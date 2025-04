Dacia Bigster est le plus grand SUV de la marque : il arrive avec des versions hybrides et beaucoup de technologie

Le marché des SUV connaît une croissance fulgurante depuis plusieurs années, et Dacia n’a pas tardé à s’imposer comme un acteur incontournable avec des modèles accessibles et robustes. Aujourd’hui, la marque roumaine, appartenant au groupe Renault, franchit un nouveau cap avec le Dacia Bigster, un SUV conçu pour répondre aux besoins d’une clientèle en quête d’espace et de robustesse, sans renoncer à l’accessibilité qui a fait le succès de la marque.

Le Bigster se positionne comme le plus grand modèle de la gamme Dacia, avec une longueur de 4,6 mètres, marquant l’entrée de la marque dans le segment des SUV de taille moyenne. Ce véhicule vise à conquérir une nouvelle clientèle, composée de familles et d’aventuriers, tout en gardant les valeurs fondamentales de Dacia : un excellent rapport qualité-prix et une simplicité fonctionnelle.

En effet, Dacia souhaite bousculer les codes des SUV plus coûteux en offrant un modèle spacieux et polyvalent, mais à un prix défiant toute concurrence. Le Bigster promet d’allier style, habitabilité et technologies modernes tout en restant fidèle à l’ADN low-cost de la marque. Avec un prix estimé entre 22 000 et 25 000 euros, le Dacia Bigster s’annonce comme un futur best-seller sur le marché des SUV.

Un design robuste et moderne qui attire l’attention

Le Dacia Bigster se démarque d’emblée par son design musclé et imposant. Contrairement aux précédents modèles de la marque, il adopte une silhouette plus élégante et robuste, avec des lignes anguleuses qui lui confèrent un look premium. Bien que son positionnement reste économique, les efforts sur le design témoignent de la volonté de Dacia d’élever ses standards esthétiques.

La calandre imposante, les feux à LED en forme de Y, ainsi que les protections en plastique noir au niveau des passages de roues renforcent l’allure aventureuse du Bigster. Ce véhicule est taillé pour les escapades en plein air tout en étant adapté à la vie quotidienne urbaine. Les barres de toit et le pare-chocs arrière ajoutent une touche pratique et fonctionnelle, tandis que les jantes de grande taille renforcent son allure massive.

À l’intérieur, Dacia a opté pour un habitacle spacieux, avec des matériaux robustes et simples, typiques de la marque. Le Bigster offre une grande capacité de chargement ainsi que de nombreuses options de rangement, répondant ainsi aux besoins des familles nombreuses ou des aventuriers cherchant un véhicule pratique pour transporter du matériel. Le confort à bord a également été optimisé, avec une ergonomie améliorée et une interface multimédia simplifiée.

Caractéristique Détail Marque Dacia Modèle Bigster Segment SUV Motorisation Hybride et thermiques (essence) Motorisation hybride Moteur hybride E-Tech Transmission Traction avant (possibilité de transmission intégrale) Dimensions Longueur : 4,6 mètres Design extérieur Lignes robustes et anguleuses, grande calandre Intérieur Habitacle spacieux avec des matériaux robustes Date de sortie 2025 Prix estimé Entre 22 000 € et 25 000 €

Technologies embarquées et motorisations

Le Dacia Bigster ne fait pas de compromis lorsqu’il s’agit des technologies embarquées. Malgré son positionnement économique, le SUV intègre plusieurs fonctionnalités modernes, notamment un système d’infodivertissement moderne compatible avec Android Auto et Apple CarPlay, une interface intuitive et des aides à la conduite qui facilitent le quotidien des utilisateurs.

Sur le plan des motorisations, le Bigster se démarque par sa version hybride. Il sera équipé d’un moteur hybride E-Tech, déjà vu dans d’autres modèles du groupe Renault, offrant à la fois efficacité énergétique et faibles émissions de CO2. Dacia mise ici sur une transition vers des motorisations plus vertes tout en gardant des prix compétitifs. L’hybride permet également de répondre aux normes environnementales de plus en plus strictes, tout en garantissant une consommation de carburant plus basse pour les conducteurs.

Outre cette version hybride, le Bigster proposera également des moteurs thermiques classiques, notamment des blocs essence fiables et économiques, permettant à Dacia de toucher une large clientèle, des adeptes de l’électrification jusqu’aux conducteurs préférant encore les véhicules à essence traditionnels. Avec une transmission à traction avant, le Bigster est adapté à une conduite majoritairement urbaine, mais des options de transmission intégrale seront aussi disponibles pour ceux cherchant à explorer des terrains plus difficiles.

Ces avancées techniques, combinées à une robustesse éprouvée, font du Dacia Bigster un concurrent sérieux sur le segment des SUV de taille moyenne, souvent dominé par des modèles plus chers mais pas nécessairement plus performants. Dacia réussit ainsi à démocratiser l’accès à des technologies autrefois réservées aux modèles premium.

Prix et positionnement stratégique sur le marché des SUV

L’un des aspects les plus impressionnants du Dacia Bigster réside sans conteste dans son positionnement tarifaire. Avec un prix estimé entre 22 000 et 25 000 euros, ce SUV se veut être l’une des options les plus accessibles du marché dans sa catégorie. Face à des concurrents tels que le Peugeot 5008, le Volkswagen Tiguan ou encore le Hyundai Tucson, Dacia propose une alternative tout aussi polyvalente mais à un prix bien inférieur. Cette stratégie a pour but de séduire les familles et conducteurs qui cherchent un SUV spacieux et bien équipé, sans vouloir dépenser une fortune.

En conservant cette stratégie de prix attractifs, Dacia maintient son ADN de constructeur low-cost, mais avec des standards toujours plus élevés. Le Bigster, malgré son apparence et ses dimensions imposantes, reste fidèle à cette politique. Dacia réussit ainsi à proposer un véhicule au design moderne et robuste, avec des technologies embarquées dignes de modèles plus chers, tout en conservant un prix abordable pour une large clientèle.

Cette tarification agressive s’accompagne également d’une simplification des options et des configurations. Contrairement aux marques premium où les options se multiplient et font exploser les prix, Dacia propose des versions bien équipées de base, avec un nombre limité d’options additionnelles, facilitant ainsi le choix des acheteurs et évitant les mauvaises surprises au moment de la facture finale. Ce modèle économique, qui a déjà fait ses preuves avec des modèles comme le Duster, est une des clés du succès de la marque.

Le Bigster, avec son mélange d’habitabilité, de robustesse et d’accessibilité, pourrait bien devenir un modèle phare pour Dacia et marquer un tournant dans la stratégie de la marque. En offrant des fonctionnalités premium à un prix réduit, il répond aux besoins d’une clientèle de plus en plus exigeante, notamment dans un contexte de crise économique où l’achat d’un véhicule neuf doit être rationnel et pragmatique.