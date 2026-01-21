ActualitéMalgré une hausse de prix de 30 %, cette voiture fabriquée au...

Malgré une hausse de prix de 30 %, cette voiture fabriquée au Maroc continue d’écraser la concurrence et domine les ventes en Europe

Maxime Lefèvre

La Dacia Sandero est partout. Dans les parkings de supermarché, devant les écoles, sur la route des vacances. Ce n’est pas un hasard. En pleine inflation, alors que les prix des voitures neuves explosent, ce petit modèle fabriqué au Maroc s’impose comme une évidence pour des centaines de milliers d’Européens. Et ce n’est plus seulement un bon plan : c’est désormais la voiture neuve la plus vendue en Europe, devant toutes les stars traditionnelles du marché.

Et pourtant, rien ne la prédestinait à un tel destin. Ni son badge low-cost, ni son absence de technologie dernier cri, ni même son origine de production hors de l’Union européenne. Mais c’est justement là que réside sa force : en misant sur la simplicité, la fiabilité et un coût imbattable, la Sandero a su capter une clientèle lassée des équipements superflus, des SUV hypertrophiés et des tarifs délirants. Elle offre une réponse claire à une époque de contraintes.

Et ce succès dit beaucoup plus qu’il n’y paraît. Car derrière cette ascension se cache une stratégie industrielle audacieuse, un regard lucide sur les priorités réelles des conducteurs, et une remise en question profonde des dogmes de l’automobile moderne. La Sandero n’est pas juste une voiture populaire : elle incarne un tournant.

Profil de la Dacia Sandero Stepway 2024 en version européenne
La Dacia Sandero affiche une ligne simple et robuste, fidèle à sa philosophie accessible. © Dacia

Le best-seller venu du Maroc

Fabriquée principalement dans les usines de Tanger et Casablanca, la Dacia Sandero repose sur un choix stratégique assumé : produire à bas coût dans une zone hors UE tout en visant la conformité européenne. Cette approche permet à Renault Group de proposer une voiture neuve sous les 14 000 €, un exploit aujourd’hui dans le segment B. Avec une chaîne logistique optimisée et des accords industriels solides avec le Maroc, la marque a réussi à contenir ses prix tout en maintenant des volumes colossaux : près de 290 000 unités écoulées en 2025, ce qui la place devant la Peugeot 208 ou la Volkswagen Golf.

Mais ce succès n’est pas qu’une affaire de chiffres. L’usine de Tanger, ultra moderne, fonctionne entièrement avec des énergies renouvelables, un argument fort pour un constructeur souvent attaqué sur l’aspect ” low-cost “. La production marocaine permet également de répondre rapidement à la demande européenne, avec des délais plus courts que nombre de concurrents asiatiques ou européens. Cette efficacité industrielle est au coeur de la réussite de la Sandero.

Avant de la Dacia Sandero avec calandre et signature lumineuse
L’identité visuelle Dacia reste sobre mais moderne, bien adaptée au goût du public européen. © Dacia

Une formule qui claque face à l’inflation

À l’heure où l’automobile devient de plus en plus inaccessible, la Sandero s’impose comme un choix rationnel. Elle ne promet ni performance ni technologie de pointe, mais un rapport équipement/prix imbattable. Dès sa version de base, elle propose ce que la majorité des conducteurs attendent : climatisation, connectivité, espace pour une famille et motorisation sobre. Le tout avec des coûts d’entretien réduits et une fiabilité éprouvée. Elle coche les cases de la voiture du quotidien, sans chichi.

En France, elle domine sans partage les ventes aux particuliers. Et pour cause : qui propose encore une voiture neuve à moins de 13 000 € ? Même avec l’inflation des dernières années, la Sandero reste l’une des dernières voitures “normales”, à prix normal. Pas besoin de leasing ou d’aide gouvernementale pour l’acheter. C’est là son vrai luxe.

Tableau de bord et volant de la Dacia Sandero 2024
Une planche de bord minimaliste mais fonctionnelle, sans surcharge technologique. © Dacia

Un modèle européen… produit hors de l’Europe

Le paradoxe est saisissant : la voiture préférée des Européens est fabriquée au Maroc. Loin d’être un cas isolé, cela illustre une tendance de fond dans l’industrie automobile : la délocalisation maîtrisée pour contenir les coûts, face à une Europe de plus en plus réglementaire et coûteuse. Renault a su trouver l’équilibre entre exigence qualité et réalité industrielle. Résultat : une voiture bien finie, adaptée aux normes européennes, mais assemblée à moindre coût.

Cette réussite interroge aussi le futur de l’industrie auto européenne. Alors que les normes se durcissent, que les plateformes deviennent de plus en plus onéreuses et que l’électrification entraîne une hausse des prix, la recette Dacia apparaît comme une alternative crédible. À rebours des tendances, la Sandero dit tout haut ce que beaucoup pensent tout bas : parfois, la simplicité est la meilleure des innovations.

Arrière de la Dacia Sandero sur route urbaine
Une citadine au format compact, pensée pour les trajets quotidiens et les petits stationnements. © Dacia

Une domination appelée à durer ?

Maxime Lefèvre
Maxime Lefèvre
