Équipement complet, 4 L/100 km et seulement 21 300 € : cet hybride brillant pourrait bien être la meilleure affaire de 2026

La Toyota Yaris Trendy arrive avec une motorisation hybride 116 ch, un équipement complet et une consommation moyenne sous les 4,3 l/100 km. Le tout dès 21 300 € avec les offres de financement.

Positionnée entre l’Active et la Style, la Yaris Trendy cible ceux qui veulent une citadine moderne, sobre et connectée, sans exploser leur budget. Une rivale directe des Peugeot 208 Hybrid ou Mazda2 Hybrid.

Avec sa technologie hybride auto-rechargeable, son étiquette Crit’Air 1 et son format compact, elle coche les cases essentielles pour circuler en zone urbaine et ZFE sans stress ni recharge.

Un moteur hybride simple, efficace et fluide

La Toyota Yaris Trendy repose sur une motorisation hybride 120H développant 116 ch, associée à une boîte e-CVT et à une traction avant classique. Ce bloc 1.5 essence travaille en tandem avec un moteur électrique pour optimiser les phases de roulage urbain.

La consommation mixte varie entre 3,9 l/100 km et 4,3 l/100 km, en fonction des jantes et du style de conduite. En ville, la Yaris roule jusqu’à 80 % du temps en électrique, avec une transition imperceptible entre les deux modes.

Les performances restent adaptées à l’usage quotidien, avec un 0 à 100 km/h en 9,7 secondes. Surtout, la motorisation reste douce, silencieuse, et parfaitement adaptée à la ville.

Une dotation complète dès la finition Trendy

La finition Trendy se positionne comme la plus équilibrée de la gamme. Elle intègre en série : phares LED, jantes alliage 17 pouces, climatisation automatique, caméra de recul, freinage d’urgence autonome, écran tactile avec Apple CarPlay et chargeur sans fil.

Les aides à la conduite sont nombreuses dès cette version : alerte de franchissement, régulateur adaptatif, lecture des panneaux, et feux de route automatiques sont inclus, ce qui place la Yaris au-dessus de nombreuses citadines en finition équivalente.

L’ambiance intérieure se veut moderne, avec une planche de bord épurée, des commandes intuitives, et une qualité de fabrication sérieuse malgré quelques plastiques durs. L’ergonomie est soignée, avec des commandes claires et un système multimédia rapide.

Une citadine parfaitement adaptée à la ville

Avec ses 3,94 m de long, la Toyota Yaris Trendy se faufile facilement en milieu urbain. Son rayon de braquage serré, sa boîte automatique sans à-coups et sa motorisation Crit’Air 1 en font une excellente alliée des trajets quotidiens et des zones ZFE.

Le coffre de 286 litres reste dans la moyenne haute pour une citadine hybride. L’espace à bord est correct à l’avant comme à l’arrière, avec une banquette rabattable 60/40 pour les besoins occasionnels de chargement.

Le confort de roulage est bon, même si les jantes de 17 pouces peuvent légèrement durcir les réactions sur route dégradée. Le compromis reste excellent pour un usage polyvalent.

Un positionnement tarifaire intelligent

La Toyota Yaris Trendy est proposée à partir de 25 923 € hors remise. Avec les offres de financement, elle descend à 21 300 €, soit un rapport équipement/prix particulièrement agressif dans la catégorie des citadines hybrides.

Face aux Peugeot 208 Hybrid, Mazda2 Hybrid ou Renault Clio E-Tech, la Yaris Trendy se défend grâce à sa consommation basse, sa garantie constructeur 3 ans, et surtout une fiabilité reconnue de la technologie hybride Toyota.

Avec un coût d’usage maîtrisé, une vignette Crit’Air 1, un entretien allégé et une valeur de revente élevée, la Yaris Trendy 2026 coche toutes les cases pour un achat malin et durable.