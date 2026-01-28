Restylage timide pour le RAV4 2026, mais Toyota a mis le paquet sur les équipements et ça change tout

Leader des ventes hybrides en Europe depuis plus d’une décennie, le Toyota RAV4 reste une valeur sûre dans le paysage des SUV familiaux. Pour 2025, la marque japonaise joue la carte de la continuité : pas de révolution, mais une mise à jour ciblée sur les équipements et les aides à la conduite. Le design extérieur évolue très légèrement, tout comme l’habitacle, désormais mieux doté en série.

Sur le marché français, le RAV4 conserve sa motorisation hybride non rechargeable, qui représente 100 % des ventes sur l’Hexagone. Aucun changement technique majeur, mais une gamme simplifiée à trois finitions, avec des tarifs qui démarrent autour de 46 450 € TTC. Toyota fait le pari d’un restylage discret mais cohérent, dans une période où l’électrification plus poussée reste encore marginale dans le segment.

Dans un contexte de concurrence accrue (Peugeot 3008, Renault Austral, Honda CR-V, voire les nouveaux SUV chinois), le RAV4 2025 mise sur la robustesse perçue et la fiabilité du système hybride maison. De quoi séduire encore une clientèle familiale et rationnelle, sans céder à la mode du tout-électrique.

Le design change peu mais reste efficace

Les évolutions esthétiques du RAV4 2025 sont à peine visibles. Toyota a retouché la calandre, légèrement élargie, les optiques, plus effilées, et les jantes, désormais spécifiques à chaque finition. Quelques détails de boucliers ont été revus, mais l’ensemble reste fidèle à la génération lancée en 2019.

Le gabarit n’évolue pas : 4,60 m de long, ce qui le place au-dessus d’un Peugeot 3008 ou d’un Renault Austral. Le coffre, toujours aussi logeable (580 litres), reste l’un des atouts du modèle pour les familles ou les gros rouleurs. Aucun changement non plus sur les couleurs extérieures, à l’exception d’une teinte bleu foncé inédite baptisée “Urban Navy”.

Toyota muscle son offre technologique

L’essentiel des nouveautés concerne l’intérieur. Dès le premier niveau, le RAV4 reçoit désormais un grand écran central de 10,5 pouces, compatible Apple CarPlay/Android Auto sans fil, et un combiné numérique 12,3 pouces. L’interface logicielle a été revue pour plus de fluidité, même si l’ergonomie reste typiquement japonaise : sérieuse, mais sans fantaisie.

Les aides à la conduite progressent également. Le régulateur adaptatif, le maintien actif dans la voie, la lecture des panneaux et l’alerte de fatigue sont livrés de série sur toute la gamme. Seul le système de vision 360° reste réservé à la finition supérieure “Collection”. Toyota se met ainsi au niveau de la concurrence française et coréenne.

Une seule motorisation hybride pour la France

Toyota ne fait pas de détour : en France, le RAV4 2025 est uniquement proposé avec la motorisation 2.5 hybride 218 ch en traction ou 222 ch en transmission intégrale AWD-i. Le moteur essence atmosphérique 4 cylindres est associé à un moteur électrique (deux en version AWD), le tout géré par une boîte e-CVT.

Ce système, bien connu, affiche une consommation moyenne de 5,7 à 5,9 l/100 km selon les versions. Pas de version rechargeable, ni de 100 % électrique au programme : Toyota réserve cela à d’autres modèles (bZ4X, Prius PHEV). Un choix assumé, qui reste cohérent avec la clientèle traditionnelle du RAV4 en France : souvent rurale, parfois professionnelle, et peu séduite par la recharge.

Les prix 2025 restent élevés face aux rivaux français

Le RAV4 n’a jamais été donné, et ce restylage ne change pas la donne. Les prix 2025 démarrent autour de 46 450 € TTC pour la finition Dynamic en traction, et peuvent grimper au-delà de 52 000 € en Collection AWD-i avec peinture métallisée et options. Franchement, à ce niveau, les rivaux français sont parfois plus compétitifs ou mieux équipés.

Comparaison des trois finitions disponibles en France :

Finition Transmission Équipements clés Prix TTC 2025 Dynamic Traction (2WD) Écrans 10,5″/12,3″, aides série, jantes 17′ 46 450 € Design AWD-i (4WD) Caméra arrière, chargeur induction, jantes 18′ 49 650 € Collection AWD-i (4WD) Vision 360°, hayon électrique, sellerie cuir 52 250 €

Face à un Peugeot 3008 Hybrid 136, vendu dès 37 000 € ou un Renault Austral Mild Hybrid à partir de 35 000 €, le RAV4 joue sur un positionnement haut de gamme assumé, mais plus difficile à défendre dans un contexte d’arbitrage budgétaire serré