Recherche
ActualitéÉquipement complet, 4 L/100 km et seulement 21 300 € : cet...

Équipement complet, 4 L/100 km et seulement 21 300 € : cet hybride brillant pourrait bien être la meilleure affaire de 2026

Publié par: Marc

Date:

Voiture hybride 21300 euros consommation 4 litres équipement complet meilleur achat 2026
Cet hybride à 21 300 € et 4 L/100 km pourrait bien être l'achat automobile le plus malin de 2026

Partager:

La Toyota Yaris Trendy arrive avec une motorisation hybride 116 ch, un équipement complet et une consommation moyenne sous les 4,3 l/100 km. Le tout dès 21 300 € avec les offres de financement.

Positionnée entre l’Active et la Style, la Yaris Trendy cible ceux qui veulent une citadine moderne, sobre et connectée, sans exploser leur budget. Une rivale directe des Peugeot 208 Hybrid ou Mazda2 Hybrid.

Avec sa technologie hybride auto-rechargeable, son étiquette Crit’Air 1 et son format compact, elle coche les cases essentielles pour circuler en zone urbaine et ZFE sans stress ni recharge.

Toyota Yaris Trendy 2026 bleu vue de profil avec jantes alliage 17 pouces sur route urbaine
La Toyota Yaris Trendy 2026 adopte un style dynamique avec jantes 17 pouces, feux LED et silhouette compacte idéale pour la circulation en ville © Toyota

Un moteur hybride simple, efficace et fluide

La Toyota Yaris Trendy repose sur une motorisation hybride 120H développant 116 ch, associée à une boîte e-CVT et à une traction avant classique. Ce bloc 1.5 essence travaille en tandem avec un moteur électrique pour optimiser les phases de roulage urbain.

La consommation mixte varie entre 3,9 l/100 km et 4,3 l/100 km, en fonction des jantes et du style de conduite. En ville, la Yaris roule jusqu’à 80 % du temps en électrique, avec une transition imperceptible entre les deux modes.

Lire aussi  La Toyota GR Super Sport Concept dérivée de la TS050 Hybrid

Les performances restent adaptées à l’usage quotidien, avec un 0 à 100 km/h en 9,7 secondes. Surtout, la motorisation reste douce, silencieuse, et parfaitement adaptée à la ville.

Toyota Yaris Trendy 2026 blanche vue de face avec signature lumineuse LED
La face avant de la Yaris Trendy affiche une signature LED expressive, une calandre fine et une posture affirmée typique de la citadine hybride Toyota © Toyota

Une dotation complète dès la finition Trendy

La finition Trendy se positionne comme la plus équilibrée de la gamme. Elle intègre en série : phares LED, jantes alliage 17 pouces, climatisation automatique, caméra de recul, freinage d’urgence autonome, écran tactile avec Apple CarPlay et chargeur sans fil.

Les aides à la conduite sont nombreuses dès cette version : alerte de franchissement, régulateur adaptatif, lecture des panneaux, et feux de route automatiques sont inclus, ce qui place la Yaris au-dessus de nombreuses citadines en finition équivalente.

L’ambiance intérieure se veut moderne, avec une planche de bord épurée, des commandes intuitives, et une qualité de fabrication sérieuse malgré quelques plastiques durs. L’ergonomie est soignée, avec des commandes claires et un système multimédia rapide.

Intérieur Toyota Yaris Trendy 2026 avec écran tactile et finition sombre
L’habitacle de la Yaris Trendy mise sur une interface moderne avec écran central tactile, commandes simples et ambiance sobre mais bien équipée © Toyota

Une citadine parfaitement adaptée à la ville

Avec ses 3,94 m de long, la Toyota Yaris Trendy se faufile facilement en milieu urbain. Son rayon de braquage serré, sa boîte automatique sans à-coups et sa motorisation Crit’Air 1 en font une excellente alliée des trajets quotidiens et des zones ZFE.

Le coffre de 286 litres reste dans la moyenne haute pour une citadine hybride. L’espace à bord est correct à l’avant comme à l’arrière, avec une banquette rabattable 60/40 pour les besoins occasionnels de chargement.

Le confort de roulage est bon, même si les jantes de 17 pouces peuvent légèrement durcir les réactions sur route dégradée. Le compromis reste excellent pour un usage polyvalent.

Lire aussi  La voiture hybride au moteur le plus fiable et le plus indestructible, best-seller en France, voit son prix baisser
Vue arrière Toyota Yaris Trendy avec feux LED horizontaux et pare-chocs sport
“L’arrière de la Yaris Trendy 2026 se distingue par sa compacité, ses lignes tendues et sa signature lumineuse à LED en pleine largeur © Toyota

Un positionnement tarifaire intelligent

La Toyota Yaris Trendy est proposée à partir de 25 923 € hors remise. Avec les offres de financement, elle descend à 21 300 €, soit un rapport équipement/prix particulièrement agressif dans la catégorie des citadines hybrides.

Face aux Peugeot 208 Hybrid, Mazda2 Hybrid ou Renault Clio E-Tech, la Yaris Trendy se défend grâce à sa consommation basse, sa garantie constructeur 3 ans, et surtout une fiabilité reconnue de la technologie hybride Toyota.

Avec un coût d’usage maîtrisé, une vignette Crit’Air 1, un entretien allégé et une valeur de revente élevée, la Yaris Trendy 2026 coche toutes les cases pour un achat malin et durable.

Ajoutez nous à votre flux Google News
Article précédent
Ce 4×4 coréen inconnu ressemble à un Mercedes GLE mais rivalise avec le Land Cruiser : le monde du tout-terrain n’avait pas vu venir cette menace
Article suivant
Ce SUV 7 places au look irrésistible et au moteur turbo essence arrive à prix cassé pour défier les Kodiaq et 5008
Marc
Marc
Passionné d'automobile, je mets ma plume au service de l'exploration et de la compréhension des dernières innovations du secteur. Mon engagement est de fournir une analyse précise et éclairée, valorisant la technologie, le design et la performance. Grâce à mon expertise, je cherche à guider les lecteurs dans leurs choix et à partager les histoires fascinantes derrière chaque modèle. Mon objectif ? Éclairer, informer et inspirer chaque amateur d'automobile à travers mes écrits.

Sur le même sujet

Ce 4×4 coréen inconnu ressemble à un Mercedes GLE mais rivalise avec le Land Cruiser : le monde du tout-terrain n’avait pas vu venir...

Le Genesis GV70 se transforme en baroudeur chic avec le concept Outdoors. Jantes noires, pneus tout-terrain, galerie de...

La nouvelle Dacia Jogger Hybrid débarque avec 155 ch et le label ECO à un prix que même les constructeurs chinois ne peuvent pas...

Avec un look affiné, une version hybride de 155 ch et un prix d’appel de 25 600 €,...

Tesla Model S et Model X tirent leur révérence : place à Optimus et l’intelligence artificielle

Tesla stoppe la production des Model S et Model X pour libérer de l’espace en usine. Objectif ? Construire...

Italdesign veut sauver l’honneur de la Honda NSX moderne en lui redonnant l’âme de l’originale que tout le monde adorait

Avec une silhouette redessinée par Italdesign, la Honda NSX de seconde génération s’offre une renaissance visuelle spectaculaire. Une...

Suivez nous

En tant que jeune média indépendant, passionandcar.fr s'efforce de vous fournir du contenu pertinent et de qualité sur le monde automobile. Pour continuer à grandir et à vous offrir le meilleur, nous avons besoin de votre soutien.
Vous pouvez nous aider en nous suivant et en nous ajoutant à vos favoris ou sur Google Actualités. Cela nous permet de toucher un plus large public et de renforcer notre présence en ligne. D'ailleurs, nos amis anglophones peuvent nous retrouver sur passionandcar.com

© 2025 PassionAndCar. Tous droits réservés.