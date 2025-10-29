Toyota lance sa marque ultra-luxe anti-Rolls-Royce : quand le géant japonais vise le sommet absolu

Depuis 1967, le nom Century évoque l’excellence japonaise dans le domaine de l’automobile de prestige, réservé aux personnalités et aux hauts dirigeants. Aujourd’hui, le groupe Toyota franchit une étape majeure : Century devient non seulement un modèle, mais une marque indépendante, placée au-dessus de la marque Lexus, pour rivaliser avec les plus grands du luxe.

Cette initiative traduit une volonté stratégique : offrir une vitrine ultra-premium au savoir-faire japonais, à base d’artisanat, de finitions sur mesure et d’un positionnement ” one-of-one “. La marque Century promet des véhicules de faible volume, destinés à une clientèle d’élite, tout en ouvrant une nouvelle voie d’expression pour le groupe.

Cependant, peu de détails techniques et tarifaires ont encore été révélés. Les premières esquisses montrent un modèle coupé concept, un SUV ultra-luxueux évoqué depuis 2023, et une berline emblématique qui demeure le coeur historique de la marque. Il reste à voir comment ce lancement sera déployé à l’international, et dans quelle mesure les marchés hors-Japon seront concernés.

Century, un nom chargé d’histoire qui devient une marque

Pendant des décennies, Century n’était qu’un modèle. Mais dans l’univers feutré du luxe automobile japonais, ce nom avait déjà tout d’une légende. Conçue dès l’origine pour une clientèle d’élite, la Century a longtemps été réservée aux dirigeants japonais, aux dignitaires politiques, et aux hauts responsables. Aujourd’hui, ce patrimoine ultra-sélectif devient une marque à part entière, structurée au sein du groupe Toyota, avec un positionnement qui dépasse même celui de Lexus.

Cette montée en gamme traduit une stratégie claire : offrir au Japon une vitrine du savoir-faire artisanal automobile, capable de rivaliser avec les références européennes les plus prestigieuses. Century ne sera donc pas une marque de volume, mais de prestige, avec des modèles produits en très faibles quantités, sur commandes, et configurables à l’extrême. La rareté devient ici une vertu revendiquée.

Une vision japonaise du luxe, tournée vers la tradition et la retenue

À rebours des codes tapageurs du luxe automobile occidental, Century adopte une approche fondée sur la discrétion, l’excellence artisanale et la culture du silence. Le style est sobre, épuré, sans excès de chrome ni exubérance esthétique. Ce qui compte ici, c’est l’exécution. Chaque véhicule sera assemblé à la main, avec une sélection rigoureuse des matériaux – brocards japonais, bois laqués, sellerie cousue à la main, et systèmes de confort poussés à l’extrême.

L’expérience à bord privilégie le bien-être des passagers arrière, dans une ambiance feutrée, sans surcharge numérique ni interfaces envahissantes. Tout est pensé pour offrir une conduite douce, une ambiance zen, et une esthétique raffinée. Une philosophie qui s’adresse à une clientèle discrète, initiée, qui connaît les codes… et sait les lire.

Des modèles exclusifs à l’ADN Century

Le catalogue de lancement inclut plusieurs silhouettes clairement identifiées. D’abord, la berline traditionnelle, prolongement direct du modèle historique. Ensuite, un SUV haut de gamme, présenté l’an dernier, qui élargit le spectre d’usage tout en conservant le raffinement de la marque. Enfin, un concept-car coupé fait office de manifeste esthétique, esquissant le futur design Century.

Chacun de ces véhicules reposera sur des technologies hybrides avancées, probablement issues des plateformes existantes du groupe Toyota. La puissance ne sera pas mise en avant, mais la souplesse de conduite, l’insonorisation et la stabilité feront partie des piliers techniques. La marque ne vise pas la performance brute, mais l’excellence perçue et l’expérience à bord.

Century face aux géants du luxe : un positionnement singulier

La naissance d’une nouvelle marque ultra-luxueuse est un événement rare dans l’automobile. En créant Century, Toyota réorganise sa hiérarchie interne : Lexus pourra poursuivre sa transition vers l’électrification et l’innovation, tandis que Century s’installera au sommet, avec une gamme confidentielle et une distribution très ciblée.

Sur le marché international, Century n’a pas vocation à concurrencer massivement Rolls-Royce ou Bentley. Elle vise un créneau plus restreint, plus culturellement marqué, et potentiellement plus fidèle. Son défi sera de rester pertinente face à des marques établies, tout en affirmant une vision unique du luxe, ancrée dans l’esthétique japonaise, la lenteur maîtrisée et l’art de la retenue.