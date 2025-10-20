Citroën C5 Aircross PHEV : le SUV français à 34 990 € et 1 100 km d’autonomie défie le Tiguan, leader des ventes

Avec une autonomie combinée annoncée de 1 100 kilomètres, le Citroën C5 Aircross hybride rechargeable entend séduire les conducteurs en quête de polyvalence. En mode 100 % électrique, il revendique jusqu’à 55 km selon le cycle WLTP, une valeur dans la moyenne haute du segment. Cette autonomie permet de couvrir la majorité des trajets quotidiens sans jamais solliciter le moteur thermique, à condition de recharger régulièrement.

Lors de l’essai en conditions réelles, l’autonomie électrique observée se situait entre 42 et 48 kilomètres, selon le style de conduite, le profil de la route et les conditions climatiques. Sur autoroute, la batterie se vide rapidement ; en ville ou sur route secondaire, la régénération permet de maintenir une certaine efficience. Une fois la batterie vide, le moteur 1.6 PureTech prend le relais, avec une consommation mesurée autour de 4,3 à 5,0 L/100 km.

Ces résultats confirment que le C5 Aircross PHEV reste pertinent pour les utilisateurs ayant un accès facile à la recharge et des trajets mixtes. Utilisé intelligemment, il offre le meilleur des deux mondes : silence et souplesse en ville, autonomie thermique sur longues distances. Mais en l’absence de recharge fréquente, son intérêt économique et écologique s’efface rapidement.

Le confort comme priorité absolue, typiquement Citroën

S’il est un domaine où le C5 Aircross continue de se démarquer en 2025, c’est bien le confort. Le SUV français reste fidèle à son ADN avec des suspensions à butées hydrauliques progressives, qui gomment efficacement les irrégularités de la route. Le comportement routier privilégie la douceur plutôt que la précision : un choix assumé, qui fait du C5 un compagnon idéal sur long trajet.

L’ambiance à bord est également très Citroën. Assises larges, moelleuses, position de conduite naturelle, insonorisation travaillée, le tout dans une atmosphère apaisée. Le niveau d’équipement est honorable, avec des aides à la conduite de dernière génération, un système d’infodivertissement réactif (même s’il accuse un léger retard face aux concurrents coréens) et une finition correcte pour le segment.

Seule réserve : l’insonorisation du moteur thermique, jugée un peu intrusive lors des relances, surtout lorsque la batterie est vide. Ce défaut reste mineur dans un usage urbain ou périurbain, mais pourra gêner ceux qui multiplient les longues distances sur autoroute.

Une fiche technique sans surprise mais bien pensée pour la famille

Le groupe motopropulseur hybride rechargeable du C5 Aircross repose sur une mécanique désormais bien connue. Le bloc essence 1.6 turbo est associé à un moteur électrique de 81 kW, pour une puissance combinée de 225 chevaux. La boîte de vitesses automatique e-EAT8 assure des passages de rapports fluides, sans à-coups.

La batterie lithium-ion de 13,2 kWh se recharge en environ 4 h sur une prise domestique de 2,3 kW, et en un peu plus de 2 h avec un chargeur 7,4 kW. Ce temps de charge est raisonnable et cohérent avec les habitudes d’un utilisateur quotidien. Citroën ne propose pas de recharge rapide en courant continu, mais ce n’est pas l’objectif d’un tel véhicule.

Côté performances, le C5 Aircross n’est pas un foudre de guerre, mais le 0 à 100 km/h est abattu en 8,9 secondes, ce qui reste suffisant pour les usages courants. Le coffre offre 460 litres, légèrement en retrait par rapport aux versions thermiques à cause de la batterie, mais toujours compatible avec un usage familial.

Face au Volkswagen Tiguan PHEV, une vision différente de l’hybride rechargeable

Le Volkswagen Tiguan eHybrid figure parmi les hybrides rechargeables les plus vendus en France en 2025. Avec une puissance cumulée de 245 chevaux, une présentation sobre et une image de fiabilité allemande, il reste une référence dans la catégorie. Pourtant, face au Citroën C5 Aircross PHEV, les approches diffèrent sensiblement.

Là où le Tiguan mise sur la rigueur mécanique, une présentation sérieuse et une efficience allemande, le Citroën préfère l’apaisement, la souplesse de conduite et un confort supérieur. Le SUV Volkswagen se montre plus ferme, un peu plus dynamique en conduite soutenue, mais aussi plus direct dans ses réactions, avec un comportement plus ” carré “, parfois au détriment du moelleux.

En comparaison, le C5 Aircross PHEV offre une expérience plus douce, plus filtrée, qui conviendra mieux à un usage familial ou à ceux qui recherchent la tranquillité au quotidien. Moins rigide, mieux suspendu et surtout plus confortable, le Citroën revendique un savoir-faire typiquement français, encore différenciateur face à la rigueur allemande. Sur un marché français sensible au confort et aux usages urbains/périurbains, le Citroën conserve des arguments solides face au Volkswagen, même si ce dernier profite d’un réseau et d’une image bien établis.

Un SUV plug-in encore pertinent malgré la montée des électriques ?

Face à la poussée des véhicules 100 % électriques, certains pourraient se demander si l’hybride rechargeable n’a pas déjà perdu la bataille. Mais le Citroën C5 Aircross PHEV prouve qu’il reste une solution de transition valable, surtout pour ceux qui ne peuvent pas recharger à haute puissance ou souhaitent conserver une autonomie thermique.

En France, le véhicule échappe à tout malus (grâce à ses faibles émissions homologuées) et limite l’impact de la taxe au poids. Il ne bénéficie plus de bonus écologique, mais reste compétitif dans certaines formules LOA/LLD, notamment pour les entreprises. Il intéressera aussi les particuliers habitant hors grandes métropoles, ou ayant un usage routier mixte.

En somme, malgré la montée en puissance des électriques, le C5 Aircross PHEV garde un rôle pertinent : celui d’un SUV confortable, simple à utiliser, peu énergivore dans les bons scénarios, et accessible sans changer totalement ses habitudes de recharge. Un équilibre que peu de modèles savent encore proposer.