Ce SUV au gabarit de GLC et au diesel 6 cylindres à 5 L/100 km est l’arme parfaite pour ceux qui refusent de rouler chinois

Marc

Le Mazda CX‑60 arrive sur un terrain miné : celui des SUV familiaux dits “premium”, trusté par les BMW X3, Mercedes GLC et, plus récemment, les modèles chinois qui débarquent à coups de tarifs agressifs et de technologie tapageuse. Avec un prix de base de 49 349 €, le CX‑60 semble jouer hors-jeu. Mais à y regarder de plus près, sa version diesel micro-hybride de 200 ch, sa consommation maîtrisée et son allure valorisante pourraient bien constituer la solution la plus cohérente pour une clientèle lucide.

Les SUV chinois comme les MG EHS, Omoda 9 ou Seres 5 misent sur des équipements pléthoriques, des motorisations hybrides ou électriques, et une autonomie électrique généreuse, parfois jusqu’à 130 km en mode EV. Mais en face, Mazda oppose un 6 cylindres en ligne, une transmission arrière, un comportement routier léché, et une consommation de 5,0 l/100 km. Sans oublier un réseau de distribution bien installé, une valeur de revente prévisible, et une image rassurante.

Alors, à l’heure où l’achat de SUV chinois peut encore freiner une partie du public, le CX‑60 peut-il vraiment s’imposer comme l’alternative “zen” et efficace ? On l’a passé à la loupe.

Mazda CX-60 profil gauche sur route de campagne avec jantes 20 pouces
Le Mazda CX‑60 affiche un style massif et élégant, avec une silhouette allongée de 4,74 m et des jantes jusqu’à 20 pouces © Mazda

Un design massif et une vraie prestance

Impossible de confondre le CX‑60 avec un SUV généraliste. Il mesure 4,74 m de long, repose sur une plateforme propulsion, et mise sur une silhouette musclée, long capot en tête. De profil, il dégage une ambiance haut de gamme digne d’un BMW X3, avec des inserts chromés, des jantes jusqu’à 20 pouces, et des feux arrière fins typiquement Mazda.

La face avant, massive, évite les excès des SUV chinois comme le Wey Coffee 01, qui multiplient les artifices lumineux. Ici, la signature LED est fine, la calandre verticale donne le ton, et le tout inspire solidité. On est loin des SUV gadgets à grille façon Transformers.

Intérieur Mazda CX-60 avec écran central 12,3 pouces et sellerie cuir clair
Le poste de conduite du CX‑60 mise sur la qualité perçue avec un écran 12,3 pouces, des matériaux nobles et un dessin épuré © Mazda

Intérieur sobre mais qualitatif

À bord, le CX‑60 ne cherche pas à impressionner par une dalle géante ou un système vocal “IA”. L’ergonomie reste simple, l’interface Mazda tactile de 12,3 pouces est intuitive, et les matériaux utilisés font honneur à la catégorie : sellerie cuir, placages bois ou métal selon finitions, et assemblages soignés.

La banquette arrière offre une belle habitabilité, même si le tunnel central pénalise le passager du milieu. Quant au coffre, il cube 570 litres, soit plus qu’un Peugeot 3008 (520 litres) mais un peu moins qu’un Volkswagen Tiguan (615 litres). Il est modulable avec banquette 40/20/40 et seuil plat une fois repliée.

Moteur 3.3 e-Skyactiv-D 200 ch Mazda CX-60 sous capot
Le moteur 3.3 diesel de 200 ch offre un compromis rare entre sobriété, souplesse et agrément sur longue distance © Mazda”

Un diesel 6 cylindres sobre et volontaire

Le vrai tour de force du Mazda CX‑60, c’est son moteur. À l’heure où le diesel se raréfie, Mazda ose un bloc 3.3 e-Skyactiv-D, 6 cylindres en ligne, accouplé à une boîte automatique à 8 rapports et une micro-hybridation 48V. Le tout développe 200 ch (ou 254 ch en 4×4), avec des chiffres d’homologation bluffants : 5,0 l/100 km en version propulsion.

Ce moteur offre un couple généreux de 450 Nm, dès 1 400 tr/min, et distille une sonorité feutrée. Il permet de croiser à 130 km/h à 1 500 tr/min, dans un silence remarquable. Un vrai tapis roulant, très loin des hybrides chinois souvent bruyants une fois la batterie vide.

Face avant du Mazda CX-60 avec signature lumineuse LED et calandre chromée
“La face avant du CX‑60 combine puissance et finesse, avec des feux LED affûtés et une calandre proéminente au dessin vertical © Mazda

Tarif élevé, mais logique de long terme

Certes, à 49 349 € (ou 47 290 € en achat financé), le CX‑60 Diesel coûte plus cher qu’un MG EHS (36 000 € max) ou qu’un Aiways U5 (43 500 €). Mais il offre une filiation premium, une architecture mécanique noble, et surtout une efficacité au quotidien que n’ont pas forcément ses rivaux asiatiques.

Il n’y a pas de bonus écologique pour cette version, qui reste en Crit’Air 1, mais l’argument principal est ailleurs : fréquence d’entretien espacée, fiabilité Mazda éprouvée, consommation contenue. Franchement, à ce prix-là, difficile de faire mieux si vous roulez 20 à 30 000 km/an.

Fiche technique & tarifs

Tarifs hors malus écologique – à prévoir selon motorisation et poids (jusqu’à 10 800 € selon version diesel).

Version Puissance Conso mixte CO² Prix
3.3 e-Skyactiv-D RWD 200 ch 5,0 l/100 km 127 g/km 49 349 €
3.3 e-Skyactiv-D AWD 254 ch 5,4 l/100 km 137 g/km 51 800 €
2.5 PHEV AWD 327 ch 1,5 l/100 km 33 g/km 47 953 €
Vue arrière Mazda CX-60 en finition Homura avec feux LED et double sortie d’échappement
La poupe du CX‑60 reste sobre avec des feux horizontaux, un logo centré et une double sortie bien intégrée © Mazda

Une réponse rationnelle à la tentation chinoise

Face à la montée en puissance des SUV chinois, le Mazda CX‑60 ne joue pas la surenchère technologique. Il mise sur des valeurs classiques : un bon moteur, une bonne boîte, une finition solide, un comportement rassurant. Le tout, dans un format valorisant, sans se noyer dans les effets de style.

Si vous cherchez le meilleur rapport prix/plaisir de conduite/efficacité routière, le CX‑60 diesel est sans doute la réponse la plus logique à l’heure actuelle, tant que les modèles chinois n’ont pas encore fait leurs preuves sur la durée.

