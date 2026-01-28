Genesis n’a jamais vraiment fait les choses comme les autres. Marque premium de Hyundai, elle a conquis l’Amérique avec des berlines luxueuses et des SUV raffinés, avant de débarquer en Europe en misant sur l’élégance et la technologie. Mais cette fois, la filiale coréenne frappe un grand coup : son dernier concept car, le X Skorpio, n’est ni un SUV, ni une limousine. C’est un coupé 100 % électrique, à la silhouette de supercar, au style futuriste assumé… et avec 2 015 ch sous le capot.

Présenté dans le cadre du CES 2024 à Las Vegas, ce concept n’a pas été conçu pour passer inaperçu. Long de 5,20 mètres, large de 2 mètres, il semble tout droit sorti d’un film de science-fiction, avec son capot démesuré, ses ailes musclées et ses jantes de 23 pouces. Le tout repose sur une plateforme électrique maison, encore en développement, baptisée X Gran Berlinetta Vision.

Au-delà de l’effet de style, Genesis semble vouloir tester la réaction du public face à une proposition radicale. Car le X Skorpio, s’il voit le jour en série, viendrait se frotter à des monstres sacrés comme la Rimac Nevera ou la Pininfarina Battista. Autant dire que les enjeux sont aussi techniques que symboliques.

Une fiche technique de vaisseau spatial

Genesis ne s’est fixé aucune limite pour ce prototype. Sous sa carrosserie sculpturale, le X Skorpio embarque un moteur électrique sur chaque roue, pour un total de 2 015 ch (oui, plus que n’importe quelle Ferrari actuelle) et 2 425 Nm de couple. Résultat : un 0 à 100 km/h abattu en moins de 2 secondes, même si aucune donnée officielle ne le confirme pour l’instant.

L’alimentation est confiée à une batterie de nouvelle génération, refroidie par liquide, et conçue pour supporter des puissances de recharge ultra-rapides. L’autonomie, en revanche, reste inconnue. Mais Genesis insiste sur le fait que le Skorpio est conçu avant tout pour les sensations, pas pour les longs trajets. On s’en doutait un peu.

La marque évoque également un système de suspension adaptative active, capable d’ajuster chaque roue indépendamment pour un comportement dynamique optimal. Sans oublier une aérodynamique active, intégrée dans les flancs et l’arrière du véhicule, qui varie selon les conditions de conduite.

Un intérieur qui mêle sport et science-fiction

À bord, Genesis n’a pas non plus fait dans la demi-mesure. L’habitacle du Skorpio reprend l’architecture de la X Gran Berlinetta Vision, avec un poste de conduite ultra-enveloppant, centré sur le pilote. L’instrumentation est projetée via un système de réalité augmentée sur le pare-brise, et les matériaux alternent entre cuir végétal, aluminium poli et inserts en fibre de carbone recyclée.

Le passager n’est pas oublié : il dispose de son propre écran incurvé et de commandes séparées, comme dans un cockpit d’avion. L’ensemble respire le luxe futuriste, avec une attention portée aux détails que l’on retrouve habituellement chez Bentley ou Bugatti.

Genesis insiste sur le fait que cet intérieur n’est pas une simple démonstration de style : certaines de ces technologies sont déjà à l’étude pour les futures berlines de série.

Un symbole plus qu’un futur modèle ?

Faut-il croire à une commercialisation du Skorpio ? Rien n’est moins sûr. Officiellement, Genesis parle d’exercice de style et de laboratoire roulant. Mais dans les coulisses, le constructeur coréen n’exclut pas une série ultra-limitée, destinée à des collectionneurs ou pour renforcer son image dans le segment ultra-premium.

Le marché visé ne serait de toute façon pas l’Europe mais plutôt les États-Unis, le Moyen-Orient et l’Asie. Rappelons que Genesis ne propose pour l’instant qu’une poignée de modèles en France, et que le X Skorpio serait invendable dans l’Hexagone, tant par son prix (potentiellement plusieurs millions d’euros) que par sa non-conformité aux normes ZFE.

Mais ce concept en dit long sur la trajectoire de Genesis : après avoir consolidé ses bases, la marque veut s’imposer dans l’imaginaire collectif, comme Tesla a pu le faire avec le Roadster ou Mercedes avec la Vision One-Eleven.

Face aux marques établies, une montée en puissance spectaculaire

Genesis continue de tracer sa route, loin des standards allemands. Et avec le Skorpio, la filiale de Hyundai prouve qu’elle n’a plus peur d’oser. Puissance hors norme, design sculptural, technologie de pointe : tous les ingrédients sont réunis pour interpeller, impressionner… et créer un fantasme automobile.

Même s’il ne verra probablement jamais le jour dans sa forme actuelle, le X Skorpio sert une cause claire : installer Genesis dans le cercle fermé des marques qui comptent. En termes d’image, l’opération est déjà réussie