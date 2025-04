Nouvelle Renault 4 E-Tech : la voiture la plus vendue de Renault renaît sous la forme d’une voiture électrique, tout aussi pratique mais beaucoup plus moderne.

Faire revivre une icône comme la Renault 4 n’est pas une tâche facile. Pour l’avoir vue en personne, je peux dire que Renault a eu beaucoup de respect pour son passé. La nouvelle Renault 4 E-Tech électrique reprend non seulement le nom d’une voiture légendaire, mais aussi sa philosophie d’une manière extraordinaire. Une voiture pratique, aussi pratique pour tous que le modèle original, mais avec la technologie que l’on attend aujourd’hui. Et avec beaucoup de style.

La designer en chef de la Renault 4 E-Tech, l’Espagnole Paula Fabregat, nous explique que la réinterprétation de la 4 a été beaucoup plus difficile que celle de la 5. Le modèle original avait des proportions difficiles, pas trop fines, et il ne s’agissait pas seulement d’adapter le design aux temps modernes. Il fallait le moderniser et l’épurer, tout en conservant les caractéristiques communes à son ancêtre.

Ces caractéristiques communes sont très clairement visibles, par exemple, dans la calandre rectangulaire qui entoure les deux phares ronds. Il en va de même pour le capot, volumineux et de forme plate et carrée, qui s’incline ensuite vers les ailes. Tout comme l’original.

De profil, on reconnaît la troisième vitre latérale, autre signe distinctif de la Renault 4 née dans les années 1960, qui deviendra la Renault la plus vendue de tous les temps (un record qu’elle détient encore aujourd’hui). Près de 9 millions d’exemplaires ont été vendus, dont une grande partie en Espagne. Le côté de la voiture présente également trois bandes sculptées dans la carrosserie des portes, rappelant les protections en plastique de la Renault 4 GTL.

La nouvelle Renault 4 électrique hérite également d’un grand couvercle de coffre, qui s’étend jusqu’à la partie inférieure du pare-chocs. Le couvercle du coffre n’est qu’à 61 cm du sol, la hauteur la plus basse de tous les concurrents. En d’autres termes, l’accès au coffre demande moins d’efforts.

L’arrière présente l’inclinaison typique de la R4, avec un grand hayon aux lignes droites et un seul plan incliné. Les feux arrière verticaux en forme de capsule, placés aux extrémités, sont un autre détail qui évoque indéniablement le modèle original.

À l’avant et à l’arrière, les pare-chocs sont dotés d’un pare-chocs à chaque extrémité. Cet élément de design fait référence aux crochets qui maintenaient les pare-chocs de la Renault 4 originale. Contrairement à ce dernier, le pare-chocs actuel est personnalisable avec des accessoires décoratifs.

Un intérieur très pratique

Si la Renault 5 E-Tech electric est destinée à une clientèle citadine, la Renault 4 E-Tech electric a une vision plus large et vise à s’adresser à tous. A l’instar du modèle original qui se distinguait par sa formidable polyvalence, la nouvelle R4 se veut une voiture pour tous les besoins. Cela se traduit par une polyvalence et un espace intérieur accrus par rapport à la 5.

Il est clair que la Renault 4 E-Tech électrique a dû s’agrandir, même si elle reste compacte par rapport aux normes actuelles. Elle mesure 4,14 mètres de long pour 1,80 mètre de large et 1,57 mètre de haut, avec un empattement de 2,62 mètres.

Cela n’a l’air de rien, mais l’intérieur est très bien utilisé. Moi qui mesure 1,83 m, j’ai pu m’installer sans problème aux places arrière, avec le siège conducteur dans ma position idéale. Il y a beaucoup d’espace pour les genoux (même si ce n’est pas énorme) et beaucoup de place pour la tête, même avec le toit souple rétractable.

Le coffre a une capacité de 385 litres, auxquels s’ajoutent 35 litres dans le double plancher, qui peuvent être utilisés pour ranger les câbles de chargement (ou tout ce qui peut entrer dans le coffre). C’est un grand coffre compte tenu de sa taille extérieure, et il est également très utilisable, car il a des formes très régulières.

Au total, il y a 420 litres dans le coffre arrière, mais ce n’est pas tout : le siège du passager avant peut être converti en plateau, ce qui permet de loger des objets très longs comme une planche de surf ou un rameau d’olivier, si l’on veut l’utiliser comme l’ont fait de nombreuses Renault 4 plus anciennes. La garde au sol est d’ailleurs de 18,1 centimètres.

Des ambiances intérieures différentes selon le niveau de finition

La planche de bord est quasiment identique à celle de la 5. Elle comporte un écran central tactile de 10 pouces avec le système multimédia OpenR Link avec Google intégré et un combiné d’instrumentation numérique avec un écran de 10,1 pouces (7 pouces en entrée de gamme). Bien que l’essentiel de l’expérience tourne autour de l’écran, il conserve des boutons physiques pour la climatisation. Un chargeur de téléphone portable sans fil et deux prises USB-C sont situés sur la console centrale.

Selon le niveau de finition, l’ambiance intérieure est différente. La finition Evolution présente des couleurs claires sur la planche de bord et les panneaux de porte, contrastant avec la sellerie gris foncé et les surpiqûres aux couleurs du drapeau français.

La finition Techno utilise le denim et les surpiqûres prennent une couleur cuivrée semblable aux boutons des jeans. En plus de la sellerie, ce tissu matelassé à carreaux est également utilisé sur la planche de bord et les panneaux de porte.

Dans la finition Iconic, les sièges et les appuis-tête mélangent un tissu à motif pied-de-poule et des surpiqûres jaunes avec un tissu textile raffiné (TEP) partiellement recyclé et biosourcé. Le jaune est également présent dans la décoration sous la forme d’un bracelet-montre sur les sièges avant, la banquette arrière et la planche de bord, cette dernière étant également ornée d’un « Renault 4 » gravé au laser.

Groupes motopropulseurs, batteries et autonomie

La Renault 4 E-Tech électrique est le deuxième véhicule de la gamme Renault entièrement conçu sur la plateforme AmpR Small, dédiée aux véhicules électriques du segment B. La Renault 4 E-Tech électrique est le deuxième véhicule de la gamme Renault entièrement conçu sur la plateforme AmpR Small, dédiée aux véhicules électriques du segment B. Elle et la 5 ont 68% de pièces communes.

La face avant est la même que celle de la Clio, du Captur et de la Renault 5 électrique. Cependant, la 4 et la 5 sont équipées d’un essieu arrière multibras (de plus en plus réservé aux segments supérieurs), ce qui devrait se traduire par une meilleure dynamique en virage, une plus grande stabilité et un plus grand confort de roulement.

Le partage de la plateforme avec la 5 implique également les mêmes options de batterie, avec des capacités de 40 et 52 kWh selon les versions. La Renault 4 E-Tech électrique sera disponible avec deux groupes motopropulseurs. La version la plus puissante utilise un moteur dérivé de celui des Mégane et Scenic électriques, avec 150 ch (110 kW) et 245 Nm de couple.

Ce moteur est associé à la grande batterie de 52 kWh, qui offre 400 kilomètres d’autonomie. Elle bénéficie d’une recharge rapide en courant continu de 80 ou 100 kW (charge de 15 à 80 % en 30 minutes), accélère de 0 à 100 km/h en moins de 8,5 secondes et passe de 80 à 120 km/h en moins de 7 secondes. La vitesse maximale est limitée électroniquement à 150 km/h.

La version d’entrée de gamme est équipée d’un moteur de 120 ch (90 kW) avec un couple de 225 Nm et une batterie d’une capacité de 40 kWh. Dans ce cas, l’autonomie « dépasse les 300 kilomètres » selon Renault et doit se contenter d’une charge rapide de 80 kW, sans possibilité de 100 kW.

Avec charge bidirectionnelle et pompe à chaleur de série

Toutes les versions de Renault 4 electric sont équipées de volets actifs derrière le pare-chocs avant, d’une pompe à chaleur réversible (augmentant l’efficacité en hiver comme en été) et toutes deux disposent également d’un chargeur bidirectionnel de 11 kW, qui permet de charger des appareils électriques de 220 V à partir de la batterie de la voiture (V2L) et de réinjecter de l’électricité dans le réseau en cas de besoin (V2G).

Une nouveauté intéressante de la Renault 4 électrique est qu’il s’agit du premier véhicule Renault à être équipé de la fonction « one pedal », c’est-à-dire que le conducteur peut conduire en utilisant uniquement la pédale d’accélérateur. Elle sera disponible à partir du niveau de finition Techno et complète les trois premiers modes de freinage régénératif. Il est activé, comme ces derniers, par les palettes au volant.

Ce mode est automatiquement désactivé lorsque la marche arrière est enclenchée afin de pouvoir reculer lentement et sans à-coups en utilisant uniquement la pédale de frein. Le conducteur peut ainsi se garer plus facilement. La fonction est automatiquement réactivée à partir de 12 km/h. Elle est également désactivée en mode « Neige » du système antidérapant Extended Grip.

Personnalisation et accessoires

Renault 4 E-Tech 100% électrique est disponible en sept couleurs : blanc, gris, noir brillant, rouge, marron, vert et bleu. La couleur de lancement sera le vert, avec une teinte proche du Bleu Ile-de-France lancé en 1961, mais avec une finition plus nacrée.

La personnalisation jouera un rôle important. Il existe deux carrosseries bicolores (normale ou allongée), différents modèles de jantes, un toit fixe, un toit fixe à barres ou un toit en toile, des décorations personnalisées pour le toit, le capot, les ailes et les pare-chocs, ainsi que des accessoires intérieurs allant de la garniture du levier de vitesse au porte-cigarettes. Au total, 670 combinaisons sont possibles, un nombre très élevé pour une voiture de série.

Renault n’a pas encore annoncé les prix de la 4 E-Tech électrique