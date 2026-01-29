Toyota Hilux 2026 : un pick-up de 204 ch à 50 000 €, soit 40 000 € de moins qu’un Land Cruiser

Le Toyota Hilux 2026 change tout… ou presque. Nouvelle face avant, tableau de bord inspiré du Land Cruiser, équipements modernisés, tout en conservant une base solide avec son moteur 2.8 diesel de 204 ch. Le tout, pour un prix estimé à 50 000 €, soit près de 40 000 € de moins que le Land Cruiser désormais affiché à 87 950 €. Et toujours sans rival en franchissement dans cette gamme de prix.

Alors que le Ford Ranger s’impose comme le leader des pick-up en Europe, Toyota réagit avec un Hilux totalement renouvelé, sans sacrifier sa fiabilité ni sa robustesse légendaire. Long de 5,40 m, ce nouveau Hilux garde sa benne, sa transmission intégrale, mais soigne son accueil à bord et son style.

Un pick-up à l’ancienne ? Non, un utilitaire civilisé. Reste à savoir s’il peut encore convaincre les pros comme les particuliers à l’heure des ZFE et des hybrides rechargeables.

Nouveau style, inspiration Land Cruiser

Visuellement, le Hilux 2026 change de registre. Exit les lignes utilitaires : il adopte une face avant proche du Land Cruiser 250, avec calandre verticale, optiques effilées, et un bouclier plus sculpté. Toyota cherche clairement à rapprocher son pick-up d’un 4×4 premium.

De profil, la caisse reste massive, avec une benne fonctionnelle et des jantes alliage redessinées. Le Hilux garde ses proportions XXL : 5,40 m de long, 1,86 m de large, 1,82 m de haut, et plus de 1 tonne de charge utile.

Un intérieur modernisé, enfin

C’était le talon d’Achille des anciens Hilux : un habitacle trop rustique pour les clients “hors pro”. Le Hilux 2026 reprend l’architecture intérieure du Land Cruiser, avec une dalle centrale tactile, des commandes physiques redessinées, une instrumentation numérique et un nouveau volant multifonction.

Les matériaux sont revus à la hausse (plastiques moussés, inserts alu), et les équipements montent d’un cran : caméra 360°, Apple CarPlay sans fil, sièges chauffants, frein de stationnement électrique, recharge à induction… Un vrai bond en avant, sans trahir l’esprit utilitaire du modèle.

Diesel 204 ch : pas d’hybridation pour l’instant

Sous le capot, on retrouve le classique bloc 2.8 diesel de 204 ch et 500 Nm, associé à une boîte automatique 6 rapports. C’est suffisant pour tracter 3,5 tonnes et grimper partout. La transmission intégrale, les rapports courts et la garde au sol de plus de 28 cm en font un franchisseur authentique.

Toyota évoque une micro-hybridation à 48V pour la version européenne, ce qui permettrait une étiquette Crit’Air 2 et un gain d’efficience en ville. Mais pas de version hybride rechargeable annoncée pour l’instant, contrairement au Ford Ranger PHEV (sortie prévue fin 2024), qui promet 44 km en électrique.

Un prix bien placé, sans malus

Le prix estimé du Toyota Hilux 2026 est d’environ 50 000 €, selon les premières données issues du configurateur espagnol. Un tarif cohérent avec la version actuelle “haut de gamme Invincible”, mais avec nettement plus d’équipement et un design bien plus valorisant.

À ce prix, il reste hors malus écologique, car les pick-up à benne séparée sont encore exemptés de la taxe CO² et du malus au poids — une exception bienvenue pour les pros, mais aussi les particuliers à la campagne.

Tarif estimé pour la version double cabine haut de gamme – pas de malus en raison du statut pick-up avec benne séparée.

Version Puissance Transmission Longueur Prix estimé 2.8 D-4D Double Cab 204 ch 4×4 5,40 m 50 000 €

En comparaison, un Land Cruiser 250 coûte 87 950 € en finition Executive… pour des prestations proches. De quoi faire réfléchir.

Un pick-up à l’ancienne, mais modernisé

Pas de batterie, pas de recharge, pas d’électrification lourde : le Hilux reste fidèle à ses gènes. Mais avec ce restylage profond, Toyota parvient à moderniser son pick-up iconique sans en changer la nature. Franchement, à ce prix-là, difficile de faire mieux pour qui cherche un véhicule de travail robuste… ou une vraie alternative statutaire aux SUV classiques.

Rendez-vous à l’automne 2026 pour les premières livraisons en France. En attendant, le Ford Ranger reste seul avec une version PHEV Crit’Air 0. Mais Toyota prépare déjà sa riposte