Hybride, spacieux comme un RAV4 et made in France : ce SUV à 26 790 € est l’arme idéale face à l’invasion chinoise

Avec une remise massive en février 2026, le Citroën C5 Aircross revient sur le devant de la scène. Confort de référence, moteurs éprouvés et prix cassé : l’offensive est claire face aux ténors du segment.

Le Citroën C5 Aircross s’affiche aujourd’hui à un tarif que l’on n’attendait plus. En février 2026, le SUV français tombe sous la barre symbolique des 25 000 €, une offensive tarifaire qui change clairement la donne sur le marché des SUV compacts familiaux. À ce niveau de prix, difficile d’ignorer un modèle réputé pour son confort et sa polyvalence.

Face aux Peugeot 3008 et Renault Austral, le C5 Aircross joue une carte différente. Moins technologique dans son approche, mais plus orienté vers le bien-être à bord, il cible clairement les familles et les gros rouleurs. Et avec cette remise, Citroën frappe là où ça fait mal : le rapport prix/prestations.

Reste une question centrale : cette offre agressive suffit-elle à relancer un modèle en fin de carrière face à une concurrence plus récente et plus digitalisée ?

Un positionnement tarifaire enfin agressif

Avec cette offre de février 2026, le Citroën C5 Aircross débute autour de 24 990 €, soit plusieurs milliers d’euros de moins que son prix catalogue habituel. Une remise conséquente qui repositionne immédiatement le SUV français parmi les meilleures affaires du moment dans la catégorie.

À équipement équivalent, l’écart avec un Peugeot 3008 dépasse désormais les 5 000 €. Même constat face au Renault Austral, souvent plus cher dès les finitions intermédiaires. Franchement, à ce prix-là, difficile de faire mieux pour un SUV de ce gabarit.

Cette stratégie tarifaire traduit aussi une réalité produit : le C5 Aircross arrive en fin de cycle. Mais pour l’acheteur, c’est surtout l’occasion de profiter d’un modèle abouti, fiable et bien équipé sans exploser le budget.

Un confort toujours au-dessus du lot

Le point fort historique du Citroën C5 Aircross reste intact : le confort. Les suspensions à butées hydrauliques progressives filtrent les irrégularités avec une efficacité rare sur le segment. Sur longs trajets, le SUV français fait clairement la différence.

Les sièges Advanced Comfort offrent un excellent maintien et une assise moelleuse, idéale pour les familles et les gros kilométrages. Même après plusieurs heures de route, la fatigue se fait moins sentir que dans nombre de concurrents plus fermes.

L’insonorisation soignée complète ce tableau. À vitesse stabilisée, le C5 Aircross se montre particulièrement silencieux, renforçant cette sensation de voyager dans un SUV taillé pour avaler les kilomètres.

Des motorisations connues et rassurantes

Sous le capot, Citroën mise sur des blocs éprouvés. Le moteur essence PureTech développe 130 ch, tandis que le diesel BlueHDi affiche également 130 ch, une puissance suffisante pour un usage familial polyvalent.

Ces motorisations privilégient la douceur et la sobriété plutôt que la sportivité. Les performances sont honnêtes, sans plus, mais parfaitement adaptées à la vocation du véhicule. Sur autoroute comme en ville, le comportement reste sain et prévisible.

La version hybride rechargeable, plus chère, n’est pas toujours concernée par cette offre. Mais à ce tarif d’appel, les versions thermiques constituent clairement le cœur de la bonne affaire.

Un intérieur spacieux et fonctionnel

À bord, le Citroën C5 Aircross mise sur l’espace et la modularité. Les trois sièges arrière indépendants coulissent et s’inclinent, un vrai plus pour les familles avec enfants ou sièges auto.

Le coffre affiche un volume généreux, compris entre 580 litres et 720 litres selon la configuration des sièges. De quoi partir en vacances sans compromis, même chargé.

La présentation intérieure n’est plus toute jeune, mais l’ergonomie reste claire. L’essentiel est là, avec un écran central tactile, les aides à la conduite attendues et une qualité perçue honnête dans l’ensemble.

Une alternative rationnelle face aux SUV plus récents

Certes, le Citroën C5 Aircross n’est plus le plus moderne du segment. Son interface multimédia et son design intérieur accusent le poids des années face aux dernières générations de SUV compacts.

Mais à 24 990 €, le raisonnement change totalement. Là où les concurrents misent sur la technologie et le style, Citroën propose du confort, de l’espace et une vraie polyvalence à un prix désormais imbattable.

Pour les acheteurs pragmatiques, cette offre de février 2026 transforme le C5 Aircross en choix particulièrement malin. Un SUV familial sans esbroufe, mais diablement cohérent, surtout à ce niveau de tarif