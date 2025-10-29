ActualitéToyota lance sa marque ultra-luxe anti-Rolls-Royce : quand le géant japonais vise...

Toyota lance sa marque ultra-luxe anti-Rolls-Royce : quand le géant japonais vise le sommet absolu

Publié par: Marc

Toyota créant nouvelle marque ultra-luxe pour concurrencer directement Rolls-Royce sur segment prestige automobile

Depuis 1967, le nom Century évoque l’excellence japonaise dans le domaine de l’automobile de prestige, réservé aux personnalités et aux hauts dirigeants. Aujourd’hui, le groupe Toyota franchit une étape majeure : Century devient non seulement un modèle, mais une marque indépendante, placée au-dessus de la marque Lexus, pour rivaliser avec les plus grands du luxe.

Vue arrière du coupé Century 2026 avec feux horizontaux minimalistes et ligne de toit fluide
À l’arrière, le coupé Century mise sur l’élégance japonaise avec une ligne de toit fuyante, des feux discrets en bande fine et un bouclier sculpté tout en sobriété. L’exclusivité se lit dans chaque détail. © Century

Cette initiative traduit une volonté stratégique : offrir une vitrine ultra-premium au savoir-faire japonais, à base d’artisanat, de finitions sur mesure et d’un positionnement ” one-of-one “. La marque Century promet des véhicules de faible volume, destinés à une clientèle d’élite, tout en ouvrant une nouvelle voie d’expression pour le groupe.

Cependant, peu de détails techniques et tarifaires ont encore été révélés. Les premières esquisses montrent un modèle coupé concept, un SUV ultra-luxueux évoqué depuis 2023, et une berline emblématique qui demeure le coeur historique de la marque. Il reste à voir comment ce lancement sera déployé à l’international, et dans quelle mesure les marchés hors-Japon seront concernés.

5,5L/100km et boîte auto : la T-Roc made in Spain devient le SUV VW le plus accessible du marché

Concept Toyota Century Coupé 2025 vue latérale orange
Le concept coupé de Century dévoile les lignes d’un futur modèle ultra-luxueux, conjuguant design musclé et élégance japonaise. © Toyota

Century, un nom chargé d’histoire qui devient une marque

Pendant des décennies, Century n’était qu’un modèle. Mais dans l’univers feutré du luxe automobile japonais, ce nom avait déjà tout d’une légende. Conçue dès l’origine pour une clientèle d’élite, la Century a longtemps été réservée aux dirigeants japonais, aux dignitaires politiques, et aux hauts responsables. Aujourd’hui, ce patrimoine ultra-sélectif devient une marque à part entière, structurée au sein du groupe Toyota, avec un positionnement qui dépasse même celui de Lexus.

Lire aussi  L'anti-chinois made in Europe arrive : ce petit SUV urbain mise tout sur la production locale pour séduire

Cette montée en gamme traduit une stratégie claire : offrir au Japon une vitrine du savoir-faire artisanal automobile, capable de rivaliser avec les références européennes les plus prestigieuses. Century ne sera donc pas une marque de volume, mais de prestige, avec des modèles produits en très faibles quantités, sur commandes, et configurables à l’extrême. La rareté devient ici une vertu revendiquée.

Face avant Toyota Century SUV 2025 calandre large et signature lumineuse LED
L’avant du coupé Century exprime la puissance et la présence avec une calandre massive et des optiques fines à LED. © Toyota

Une vision japonaise du luxe, tournée vers la tradition et la retenue

À rebours des codes tapageurs du luxe automobile occidental, Century adopte une approche fondée sur la discrétion, l’excellence artisanale et la culture du silence. Le style est sobre, épuré, sans excès de chrome ni exubérance esthétique. Ce qui compte ici, c’est l’exécution. Chaque véhicule sera assemblé à la main, avec une sélection rigoureuse des matériaux – brocards japonais, bois laqués, sellerie cousue à la main, et systèmes de confort poussés à l’extrême.

600 chevaux électriques dans LE 4×4 de 2026 : Jeep trahit ses racines thermiques pour 500 km d’autonomie

L’expérience à bord privilégie le bien-être des passagers arrière, dans une ambiance feutrée, sans surcharge numérique ni interfaces envahissantes. Tout est pensé pour offrir une conduite douce, une ambiance zen, et une esthétique raffinée. Une philosophie qui s’adresse à une clientèle discrète, initiée, qui connaît les codes… et sait les lire.

Intérieur Toyota Century SUV 2025 siège arrière en cuir et brocard
L’habitacle du SUV Century met en valeur des matériaux artisanaux, une finition unique et une atmosphère calme réservée aux passagers. © Toyota

Des modèles exclusifs à l’ADN Century

Le catalogue de lancement inclut plusieurs silhouettes clairement identifiées. D’abord, la berline traditionnelle, prolongement direct du modèle historique. Ensuite, un SUV haut de gamme, présenté l’an dernier, qui élargit le spectre d’usage tout en conservant le raffinement de la marque. Enfin, un concept-car coupé fait office de manifeste esthétique, esquissant le futur design Century.

Lire aussi  Toyota GR86 Yuzu Edition: la sportive nippone qui fait saliver l'Europe sans jamais franchir ses frontières

Chacun de ces véhicules reposera sur des technologies hybrides avancées, probablement issues des plateformes existantes du groupe Toyota. La puissance ne sera pas mise en avant, mais la souplesse de conduite, l’insonorisation et la stabilité feront partie des piliers techniques. La marque ne vise pas la performance brute, mais l’excellence perçue et l’expérience à bord.

Toyota Century berline 2025 vue noir brillant toit panoramique
La berline Century conserve ses proportions classiques tout en introduisant une silhouette moderne et une vocation internationale. © Toyota

Century face aux géants du luxe : un positionnement singulier

La naissance d’une nouvelle marque ultra-luxueuse est un événement rare dans l’automobile. En créant Century, Toyota réorganise sa hiérarchie interne : Lexus pourra poursuivre sa transition vers l’électrification et l’innovation, tandis que Century s’installera au sommet, avec une gamme confidentielle et une distribution très ciblée.

Sur le marché international, Century n’a pas vocation à concurrencer massivement Rolls-Royce ou Bentley. Elle vise un créneau plus restreint, plus culturellement marqué, et potentiellement plus fidèle. Son défi sera de rester pertinente face à des marques établies, tout en affirmant une vision unique du luxe, ancrée dans l’esthétique japonaise, la lenteur maîtrisée et l’art de la retenue.

 

