissu foncé qui apporte une touche élégante et discrète, tandis que le “Design Selection Loft” utilise un matériau recyclé composé à 78 % de plastique PET pour les panneaux de porte, les sièges, le tableau de bord, l’accoudoir central et la zone des genoux. Ce choix de matériaux n’est pas seulement durable, il offre également un environnement intérieur moderne et confortable.

Le coffre de l’Elroq offre une capacité de 470 litres, extensible à 1580 litres lorsque les sièges arrière sont rabattus, ce qui garantit un espace de chargement suffisant pour répondre à de nombreux besoins.

Options mécaniques et gamme

La Skoda Elroq est proposée avec une gamme de quatre groupes motopropulseurs : trois avec un moteur électrique et un avec deux moteurs électriques, offrant une transmission intégrale. Les batteries lithium-ion ont des capacités brutes de 55 kWh, 63 kWh et 82 kWh, et des capacités nettes de 52 kWh, 59 kWh et 77 kWh, respectivement. Les versions les plus puissantes, Elroq 85 et 85x, promettent une autonomie de plus de 560 kilomètres avec une seule charge.

Modèle Puissance maximale Autonomie Traction Elroq 50 125 kW / 170 ch ND Arrière Elroq 60 150 kW / 204 ch ND Arrière Elroq 85 210 kW / 286 ch +560 km Arrière Elroq 85x 220 kW / 299 ch +560 km Total

Toutes les variantes de l’Elroq sont équipées d’un chargeur CA embarqué de 11 kW et prennent en charge la charge rapide CC jusqu’à 175 kW dans les versions haut de gamme, ce qui nécessite seulement 28 minutes pour recharger de 10 % à 80 %.

Technologie de charge avancée

Skoda proposera à ses clients le chargeur domestique Škoda Charger Connect, qui comprend un mode de charge solaire optimisé et une connectivité via Wi-Fi et eSIM prépayée. Bien que le prix exact et la date de lancement n’aient pas encore été annoncés, le Skoda Elroq devrait être disponible avant la fin de l’année, représentant une option attrayante sur le marché en pleine croissance des SUV électriques compacts.