Renault ressuscite l’idée d’une Clio RS et cette fois tout colle : une petite sportive hybride puissante qui ne pollue presque pas

Il y a des noms qu’on ne peut pas enterrer sans résistance. Clio RS, trois lettres devenues cultes pour les amateurs de sportives compactes, pourrait bien revenir dans une nouvelle ère électrifiée, même si rien n’est encore officiellement confirmé. D’après plusieurs indices, Renault plancherait actuellement sur une version radicale de sa Clio, animée par une motorisation hybride à forte puissance. Un projet encore à l’étude, mais qui suscite déjà l’intérêt.

Ce retour, s’il se confirme, marquerait une rupture claire avec les précédentes Clio RS thermiques. Fini le 2.0 atmosphérique ou le 1.6 turbo. Cette fois, il s’agirait d’un groupe motopropulseur hybride, dérivé du système E-Tech maison, mais profondément optimisé pour dépasser les 200 ch. Le tout associé à un châssis revu en profondeur, fidèle à l’ADN Renault Sport. Une tentative sérieuse de concilier performance et exigences environnementales.

À l’heure où les citadines sportives disparaissent les unes après les autres, remplacées par des modèles plus lourds, plus technos, parfois électrifiés mais rarement engageants, Renault pourrait être l’un des rares constructeurs à oser encore proposer une voiture à taille humaine, pensée pour le plaisir de conduite pur.

Un retour inattendu pour un emblème des sportives compactes

Pendant longtemps, la Clio RS a été la référence absolue des petites sportives. Son train avant mordant, sa direction ultra directe, ses châssis Sport et Cup, ses versions Trophy… chaque génération a marqué son époque. Depuis la disparition de la dernière Clio 4 RS, et avec la création de la marque Alpine, beaucoup pensaient que l’histoire était définitivement bouclée.

Mais en coulisses, Renault continue de réfléchir à comment prolonger l’héritage RS, sans aller à contresens des normes environnementales ni concurrencer frontalement les projets d’Alpine. Une Clio RS électrifiée, mais abordable, simple et incisive, pourrait jouer un rôle clé : ramener les sensations au coeur d’un format compact, sans tomber dans l’excès technologique ou le marketing sportif creux.

Rien n’est signé, aucun prototype officiel n’a été dévoilé. Mais les contours du projet prennent forme : groupe motopropulseur E-Tech revu, châssis spécifique, transmission adaptée à la conduite dynamique. Une vraie RS, autrement.

Hybride mais explosif : une fiche technique déjà prometteuse

Si la Clio RS voit le jour, elle abandonnera forcément le tout thermique. Renault miserait alors sur une version fortement modifiée du système hybride E-Tech, déjà connu dans la gamme. L’objectif ? Délivrer une puissance supérieure à 200 chevaux, tout en conservant un poids contenu et un fonctionnement dynamique.

Le moteur thermique resterait un bloc 1.6 atmosphérique, couplé à un ou deux moteurs électriques, avec une boîte de vitesses multimode repensée pour offrir des passages de rapports plus nets et une meilleure réponse à l’accélération. La gestion électronique du système, souvent critiquée pour sa douceur trop prononcée, serait ici reprogrammée pour coller à une conduite sportive.

L’hybridation serait non rechargeable, pour éviter l’excès de poids des batteries PHEV. De quoi viser un bon compromis entre performances, sobriété et réactivité. C’est ici que tout se jouera : parvenir à faire d’une technologie sage, un outil de passion.

Châssis affûté, plaisir intact : l’ADN RS en ligne de mire

Depuis toujours, les Clio RS se distinguent par leur rigueur dynamique. Et Renault le sait : une Clio RS électrifiée n’aura de sens que si le châssis suit. Le projet inclurait donc un travail spécifique sur les liaisons au sol, avec une version Cup, des suspensions raffermies, un freinage renforcé, et surtout une direction directe et communicante.

Il ne s’agit pas de singer les GTI des années 2000, mais de réinterpréter l’esprit RS dans un contexte plus complexe. Cela passe par un poids maîtrisé, une vraie mise au point des trains roulants, et une motricité sans faille. Renault dispose encore des savoir-faire nécessaires – reste à savoir s’ils seront utilisés.

Le gabarit contenu de la Clio, sa plateforme CMF-B déjà bien exploitée, et les progrès de l’électronique embarquée pourraient permettre de compenser la perte de caractère mécanique, et même d’apporter un nouveau type de plaisir. Moins sauvage, mais plus intelligent. RS ne serait plus une question de bruit, mais de cohérence dynamique.

Une Clio RS nouvelle génération, ou le dernier bastion des sportives compactes ?

Ce projet de Clio RS électrifiée n’est pas qu’un simple retour produit. Il incarne une tentative de faire survivre une philosophie, à contre-courant de l’évolution actuelle du marché. Tandis que Ford, Peugeot ou Opel ont déserté le segment des petites sportives, Renault pourrait être l’un des seuls à lui donner une seconde vie.

Mais il faudra convaincre : convaincre la direction que le marché existe encore, convaincre les passionnés que l’hybridation peut aussi rimer avec sensations, et convaincre les acheteurs que ce modèle n’est pas qu’un coup marketing de plus. Si le projet se concrétise, il pourrait ouvrir la voie à une nouvelle lignée de RS hybrides, et plus tard, pourquoi pas, électriques – à condition de garder l’âme.