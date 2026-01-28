Ce SUV offre le gabarit d’un Mercedes GLC et 537 ch pour 20 000 € de moins : son succès était tout sauf prévisible

L’offensive chinoise continue sur le sol européen. Après MG et BYD, c’est au tour du groupe Chery de prendre d’assaut les concessions avec Omoda, sa marque au style affirmé et aux ambitions internationales. Et l’Omoda 9 coche toutes les cases du modèle conçu pour frapper fort : format imposant, fiche technique détonante, présentation valorisante et tarif agressif.

Arrivé sur plusieurs marchés européens courant 2025, ce grand SUV PHEV se distingue par des performances dignes d’un modèle sportif, un équipement ultra-complet de série et une autonomie électrique record pour un hybride rechargeable. En France, sa commercialisation est attendue en 2026. La #Renault5 arrive, mais le haut de gamme aussi tremble.

Reste une question : que vaut réellement ce SUV venu de Chine face aux références européennes du segment premium ?

Une motorisation inédite dans la catégorie des PHEV

Le cœur de l’Omoda 9 repose sur un système hybride rechargeable particulièrement ambitieux. Le moteur thermique, un 1.5 turbo essence, travaille de concert avec trois moteurs électriques, pour une puissance cumulée annoncée à 537 ch et un couple de 650 Nm. Le tout est transmis aux quatre roues via une transmission intégrale, avec un 0 à 100 km/h abattu en moins de 5 secondes.

Mais ce qui frappe encore plus, c’est la capacité de sa batterie, évaluée à 34,4 kWh, soit bien plus que la plupart des hybrides rechargeables du marché. Elle permet une autonomie 100 % électrique estimée à 145 km (WLTP) : de quoi effectuer les trajets quotidiens sans passer une seule fois par la pompe.

Confort, équipement et espace à bord

Long de près de 4,90 m, l’Omoda 9 s’impose d’abord par son gabarit. L’habitacle mise sur une ambiance premium : écran incurvé panoramique, système audio Sony 14 haut-parleurs, sièges avant ventilés, chauffants et massants, affichage tête haute, sellerie cuir, et un pack complet d’aides à la conduite de niveau 2.

Les finitions sont sérieuses, les matériaux de bon niveau et la présentation inspirée de l’univers tech. À l’arrière, l’espace est généreux, tout comme le volume de coffre (supérieur à 500 litres). Il vise directement les familles exigeantes qui veulent tout sans passer par la case premium européen.

Comparaison avec les références européennes

Face aux ténors du marché, le rapport prix/performances/autonomie joue clairement en sa faveur :

Fiche technique comparée des SUV PHEV haut de gamme :

Modèle Puissance Autonomie électrique Prix estimé (Europe) Omoda 9 SHS 537 ch 145 km environ 52 900 € Mercedes GLC 300e 313 ch 130 km à partir de 69 500 € Lexus NX 450h+ 309 ch 70 km autour de 65 000 € BMW X3 30e 292 ch 55 km environ 68 000 €

Franchement, à ce prix-là, difficile de faire mieux en termes d’autonomie électrique ou de puissance. Et l’écart tarifaire avec les premiums allemands dépasse parfois 15 000 €, à équipement équivalent.

Quelle place en France pour ce SUV chinois ?

En France, la commercialisation du Omoda 9 est prévue pour 2026, dans le cadre de l’arrivée officielle des marques Omoda & Jaecoo pilotée par le groupe chinois Chery. Un réseau de 60 points de vente est en cours de déploiement, avec des implantations à Paris, Lyon, Lille, Nantes ou encore Marseille. L’objectif est clair : offrir une expérience client complète, avec essais, commande sur place, service après-vente local et garantie constructeur étendue.

Mais les acheteurs les plus pressés peuvent déjà se tourner vers des importateurs européens opérant en France. Des plateformes comme autogenius.fr, autosphere.fr ou des mandataires spécialisés proposent le modèle en version full option, importé de Belgique ou des Pays-Bas. Comptez entre 52 000 et 54 000 € TTC, carte grise française incluse, avec un délai de livraison de 4 à 6 semaines et une garantie de 5 à 7 ans selon l’intermédiaire.

L’Omoda 9 pose un vrai dilemme aux clients premium

Les chiffres parlent d’eux-mêmes : autonomie, puissance, équipement, prix… l’Omoda 9 combine des atouts rares sur le marché européen. Reste à voir comment il sera accueilli en France. Mais pour ceux qui regardent au-delà du logo sur le capot, cette chinoise devient difficile à contourner.

L’offensive chinoise se précise. Après MG, BYD et Aiways, c’est désormais Omoda qui met la pression sur les marques établies. La guerre du SUV hybride est relancée