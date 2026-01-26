La Clio n’est plus la reine : le Toyota Yaris Cross l’a détrônée et s’impose comme le best-seller japonais en Europe

Il fut lancé dans un relatif anonymat en 2021, comme une déclinaison SUV du Yaris classique. Trois ans plus tard, le Toyota Yaris Cross est devenu un pilier. En 2025, il a tout simplement surpassé la citadine dont il est dérivé, et même relégué au second rang des best-sellers européens d’autres modèles Toyota pourtant plus établis comme le Corolla ou le C-HR.

Ce succès n’a rien d’un hasard. En combinant motorisation hybride auto-rechargeable, taille compacte parfaitement adaptée aux centres urbains, et étiquette Crit’Air 1, le Yaris Cross coche toutes les cases du SUV idéal pour une clientèle française soucieuse d’écologie sans sacrifier l’usage quotidien. Un cocktail parfaitement calibré pour le marché hexagonal.

Mais cette montée en puissance ne se fait pas sans conséquences dans la gamme Toyota. Le Yaris Cross empiète désormais sur le territoire du Toyota C-HR, plus grand, plus cher et récemment renouvelé. À tel point que l’écart tarifaire se resserre, et que le choix devient une question de positionnement plutôt que de budget.

Le Yaris Cross, nouveau pilier de Toyota en Europe

Avec 200 477 unités écoulées en 2025, le Toyota Yaris Cross s’est hissé au sommet des ventes de la marque en Europe, devant le Yaris (167 000) et le C-HR (143 000). En France, le phénomène est comparable : ce petit SUV hybride truste les premières places du segment B-SUV, dépassant les Peugeot 2008 et Renault Captur dans de nombreuses villes. Une performance d’autant plus notable qu’elle s’inscrit dans un contexte où Toyota bat ses propres records de ventes européennes (plus de 1,14 million de voitures en 2025).

À elle seule, la gamme Yaris (berline + SUV) représente aujourd’hui l’essentiel du volume de Toyota dans l’Hexagone, portée par une stratégie simple : efficacité, sobriété, et coût maîtrisé.

Pourquoi séduit-il autant ? Taille, prix, hybridation

Le Yaris Cross offre une hybridation accessible, sans recharge, ni compromis. Son moteur 1.5 essence associé à un bloc électrique affiche 4,4 l/100 km en usage mixte et des émissions contenues (102 g/km de CO₂). Il est éligible à la vignette Crit’Air 1, et permet d’éviter tout malus, là où les SUV thermiques concurrents sont de plus en plus pénalisés.

Côté tarifs, le Yaris Cross démarre à 27 500 € en finition Dynamic (prix 2026 France), avec caméra de recul, écran tactile 9″, régulateur adaptatif et système hybride de 116 ch. La finition Trail (look baroudeur) ou GR Sport (ambiance sportive) frôle les 33 000 €, mais reste bien positionnée face à la concurrence.

Ce format de 4,18 m de long, à mi-chemin entre une citadine et un SUV compact, répond parfaitement à la demande actuelle : espace suffisant, manœuvrabilité en ville, et une garde au sol qui rassure.

Une montée en gamme qui frôle le Toyota C-HR

Le vrai concurrent du Yaris Cross, c’est parfois… le Toyota C-HR lui-même. Renouvelé fin 2023, ce dernier propose une gamme hybride et hybride rechargeable plus puissante (jusqu’à 223 ch en version PHEV), mais avec un tarif d’accès plus élevé : 34 000 € minimum en France.

Or, le Yaris Cross haut de gamme plafonne à environ 33 000 € en finition GR Sport. Résultat : les deux modèles se chevauchent, brouillant parfois les pistes pour les acheteurs. D’un côté, un SUV compact plus statutaire, plus confortable ; de l’autre, un SUV urbain agile, moins encombrant, et tout aussi efficient.

La tendance actuelle montre une préférence marquée pour la compacité et la sobriété, ce qui explique pourquoi le C-HR perd du terrain sur son petit frère, malgré ses qualités.

GR86, Mirai : ces Toyota (presque) introuvables

À l’autre bout du spectre, on trouve les modèles les moins vendus de Toyota en Europe. Le Toyota GR86, petit coupé propulsion animé par un 2.4 atmo de 234 ch, n’a été immatriculé qu’à 10 exemplaires en 2025. Il faut dire que le modèle n’est plus produit depuis fin 2023, et que les quelques unités encore livrées sont des fin de stock, non disponibles en France.

Même constat pour la Toyota GR Supra (204 ventes), ou la Mirai à hydrogène (586 unités). Ces modèles incarnent le prestige ou l’innovation technologique de Toyota, mais restent anecdotiques dans les chiffres. Ils souffrent de prix élevés, d’une utilité réduite au quotidien, ou d’une diffusion volontairement limitée.

Face à eux, le Yaris Cross apparaît comme le contre-exemple parfait : accessible, polyvalent, et parfaitement aligné avec les attentes du marché français.

Le Yaris Cross en 2026 : quelles perspectives en France ?

Le succès du Yaris Cross devrait se poursuivre en 2026. Aucune refonte majeure n’est prévue avant 2027, mais Toyota pourrait proposer de nouvelles séries spéciales ou une hybridation renforcée (batterie plus efficiente, ou variante micro-hybride) pour rester compétitif face à l’arrivée massive de B-SUV électrifiés venus de Chine.

En France, son positionnement reste stratégique : juste en dessous des seuils critiques du malus, éligible aux bonus régionaux (dans certaines métropoles), et parfait pour les flottes d’entreprise, il a trouvé un point d’équilibre que peu de concurrents égalent. Même les Peugeot 2008 Hybrid ou Renault Captur E-Tech doivent composer avec un rapport prix/équipement moins favorable.