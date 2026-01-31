Recherche
Présentation mondiale fixée au 8 février 2026 à Dubaï : ce SUV hybride d’exception prépare son offensive sur le marché européen

SUV hybride de pointe nouvelle référence Europe date arrivée confirmée
Ce SUV hybride à la technologie de pointe a enfin une date d'arrivée en Europe

Le style d’un Land Rover, la techno d’un Tesla, et une fiche technique inédite pour un tout-terrain chinois. Le iCaur V27 vise haut : il veut concurrencer le segment des vrais 4×4 familiaux en misant sur l’électrification et le confort de roulage.

Le iCaur V27 ne fait pas dans la demi-mesure. Long de 5,02 m, large de 1,97 m et haut de 1,89 m, ce mastodonte de l’off-road revendique une vraie carrure de franchisseur, renforcée par un empattement de 2,90 m. Construit sur un châssis à échelle, il s’adresse clairement aux amateurs de voyages en terrain hostile… mais pas que.

Face à des références comme le Toyota Land Cruiser, le Land Rover Defender ou encore le Jeep Grand Cherokee, le V27 avance un argument de taille : une motorisation hybride à prolongateur d’autonomie, combinant thermique et électrique, pour un usage à la fois local et aventureux.

De quoi s’agit-il vraiment ? Ce gros SUV peut-il bousculer les icônes établies ? On a décortiqué sa fiche technique.

Vue latérale du iCaur V27 avec silhouette cubique et jantes 20 pouces
Le iCaur V27 affiche un look de baroudeur affirmé avec son profil carré, ses lignes tendues et ses jantes de 20 pouces © iCau

Un design de baroudeur pur et dur

Inspiré des 4×4 classiques à l’ancienne, le iCaur V27 arbore une silhouette cubique, massive, avec des lignes anguleuses et une garde au sol généreuse. Calandre verticale, capot plat, passages de roue marqués : le style évoque immédiatement les codes esthétiques du Mercedes G‑Class ou du Land Rover Defender.

Il ne s’agit pas d’un crossover de salon, mais bien d’un tout-terrain à l’ancienne revisité avec les standards modernes : jantes jusqu’à 20 pouces, marchepieds intégrés, barres de toit, pneus mixtes, sans oublier les protections de soubassement.

Malgré ses airs rustiques, le V27 intègre des projecteurs full LED, un toit panoramique, des caméras 360° et une signature lumineuse arrière pleine largeur.

Face avant du iCaur V27 avec calandre horizontal et projecteurs LED
La face avant du V27 combine calandre massive verticale, feux LED et pare-chocs imposant dans un style robuste © iCaur

Une motorisation EREV jusqu’à 455 ch

C’est la pièce maîtresse du iCaur V27 : sa chaîne de traction EREV, pour “Extended Range Electric Vehicle”. Contrairement à un hybride classique, le moteur essence ne sert qu’à recharger la batterie : les roues sont uniquement entraînées par un ou deux moteurs électriques.

Deux versions sont prévues :

  • une propulsion arrière de 272 ch, avec un seul moteur ;
  • une version intégrale avec 455 ch, dotée de deux moteurs (un sur chaque essieu).

Le générateur thermique est un 1.5 turbo quatre cylindres, couplé à une batterie de 34,3 kWh, soit une capacité deux à trois fois supérieure à celle d’un BMW X5 hybride rechargeable. Résultat : une autonomie électrique annoncée à 200 km (cycle CLTC), probablement autour de 130-140 km en cycle européen.

L’ensemble permet de rouler au quotidien en mode 100 % électrique, tout en assurant une très large autonomie totale via le moteur thermique. Un compromis pertinent pour ceux qui veulent un 4×4 capable de traverser la ville sans émission, tout en ayant l’endurance d’un baroudeur classique.

Tableau de bord iCaur V27 avec trois écrans numériques et sellerie cuir
L’intérieur du V27 mêle modernité et confort avec ses trois écrans numériques, sellerie cuir et inserts métallisés © iCaur

Un habitacle ultra connecté et familial

À bord, le V27 fait oublier ses allures rustiques. L’ambiance est résolument techno, avec trois grands écrans : un combiné numérique de 15,6 pouces, un écran central tactile de 15,4 pouces, et une interface passager de 12,3 pouces.

L’équipement annoncé est pléthorique :

  • sièges chauffants et ventilés,
  • sonorisation hi-fi,
  • régulateur adaptatif,
  • reconnaissance faciale,
  • affichage tête haute.

La planche de bord, à la fois sobre et horizontale, intègre des inserts métalliques et un éclairage d’ambiance personnalisable. Le volume habitable est évidemment XXL, avec 5 places très spacieuses, une modularité optimisée, et un coffre de plus de 600 litres en configuration 5 places.

Banquette arrière iCaur V27 avec sièges cuir et accoudoir central
Les places arrière du V27 offrent un confort haut de gamme avec assises en cuir, accoudoir et prises USB dédiées © iCaur

Une fiche technique de franchisseur

Le châssis à échelle, les angles d’attaque prononcés, la transmission intégrale, le couple immédiat des moteurs électriques : tout dans le V27 est conçu pour sortir du bitume.

Ses suspensions indépendantes, son poids (non communiqué mais probablement autour de 2,6 tonnes) et son centre de gravité bas grâce à la batterie lui assurent aussi une stabilité très correcte sur route.

Il dispose de plusieurs modes de conduite, dont un mode neige, sable, piste ou roche, via un sélecteur électronique et une cartographie moteur adaptée.

Le freinage est régénératif et modulable, ce qui renforce son efficacité en descente, à la manière d’un Toyota Hilux Trail Edition ou d’un Ford Ranger Raptor.

Vue arrière du iCaur V27 avec feux horizontaux et roue de secours intégrée
À l’arrière, le V27 se distingue par ses feux LED reliés par un bandeau, et sa roue de secours intégrée discrètement © iCaur

Une ambition claire : bousculer les références établies

Avec sa double promesse – zéro émission en ville, vraie capacité tout-terrain – le iCaur V27 s’attaque à un segment en pleine mutation. Celui des 4×4 familiaux hybrides ou électrifiés, jusqu’ici très peu représenté.

Là où les Land Cruiser ou Defender proposent soit du thermique pur, soit des hybrides légers, le V27 va plus loin avec une solution EREV qui pourrait séduire les gros rouleurs soucieux de leur impact environnemental.

Reste à voir comment cette marque encore peu connue saura se positionner sur un segment où la notoriété, le réseau, et la fiabilité perçue jouent un rôle clé. Mais sur le papier, la fiche technique du V27 impressionne

