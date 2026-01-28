Recherche
ActualitéHyundai cache un V8 monstrueux de 1 100 ch sous le capot...

Hyundai cache un V8 monstrueux de 1 100 ch sous le capot de ce 4×4 qui veut faire tomber le Mercedes Classe G de son piédestal

Publié par: Alain

Date:

Partager:

Genesis n’a jamais vraiment fait les choses comme les autres. Marque premium de Hyundai, elle a conquis l’Amérique avec des berlines luxueuses et des SUV raffinés, avant de débarquer en Europe en misant sur l’élégance et la technologie. Mais cette fois, la filiale coréenne frappe un grand coup : son dernier concept car, le X Skorpio, n’est ni un SUV, ni une limousine. C’est un coupé 100 % électrique, à la silhouette de supercar, au style futuriste assumé… et avec 2 015 ch sous le capot.

Présenté dans le cadre du CES 2024 à Las Vegas, ce concept n’a pas été conçu pour passer inaperçu. Long de 5,20 mètres, large de 2 mètres, il semble tout droit sorti d’un film de science-fiction, avec son capot démesuré, ses ailes musclées et ses jantes de 23 pouces. Le tout repose sur une plateforme électrique maison, encore en développement, baptisée X Gran Berlinetta Vision.

Au-delà de l’effet de style, Genesis semble vouloir tester la réaction du public face à une proposition radicale. Car le X Skorpio, s’il voit le jour en série, viendrait se frotter à des monstres sacrés comme la Rimac Nevera ou la Pininfarina Battista. Autant dire que les enjeux sont aussi techniques que symboliques.

Lire aussi  Hyundai Tucson 2025/26 : l'équilibre attendu du SUV hybride-diesel : la double motorisation qui explique son succès commercial
Genesis X Skorpio camouflé en test dans le désert américain
Le Genesis X Skorpio entame sa mise au point dynamique sur piste désertique © Genesis

Une fiche technique de vaisseau spatial

Genesis ne s’est fixé aucune limite pour ce prototype. Sous sa carrosserie sculpturale, le X Skorpio embarque un moteur électrique sur chaque roue, pour un total de 2 015 ch (oui, plus que n’importe quelle Ferrari actuelle) et 2 425 Nm de couple. Résultat : un 0 à 100 km/h abattu en moins de 2 secondes, même si aucune donnée officielle ne le confirme pour l’instant.

Votre prochaine voiture pourrait bien être indienne et ce n’est pas une blague : voici pourquoi il va falloir s’y habituer

L’alimentation est confiée à une batterie de nouvelle génération, refroidie par liquide, et conçue pour supporter des puissances de recharge ultra-rapides. L’autonomie, en revanche, reste inconnue. Mais Genesis insiste sur le fait que le Skorpio est conçu avant tout pour les sensations, pas pour les longs trajets. On s’en doutait un peu.

La marque évoque également un système de suspension adaptative active, capable d’ajuster chaque roue indépendamment pour un comportement dynamique optimal. Sans oublier une aérodynamique active, intégrée dans les flancs et l’arrière du véhicule, qui varie selon les conditions de conduite.

Prototype du Genesis X Skorpio en pleine accélération sur sol sablonneux
Le prototype électrique de 2 015 ch testé à haute vitesse sur terrain sec © Genesis

Un intérieur qui mêle sport et science-fiction

À bord, Genesis n’a pas non plus fait dans la demi-mesure. L’habitacle du Skorpio reprend l’architecture de la X Gran Berlinetta Vision, avec un poste de conduite ultra-enveloppant, centré sur le pilote. L’instrumentation est projetée via un système de réalité augmentée sur le pare-brise, et les matériaux alternent entre cuir végétal, aluminium poli et inserts en fibre de carbone recyclée.

La Chine envahit l’Europe avec des hybrides qui roulent 1 000 km sans recharger, pendant que Bruxelles s’entête sur le tout-électrique

Le passager n’est pas oublié : il dispose de son propre écran incurvé et de commandes séparées, comme dans un cockpit d’avion. L’ensemble respire le luxe futuriste, avec une attention portée aux détails que l’on retrouve habituellement chez Bentley ou Bugatti.

Lire aussi  Test de la Porsche 911 Carrera S 2019

Genesis insiste sur le fait que cet intérieur n’est pas une simple démonstration de style : certaines de ces technologies sont déjà à l’étude pour les futures berlines de série.

Intérieur futuriste du concept Genesis X Skorpio
À bord, une ambiance de cockpit, avec matériaux durables et affichage RA © Genesis

Un symbole plus qu’un futur modèle ?

Faut-il croire à une commercialisation du Skorpio ? Rien n’est moins sûr. Officiellement, Genesis parle d’exercice de style et de laboratoire roulant. Mais dans les coulisses, le constructeur coréen n’exclut pas une série ultra-limitée, destinée à des collectionneurs ou pour renforcer son image dans le segment ultra-premium.

Le marché visé ne serait de toute façon pas l’Europe mais plutôt les États-Unis, le Moyen-Orient et l’Asie. Rappelons que Genesis ne propose pour l’instant qu’une poignée de modèles en France, et que le X Skorpio serait invendable dans l’Hexagone, tant par son prix (potentiellement plusieurs millions d’euros) que par sa non-conformité aux normes ZFE.

Mais ce concept en dit long sur la trajectoire de Genesis : après avoir consolidé ses bases, la marque veut s’imposer dans l’imaginaire collectif, comme Tesla a pu le faire avec le Roadster ou Mercedes avec la Vision One-Eleven.

Détail de l’arrière du Genesis X Skorpio camouflé pendant un test
La poupe musclée du Skorpio, encore camouflée, laisse deviner son gabarit imposant © Genesis

Face aux marques établies, une montée en puissance spectaculaire

Genesis continue de tracer sa route, loin des standards allemands. Et avec le Skorpio, la filiale de Hyundai prouve qu’elle n’a plus peur d’oser. Puissance hors norme, design sculptural, technologie de pointe : tous les ingrédients sont réunis pour interpeller, impressionner… et créer un fantasme automobile.

Même s’il ne verra probablement jamais le jour dans sa forme actuelle, le X Skorpio sert une cause claire : installer Genesis dans le cercle fermé des marques qui comptent. En termes d’image, l’opération est déjà réussie

Lire aussi  Elon Musk abandonne les véhicules électriques Tesla pour un carburant futuriste
Ajoutez nous à votre flux Google News
Article précédent
Ce SUV offre le gabarit d’un Mercedes GLC et 537 ch pour 20 000 € de moins : son succès était tout sauf prévisible
Alain
Alain
Alain , 57 ans, est un passionné d'automobile basé à Bordeaux. Fort d'une carrière de plus de 30 ans dans le journalisme automobile, Alain est reconnu pour ses analyses pointues et son expertise technique. Collaborateur clé du magazine Passion & Car, il partage sa passion des voitures classiques et modernes, tout en explorant les innovations technologiques du secteur. Amateur de belles mécaniques et de road trips, Alain apporte une perspective unique et authentique aux lecteurs, mêlant savoir-faire et passion pour l'automobile.

Sur le même sujet

Ce SUV offre le gabarit d’un Mercedes GLC et 537 ch pour 20 000 € de moins : son succès était tout sauf prévisible

L’offensive chinoise continue sur le sol européen. Après MG et BYD, c’est au tour du groupe Chery de...

Votre prochaine voiture pourrait bien être indienne et ce n’est pas une blague : voici pourquoi il va falloir s’y habituer

On connaissait les voitures japonaises, coréennes, puis chinoises. L’Inde pourrait bien être la prochaine vague. Longtemps limitée à...

Restylage timide pour le RAV4 2026, mais Toyota a mis le paquet sur les équipements et ça change tout

Leader des ventes hybrides en Europe depuis plus d’une décennie, le Toyota RAV4 reste une valeur sûre dans...

L’essence perdra sa couronne en Europe bien avant 2035 et cet exemple concret prouve que la bascule a déjà commencé

Les ventes de voitures neuves ont reculé de 5 % en France au premier semestre 2025. Mais derrière...

Suivez nous

En tant que jeune média indépendant, passionandcar.fr s'efforce de vous fournir du contenu pertinent et de qualité sur le monde automobile. Pour continuer à grandir et à vous offrir le meilleur, nous avons besoin de votre soutien.
Vous pouvez nous aider en nous suivant et en nous ajoutant à vos favoris ou sur Google Actualités. Cela nous permet de toucher un plus large public et de renforcer notre présence en ligne. D'ailleurs, nos amis anglophones peuvent nous retrouver sur passionandcar.com

© 2025 PassionAndCar. Tous droits réservés.