Familles exigeantes : le Mazda CX-60 réunit enfin technologie, espace et plaisir

Le Mazda CX-60 revient sur le devant de la scène avec une version renouvelée qui promet de redéfinir les standards des SUV familiaux haut de gamme. Ce modèle, qui vise à rivaliser avec des poids lourds comme le Toyota RAV4, met en avant un équilibre parfait entre design moderne, polyvalence et confort. Conçu pour répondre aux besoins des familles tout en séduisant les amateurs de conduite raffinée, le CX-60 ambitionne de s’imposer comme une référence sur un marché très compétitif.

Mazda entend répondre aux exigences croissantes des consommateurs, en proposant un véhicule spacieux, équipé des dernières technologies, tout en conservant les valeurs fondamentales de la marque : une attention particulière au design, une conduite agréable et une empreinte écologique réduite. Avec cette nouvelle version, le CX-60 affiche une ambition claire : offrir un SUV familial polyvalent capable de se démarquer à la fois en ville et sur les longs trajets.

Design et confort du Mazda CX-60

Le design extérieur du Mazda CX-60 a été subtilement modernisé pour renforcer son allure dynamique et sophistiquée. Les lignes élégantes et fluides, associées à une calandre imposante et des feux LED distinctifs, confèrent au SUV un look résolument moderne. Mazda a également travaillé sur l’aérodynamisme du véhicule, garantissant non seulement une meilleure efficacité énergétique, mais aussi une présence marquante sur la route.

À l’intérieur, le CX-60 se distingue par un habitacle spacieux et luxueux, conçu pour maximiser le confort des passagers. Les sièges ergonomiques, fabriqués avec des matériaux de qualité, offrent un excellent soutien pour les longs trajets. Les finitions premium, associées à une technologie embarquée intuitive, créent une expérience de conduite agréable et connectée. Le tableau de bord intègre un grand écran tactile, compatible avec les systèmes Apple CarPlay et Android Auto, ainsi que des aides à la conduite avancées pour garantir une sécurité optimale.

Performances et motorisations : Pas de changement mécanique

La gamme de moteurs reste inchangée. Elle comprend un puissant hybride rechargeable (PHEV) de 327 ch avec une autonomie électrique de 64 km, idéal pour les trajets urbains. Elle propose également deux moteurs diesel à six cylindres en ligne, l’un de 200 ch et l’autre de 254 ch, tous deux dotés d’une transmission automatique à huit vitesses et d’une transmission intégrale.

La Mazda CX-60 faceftée arrivera chez les concessionnaires en février 2025, avec des prix à confirmer. Grâce à ces améliorations, il devrait constituer une alternative plus équilibrée et plus haut de gamme sur le segment concurrentiel des SUV, prêt à défier des poids lourds tels que le Toyota RAV4 et d’autres rivaux européens.

Changements au niveau du châssis, mais pas de la motorisation

Les autres modifications apportées au Mazda Cx-60 concernent le châssis. Mazda a modifié la géométrie des suspensions multibras avant et arrière, en combinant des ressorts plus souples et à plus long débattement avec des amortisseurs plus fermes pour offrir plus de confort mais aussi plus d’adhérence.

Le châssis du CX-60 a également été optimisé pour améliorer la stabilité et le confort, avec une suspension réglée pour absorber les irrégularités tout en maintenant une tenue de route exemplaire. Mazda a mis l’accent sur une expérience de conduite premium, qui saura séduire aussi bien les conducteurs exigeants que les familles en quête de sérénité sur la route.

Mazda CX-60 face à la concurrence

Sur un segment aussi compétitif, le Mazda CX-60 doit affronter des rivaux de taille, notamment le Toyota RAV4 et le Hyundai Santa Fe. Là où le CX-60 se démarque, c’est par son design élégant et ses finitions intérieures premium, qui rivalisent avec des modèles de marques plus haut de gamme. La version hybride rechargeable du CX-60 propose une puissance supérieure à celle de la plupart de ses concurrents directs, tout en offrant une autonomie électrique comparable.

Cependant, le CX-60 devra également convaincre par son positionnement tarifaire, qui pourrait être légèrement plus élevé que celui de certains modèles concurrents. Ses atouts en termes de performances et de confort, associés à l’attrait de la marque Mazda pour les amateurs de design et de conduite dynamique, devraient néanmoins lui permettre de séduire une clientèle exigeante.

Mazda mise également sur une stratégie à long terme pour étendre sa gamme électrifiée et renforcer sa position sur le marché des SUV familiaux. Avec le CX-60, la marque japonaise démontre son engagement à offrir des solutions durables, sans compromettre la qualité et le plaisir de conduite.