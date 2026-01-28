Recherche
Ce SUV offre le gabarit d’un Mercedes GLC et 537 ch pour 20 000 € de moins : son succès était tout sauf prévisible

Antoine Laforge

Date:

L’offensive chinoise continue sur le sol européen. Après MG et BYD, c’est au tour du groupe Chery de prendre d’assaut les concessions avec Omoda, sa marque au style affirmé et aux ambitions internationales. Et l’Omoda 9 coche toutes les cases du modèle conçu pour frapper fort : format imposant, fiche technique détonante, présentation valorisante et tarif agressif.

Arrivé sur plusieurs marchés européens courant 2025, ce grand SUV PHEV se distingue par des performances dignes d’un modèle sportif, un équipement ultra-complet de série et une autonomie électrique record pour un hybride rechargeable. En France, sa commercialisation est attendue en 2026. La #Renault5 arrive, mais le haut de gamme aussi tremble.

Reste une question : que vaut réellement ce SUV venu de Chine face aux références européennes du segment premium ?

Vue de profil du SUV hybride rechargeable Omoda 9 en finition haut de gamme, jantes 20 pouces
Profil musclé du Omoda 9, avec sa signature lumineuse latérale – © Omoda

Une motorisation inédite dans la catégorie des PHEV

Le cœur de l’Omoda 9 repose sur un système hybride rechargeable particulièrement ambitieux. Le moteur thermique, un 1.5 turbo essence, travaille de concert avec trois moteurs électriques, pour une puissance cumulée annoncée à 537 ch et un couple de 650 Nm. Le tout est transmis aux quatre roues via une transmission intégrale, avec un 0 à 100 km/h abattu en moins de 5 secondes.

Restylage timide pour le RAV4 2026, mais Toyota a mis le paquet sur les équipements et ça change tout

Mais ce qui frappe encore plus, c’est la capacité de sa batterie, évaluée à 34,4 kWh, soit bien plus que la plupart des hybrides rechargeables du marché. Elle permet une autonomie 100 % électrique estimée à 145 km (WLTP) : de quoi effectuer les trajets quotidiens sans passer une seule fois par la pompe.

Lire aussi  Omoda résout enfin le défaut de son SUV star : fini la soif, place au moteur sobre parfait pour les longs trajets
Calandre imposante du Omoda 9 avec projecteurs LED et design dynamique du bouclier avant
Une face avant sculptée, typique du style Omoda – © Omoda

Confort, équipement et espace à bord

Long de près de 4,90 m, l’Omoda 9 s’impose d’abord par son gabarit. L’habitacle mise sur une ambiance premium : écran incurvé panoramique, système audio Sony 14 haut-parleurs, sièges avant ventilés, chauffants et massants, affichage tête haute, sellerie cuir, et un pack complet d’aides à la conduite de niveau 2.

Les finitions sont sérieuses, les matériaux de bon niveau et la présentation inspirée de l’univers tech. À l’arrière, l’espace est généreux, tout comme le volume de coffre (supérieur à 500 litres). Il vise directement les familles exigeantes qui veulent tout sans passer par la case premium européen.

Un monstre du tout-terrain disparaît en 2026 : son remplaçant promet d’être encore meilleur, mais préparez-vous à casser la tirelire

Planche de bord du Omoda 9 avec double écran incurvé, sellerie cuir et éclairage d’ambiance
À bord, l’ambiance est technologique et valorisante – © Omoda

Comparaison avec les références européennes

Face aux ténors du marché, le rapport prix/performances/autonomie joue clairement en sa faveur :

Fiche technique comparée des SUV PHEV haut de gamme :

Modèle Puissance Autonomie électrique Prix estimé (Europe)
Omoda 9 SHS 537 ch 145 km environ 52 900 €
Mercedes GLC 300e 313 ch 130 km à partir de 69 500 €
Lexus NX 450h+ 309 ch 70 km autour de 65 000 €
BMW X3 30e 292 ch 55 km environ 68 000 €

Franchement, à ce prix-là, difficile de faire mieux en termes d’autonomie électrique ou de puissance. Et l’écart tarifaire avec les premiums allemands dépasse parfois 15 000 €, à équipement équivalent.

Banquette arrière du Omoda 9 avec sièges en cuir, accoudoir central et espace aux jambes important
Confort aux places arrière digne d’un vrai SUV familial – © Omoda

Quelle place en France pour ce SUV chinois ?

En France, la commercialisation du Omoda 9 est prévue pour 2026, dans le cadre de l’arrivée officielle des marques Omoda & Jaecoo pilotée par le groupe chinois Chery. Un réseau de 60 points de vente est en cours de déploiement, avec des implantations à Paris, Lyon, Lille, Nantes ou encore Marseille. L’objectif est clair : offrir une expérience client complète, avec essais, commande sur place, service après-vente local et garantie constructeur étendue.

Lire aussi  Omoda 7 : un SUV hybride rechargeable prometteur à partir de 37 000 € pour concurrencer les stars du segment

Mais les acheteurs les plus pressés peuvent déjà se tourner vers des importateurs européens opérant en France. Des plateformes comme autogenius.fr, autosphere.fr ou des mandataires spécialisés proposent le modèle en version full option, importé de Belgique ou des Pays-Bas. Comptez entre 52 000 et 54 000 € TTC, carte grise française incluse, avec un délai de livraison de 4 à 6 semaines et une garantie de 5 à 7 ans selon l’intermédiaire.

Arrière du Omoda 9 avec bande LED horizontale et badge SHS hybride rechargeable
Signature lumineuse arrière en bandeau, dans la tendance actuelle – © Omoda

L’Omoda 9 pose un vrai dilemme aux clients premium

Les chiffres parlent d’eux-mêmes : autonomie, puissance, équipement, prix… l’Omoda 9 combine des atouts rares sur le marché européen. Reste à voir comment il sera accueilli en France. Mais pour ceux qui regardent au-delà du logo sur le capot, cette chinoise devient difficile à contourner.

L’offensive chinoise se précise. Après MG, BYD et Aiways, c’est désormais Omoda qui met la pression sur les marques établies. La guerre du SUV hybride est relancée

