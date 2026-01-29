ActualitéToyota Hilux 2026 : un pick-up de 204 ch à 50 000...

Toyota Hilux 2026 : un pick-up de 204 ch à 50 000 €, soit 40 000 € de moins qu’un Land Cruiser

Publié par: Marc

Date:

Partager:

Le Toyota Hilux 2026 change tout… ou presque. Nouvelle face avant, tableau de bord inspiré du Land Cruiser, équipements modernisés, tout en conservant une base solide avec son moteur 2.8 diesel de 204 ch. Le tout, pour un prix estimé à 50 000 €, soit près de 40 000 € de moins que le Land Cruiser désormais affiché à 87 950 €. Et toujours sans rival en franchissement dans cette gamme de prix.

Alors que le Ford Ranger s’impose comme le leader des pick-up en Europe, Toyota réagit avec un Hilux totalement renouvelé, sans sacrifier sa fiabilité ni sa robustesse légendaire. Long de 5,40 m, ce nouveau Hilux garde sa benne, sa transmission intégrale, mais soigne son accueil à bord et son style.

Un pick-up à l’ancienne ? Non, un utilitaire civilisé. Reste à savoir s’il peut encore convaincre les pros comme les particuliers à l’heure des ZFE et des hybrides rechargeables.

Toyota Hilux 2026 profil droit avec jantes alliage et benne double cabine
Le Hilux 2026 conserve sa silhouette massive de 5,40 m avec une benne fonctionnelle et un design modernisé © Toyota”

Nouveau style, inspiration Land Cruiser

Visuellement, le Hilux 2026 change de registre. Exit les lignes utilitaires : il adopte une face avant proche du Land Cruiser 250, avec calandre verticale, optiques effilées, et un bouclier plus sculpté. Toyota cherche clairement à rapprocher son pick-up d’un 4×4 premium.

Ce SUV au gabarit de GLC et au diesel 6 cylindres à 5 L/100 km est l’arme parfaite pour ceux qui refusent de rouler chinois

De profil, la caisse reste massive, avec une benne fonctionnelle et des jantes alliage redessinées. Le Hilux garde ses proportions XXL : 5,40 m de long, 1,86 m de large, 1,82 m de haut, et plus de 1 tonne de charge utile.

Lire aussi  Ford Kuga PHEV 2025 à 449 €/mois : le SUV familial hybride rechargeable qui rivalise avec les marques premium
Tableau de bord Toyota Hilux 2026 avec écran tactile central et volant multifonction
Le poste de conduite fait un bond en avant avec une dalle tactile centrale, des commandes modernisées et une meilleure qualité perçue © Toyota

Un intérieur modernisé, enfin

C’était le talon d’Achille des anciens Hilux : un habitacle trop rustique pour les clients “hors pro”. Le Hilux 2026 reprend l’architecture intérieure du Land Cruiser, avec une dalle centrale tactile, des commandes physiques redessinées, une instrumentation numérique et un nouveau volant multifonction.

Les matériaux sont revus à la hausse (plastiques moussés, inserts alu), et les équipements montent d’un cran : caméra 360°, Apple CarPlay sans fil, sièges chauffants, frein de stationnement électrique, recharge à induction… Un vrai bond en avant, sans trahir l’esprit utilitaire du modèle.

Ce crossover essence au look ravageur est le cousin caché de l’Ebro S400 et coûte moins de 18 000 € sans la moindre remise

Face avant Toyota Hilux 2026 avec calandre noire et phares LED
La face avant s’inspire du Land Cruiser, avec une calandre verticale et des optiques plus étirées à LED © Toyota

Diesel 204 ch : pas d’hybridation pour l’instant

Sous le capot, on retrouve le classique bloc 2.8 diesel de 204 ch et 500 Nm, associé à une boîte automatique 6 rapports. C’est suffisant pour tracter 3,5 tonnes et grimper partout. La transmission intégrale, les rapports courts et la garde au sol de plus de 28 cm en font un franchisseur authentique.

Toyota évoque une micro-hybridation à 48V pour la version européenne, ce qui permettrait une étiquette Crit’Air 2 et un gain d’efficience en ville. Mais pas de version hybride rechargeable annoncée pour l’instant, contrairement au Ford Ranger PHEV (sortie prévue fin 2024), qui promet 44 km en électrique.

Places arrière Toyota Hilux 2026 double cabine avec sellerie mixte
Les places arrière bénéficient d’un espace correct pour un pick-up, avec accoudoir central et prises USB © Toyota

Un prix bien placé, sans malus

Le prix estimé du Toyota Hilux 2026 est d’environ 50 000 €, selon les premières données issues du configurateur espagnol. Un tarif cohérent avec la version actuelle “haut de gamme Invincible”, mais avec nettement plus d’équipement et un design bien plus valorisant.

Lire aussi  La nouvelle génération du SUV le plus vendu de Toyota est en route

À ce prix, il reste hors malus écologique, car les pick-up à benne séparée sont encore exemptés de la taxe CO² et du malus au poids — une exception bienvenue pour les pros, mais aussi les particuliers à la campagne.

Tarif estimé pour la version double cabine haut de gamme – pas de malus en raison du statut pick-up avec benne séparée.

Version Puissance Transmission Longueur Prix estimé
2.8 D-4D Double Cab 204 ch 4×4 5,40 m 50 000 €

En comparaison, un Land Cruiser 250 coûte 87 950 € en finition Executive… pour des prestations proches. De quoi faire réfléchir.

Arrière Toyota Hilux 2026 avec benne ouverte et feux verticaux
La partie arrière reste fidèle à l’usage utilitaire, avec une benne large, des crochets d’arrimage et des feux verticaux © Toyota

Un pick-up à l’ancienne, mais modernisé

Pas de batterie, pas de recharge, pas d’électrification lourde : le Hilux reste fidèle à ses gènes. Mais avec ce restylage profond, Toyota parvient à moderniser son pick-up iconique sans en changer la nature. Franchement, à ce prix-là, difficile de faire mieux pour qui cherche un véhicule de travail robuste… ou une vraie alternative statutaire aux SUV classiques.

Rendez-vous à l’automne 2026 pour les premières livraisons en France. En attendant, le Ford Ranger reste seul avec une version PHEV Crit’Air 0. Mais Toyota prépare déjà sa riposte

Ajoutez nous à votre flux Google News
Article précédent
Cachez son logo et tout le monde le prendra pour un SUV premium : 300 ch, 4×4, gabarit de BMW X3 et 20 000 € de moins
Marc
Marc
Passionné d'automobile, je mets ma plume au service de l'exploration et de la compréhension des dernières innovations du secteur. Mon engagement est de fournir une analyse précise et éclairée, valorisant la technologie, le design et la performance. Grâce à mon expertise, je cherche à guider les lecteurs dans leurs choix et à partager les histoires fascinantes derrière chaque modèle. Mon objectif ? Éclairer, informer et inspirer chaque amateur d'automobile à travers mes écrits.

Sur le même sujet

Cachez son logo et tout le monde le prendra pour un SUV premium : 300 ch, 4×4, gabarit de BMW X3 et 20 000...

Le Renault Rafale E-Tech 4x4 ne se contente pas de muscler la gamme : il vient chasser sur...

Ce SUV au gabarit de GLC et au diesel 6 cylindres à 5 L/100 km est l’arme parfaite pour ceux qui refusent de rouler...

Le Mazda CX‑60 arrive sur un terrain miné : celui des SUV familiaux dits "premium", trusté par les...

Ce crossover essence au look ravageur est le cousin caché de l’Ebro S400 et coûte moins de 18 000 € sans la moindre remise

Le DR 3 est un SUV compact proposé à partir de 17 900 € en version 1.5 essence...

La Dacia Sandero Stepway fait-elle vraiment mieux que la Sandero de base ou paye-t-on juste le look aventurier ?

En France, la Dacia Sandero est devenue une star inattendue. Plébiscitée pour son prix canon et sa fiabilité...

Suivez nous

En tant que jeune média indépendant, passionandcar.fr s'efforce de vous fournir du contenu pertinent et de qualité sur le monde automobile. Pour continuer à grandir et à vous offrir le meilleur, nous avons besoin de votre soutien.
Vous pouvez nous aider en nous suivant et en nous ajoutant à vos favoris ou sur Google Actualités. Cela nous permet de toucher un plus large public et de renforcer notre présence en ligne. D'ailleurs, nos amis anglophones peuvent nous retrouver sur passionandcar.com

© 2025 PassionAndCar. Tous droits réservés.