Geely débarque enfin en Europe sous son propre nom et on connaît déjà les deux modèles qui ouvriront le bal

Ils sont déjà là, sans qu’on le sache vraiment. Dans nos rues, les SUV Lynk & Co, les utilitaires électriques LEVC ou les petites Smart #1 électriques n’arborent pas le logo Geely… mais sont bien issus du même géant chinois. À travers ses nombreuses marques, le groupe a su tisser une toile européenne discrète mais puissante. Pourtant, jusqu’ici, il manquait un élément clé : une arrivée frontale, assumée, sous son propre nom.

Ce sera chose faite en 2026. Geely a confirmé l’ouverture de ses premières concessions en Espagne, avec l’objectif clair de s’implanter comme marque à part entière sur le Vieux Continent. Un tournant stratégique majeur, dans un contexte où les groupes chinois redoublent d’offensives pour s’imposer sur le marché européen de la voiture électrique.

Pourquoi l’Espagne ? Quels modèles seront proposés ? Et surtout, faut-il s’attendre à une arrivée rapide en France ? Derrière cette expansion, se dessine bien plus qu’un simple lancement commercial : une montée en puissance d’un acteur qui pourrait bousculer l’ordre établi.

Une présence discrète… jusqu’ici

Geely, ce n’est pas un petit nouveau. Fondé en 1986, le groupe est devenu en quelques années l’un des poids lourds de l’industrie automobile mondiale. En rachetant Volvo en 2010, puis Lotus, Lynk & Co, Smart (avec Mercedes), ou encore en créant Zeekr, Geely s’est imposé comme un acteur incontournable de la transition électrique. Mais en Europe, sa stratégie reposait jusqu’ici sur des marques satellites, sans jamais exposer directement le nom ” Geely ” en concession.

Avec son arrivée en Espagne, tout change. C’est la première fois que Geely vendra des voitures neuves en Europe sous son propre nom, à travers un réseau de distribution physique, avec une promesse : des voitures électriques ou hybrides, bien équipées, abordables, et pensées pour le marché local. Une stratégie déjà éprouvée en Asie… mais qui entre désormais en collision directe avec les constructeurs européens.

Une offensive bien préparée

Dès son lancement en Espagne, prévu au printemps 2026, Geely prévoit de commercialiser au moins deux modèles électrifiés. En tête de proue : le SUV compact Geely Galaxy E5, long de 4,60 m, équipé d’un moteur électrique de 160 kW (218 ch), et d’une batterie LFP de 60 kWh offrant environ 430 km d’autonomie WLTP estimée. Un modèle familial, bien fini, qui viendra se positionner face à des références comme le Renault Scénic E-Tech, le MG4 ou le Peugeot e-3008.

Geely annonce aussi vouloir proposer des modèles hybrides rechargeables (PHEV), dans un premier temps pour séduire une clientèle pas encore prête à basculer vers le tout-électrique. Côté prix, les premières estimations évoquent une fourchette située entre 28 000 et 35 000 € TTC, bonus potentiellement déduit. Des tarifs offensifs, comparables à ceux de MG Motor ou BYD, mais avec un positionnement plus haut de gamme.

Pourquoi l’Espagne ? Et la France dans tout ça ?

Le choix de l’Espagne n’est pas anodin. C’est un marché en forte croissance pour l’électrique, mais encore peu saturé par la concurrence chinoise. Geely y voit une porte d’entrée stratégique vers le sud de l’Europe, avec une implantation de plus de 50 concessions prévues d’ici fin 2026. Ce maillage dense devrait permettre au groupe d’assurer visibilité, service après-vente et notoriété auprès d’un public encore peu familier avec la marque.

Et la France ? Pour l’instant, rien n’est confirmé officiellement. Mais selon plusieurs sources industrielles, la marque étudie déjà une implantation hexagonale, probablement en 2027, via un réseau de distributeurs partenaires. Une présence indirecte existe déjà, via Smart et Volvo, mais une arrivée de Geely sous sa propre bannière marquerait une montée en puissance claire et assumée. La France, avec ses aides à l’achat et sa demande croissante pour des modèles électriques familiaux, représente un objectif évident.

Une menace sérieuse pour les généralistes européens ?

L’arrivée de Geely sur le sol européen confirme une tendance lourde : la Chine n’est plus seulement un fabricant, mais un exportateur de marques à part entière. Avec ses ressources, sa maîtrise des coûts industriels, son avance en matière de batteries, et sa galaxie de marques bien implantées, Geely dispose de toutes les armes pour grignoter rapidement des parts de marché sur le continent.

Face à cela, les constructeurs traditionnels devront accélérer. Car Geely ne vient pas pour jouer les seconds rôles. Son modèle économique, inspiré de Tesla (distribution directe, logiciel maison, plateformes flexibles), combiné à une offre produit cohérente, pourrait bien séduire une clientèle lassée de payer plus pour moins. Une chose est sûre : la bataille des SUV électriques compacts en Europe vient de changer de dimension.