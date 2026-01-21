Essai de la Nio Firefly et cette petite électrique chinoise fait mouche sur bien des points, mais rate encore quelques cibles

C’est une première en Europe, un exemplaire blanc du Nio Firefly a été livré à Dortmund, devenant ainsi le tout premier modèle de série de cette nouvelle citadine chinoise à circuler sur le sol europeen. Encore inconnue du grand public, la marque Firefly est en réalité une sous-marque du constructeur Nio, déjà actif dans le haut de gamme électrique. Avec ce modèle, l’objectif est clair : rentrer dans le coeur du marché urbain européen.

À première vue, cette Firefly n’a rien d’un jouet technologique ou d’un véhicule au rabais. Longue de seulement 4 mètres mais large et bien posée sur la route, elle propose une habitabilité étonnante, un volume de coffre de 404 litres, un petit frunk à l’avant, et surtout un intérieur très proche d’une compacte traditionnelle. Loin des micro-VE à vocation purement urbaine, elle entend jouer dans la cour des Hyundai Inster, Mini Cooper E et autres petites électriques premium.

Mais ce qui impressionne vraiment, c’est l’équilibre général. Consommation contenue, autonomie réaliste, recharge rapide, comportement routier rigoureux : la Firefly semble avoir coché toutes les bonnes cases pour séduire une clientèle européenne. Reste une question : peut-elle faire mieux que ses concurrentes locales et asiatiques sur un segment où la marge de manoeuvre est mince… et l’exigence très élevée ?

Une vraie citadine électrique, bien pensée pour l’Europe

Avec ses 4 mètres de long tout juste, la Nio Firefly n’a rien d’un modèle sous-dimensionné. Au contraire : sa largeur de 1,78 m et ses proportions équilibrées lui donnent une allure de compacte plus que de petite urbaine. Ce gabarit bien calibré se traduit à l’intérieur par une habitabilité généreuse, notamment à l’arrière où deux adultes d’1,85 m peuvent voyager confortablement. Le plancher plat, l’absence de console centrale massive et les nombreux espaces de rangement en font une voiture vraiment accueillante pour une famille urbaine.

Autre point fort : le volume de chargement. La Firefly offre 404 litres de coffre arrière, un compartiment de 92 litres à l’avant (frunk), et des rangements astucieux, comme ceux dissimulés sous la banquette ou sous le siège passager. Des choix qui montrent que Nio n’a pas simplement réduit une grande voiture, mais a pensé un produit spécifiquement pour les contraintes européennes, où l’espace reste un critère clé dans le choix d’un véhicule électrique compact.

Autonomie réaliste et consommation maîtrisée

Sous le plancher, la Firefly embarque une batterie LFP de 42,1 kWh, fournie par CATL et assemblée par Sunwoda. Avec une consommation moyenne mesurée entre 11 et 13 kWh/100 km sur route et en ville, elle promet une autonomie réelle de 330 à 350 kilomètres, ce qui est très correct pour une citadine. Sur autoroute à 130 km/h, la portée chute logiquement à environ 260 km, mais reste largement exploitable pour de courts trajets interurbains.

À l’usage, le rendement énergétique de la Firefly surprend agréablement. Même à 100-110 km/h, elle reste sobre, et il faut forcer franchement la cadence pour dépasser les 16 kWh/100 km. Résultat : un usage mixte domicile-travail-loisirs reste tout à fait envisageable sans angoisse d’autonomie. En ville, la Firefly joue même dans la cour des meilleurs, sans nécessiter de batterie surdimensionnée. Un positionnement cohérent, loin de la surenchère actuelle.

Recharge rapide et planification intelligente, mais perfectible

Sur une borne rapide, la Firefly promet un passage de 10 à 80 % en 30 minutes, ce que nous avons pu vérifier lors de l’essai. Le pic de charge annoncé est de 91 kW, atteint autour des 15 % de batterie, ce qui permet d’atteindre les 50 % en moins de 13 minutes. Au-delà, la courbe ralentit sensiblement. Face à une Hyundai Inster, la Firefly se défend bien dans les premiers instants, mais met plus de temps à finaliser la recharge. Globalement, les deux modèles font jeu égal.

Le système de planification d’itinéraire intégré à l’écran central fait également bonne impression. Il propose des bornes pertinentes, donne la disponibilité en temps réel, et calcule la batterie restante à l’arrivée. Dommage qu’il soit parfois un peu trop ambitieux sur les temps de recharge : il privilégie des sessions longues et complètes, quand plusieurs arrêts courts seraient plus efficaces. Un détail à ajuster via une mise à jour logicielle.

Vie à bord minimaliste, entre modernité et frustration

L’ambiance intérieure suit la philosophie Nio : ligne épurée, écran central large, compteurs minimalistes, volant original. Si l’ensemble est lisible et moderne, on regrette tout de même que le minimalisme ait pris le pas sur la praticité : pas de deuxième porte-gobelet, peu de rangements accessibles immédiatement, et une console centrale quasi vide. Certes, quelques espaces dissimulés sont présents, mais ils ne remplacent pas une vraie ergonomie au quotidien.

Autre ombre au tableau : les aides à la conduite trop intrusives. Beeps incessants pour un dépassement de vitesse (même avec régulateur), rappels visuels dès que le regard quitte la route plus d’une seconde, alertes excessives en cas de cônes ou chantiers…

Bien que la Nio Firefly ait déjà fait ses premiers pas sur le marché européen depuis août 2025, la France reste pour l’instant à l’écart du lancement officiel. Le constructeur chinois a choisi de débuter par une poignée de pays jugés stratégiques : Norvège, Pays-Bas, Danemark, Autriche, Belgique et, plus récemment, Grèce, où les premières livraisons de cette citadine 100 % électrique sont en cours. Malgré un intérêt croissant pour les petites électriques abordables, aucune date précise n’a été communiquée pour une arrivée sur le marché français. Officiellement, Nio indique vouloir étendre progressivement sa présence en Europe, en s’appuyant sur des réseaux partenaires et des marchés réceptifs à l’électromobilité. Mais en attendant, la Firefly devra encore patienter avant de pouvoir jouer des coudes avec les Renault 5 E-Tech, Citroën ë-C3 ou Hyundai Inster sur nos routes.