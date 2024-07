Le meilleur SUV hybride de MG est désormais de la taille du Toyota RAV4, mais il sera environ 10 000 euros moins cher

Comme annoncé officiellement il y a quelques jours, MG a dévoilé une toute nouvelle génération de la HS. Elle l’a fait à l’occasion du légendaire Festival de vitesse de Goodwood et, en même temps, la marque célèbre le centenaire de sa fondation au Royaume-Uni.

Le renouvellement de la MG HS marque la voie que suivra la marque pour ses prochains lancements, tout en s’articulant autour de la même formule que MG a appliquée à ses lancements ces dernières années : lancer des voitures basées sur des modèles conçus pour d’autres marchés, mais adaptées aux besoins et aux goûts du marché européen, ce qui convient particulièrement bien au marché espagnol.

Dans le cas de la nouvelle MG HS, ce n’est pas que le modèle ait été complètement revu, mais qu’il ait été complètement modifié pour améliorer la version précédente dans tous ses aspects. En fait, elle n’est pas basée sur la version précédente, mais emprunte presque tout au Rowe RX5 qui est vendu sur de nombreux autres marchés.

Cela entraîne un changement majeur dans l’approche du marché de la MG HS PHEV, puisque sa longueur passe de 4,61 à 4,67 mètres, certifiant pleinement le saut du segment C au segment D . En fait, elle est maintenant plus longue que la référence commerciale du D-SUV, le Toyota RAV4.

La batterie qui soutient le système électrique de la version hybride rechargeable a fait un bond en avant en termes de capacité, ce qui se répercute clairement sur l’autonomie électrique homologuée. Plus précisément, la MG HS est passée d’une batterie de 16,6 kWh nets à 21 kWh (nets ou bruts, cela reste à confirmer), passant ainsi de 54 à 102 km (34 à 102 miles).

Le modèle fait également un grand bond en avant en termes de puissance. Alors qu’elle développait 252 ch dans sa version hybride rechargeable, cette variante annonce désormais une puissance totale de 352 ch. Cela est dû à 142 ch du moteur à essence, un quatre cylindres turbocompressé de 1,5 litre, et à 209 ch (154 kW) du moteur électrique.

Désormais, en termes de taille et de performances, il se démarque clairement des Qashqai, Tucson, Sportage et compagnie.

Outre le SUV de Toyota, l’un des rivaux les plus directs de la MG HS sera la BYD Seal U DM-i, avec laquelle elle pourra rivaliser sur le plan électrique grâce à sa gamme homologuée qui, avec le prix, est l’un des points forts de l’autre modèle chinois.

Ce dernier aspect, le prix, n’a pas encore été confirmé par MG pour l’Espagne. Cependant, nous savons qu’au Royaume-Uni, la version hybride rechargeable sera proposée à partir de 33.995 livres sterling, ce qui, au taux de change actuel, correspond à 40.452 euros.

C‘est environ 10 000 euros de moins que le Toyota RAV4 Plug-In Hybrid en Espagne, et environ 5 000 euros de plus que le BYD Seal U DM-i le moins cher.

La nouvelle HS n’aura pas que des données positives, car comme tous les produits, après l’avoir testée, nous saurons sur quels aspects elle ne se distingue pas et offre des capacités qui ne sont pas aussi bonnes que celles de ses concurrents les plus directs.

Parmi ces aspects, nous savons déjà qu’il y a la capacité du coffre, puisque la version hybride rechargeable doit se contenter de 441 litres, ce qui est un volume suffisant pour une famille de quatre personnes, mais qui est loin des 520 litres atteints par le Toyota RAV4, et même des modèles les plus vendus dans la catégorie inférieure, le Kia Sportage (525 litres) et le Hyundai Tucson (558 litres).

Malgré tout, il convient de rappeler que MG est l’une des marques qui lance les campagnes de réduction les plus agressives. Ainsi, grâce aux aides gouvernementales et aux promotions, son prix sera proche ou même inférieur à 30 000 euros.