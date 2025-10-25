100 ans de Phantom : Rolls-Royce sort l’or massif pour célébrer un siècle d’opulence automobile

Recherche
Depuis 1925, le nom Phantom symbolise ce que l’automobile peut atteindre de plus noble. Une voiture conçue d’abord pour les têtes couronnées et les magnats du XXe siècle, devenue une icône du luxe absolu. Cent ans plus tard, Rolls-Royce perpétue ce patrimoine à travers une édition ultra-confidentielle baptisée Centenary Private Collection.

Rolls-Royce Phantom Centenary Edition en finition bicolore gris et noir
La Rolls-Royce Phantom Centenary arbore une teinte exclusive Carronade Grey et Black Diamond, soulignée par un filet doré peint à la main. © Rolls-Royce

Conçue comme un manifeste artistique, cette Phantom spéciale multiplie les clins d’oeil historiques et les prouesses techniques : or 24 carats incrusté, ciel étoilé inspiré du Spirit of Ecstasy, broderies exclusives, boiseries minutieuses. Le luxe, ici, ne se compte pas en équipements, mais en nombre d’heures d’atelier.

Et si ces 25 pièces uniques ne sont pas encore toutes vendues, elles visent un public bien précis : collectionneurs avertis, amateurs d’art roulant… et quelques très rares clients capables de réunir héritage et discrétion.

Face avant imposante de la Phantom Centenary avec calandre chromée et Spirit of Ecstasy doré
Le Spirit of Ecstasy en or 24 carats surplombe la grille Pantheon, signature iconique de la marque. © Rolls-Royce

Un centenaire qui célèbre le “Grand Style” à l’anglaise

Apparue en 1925, la première Rolls-Royce Phantom visait à remplacer la Silver Ghost… et à imposer un nouveau standard. Dès le départ, le nom Phantom évoque l’élégance silencieuse, la présence majestueuse. Cent ans plus tard, cet ADN reste intact.

La Centenary Private Collection célèbre à la fois ce premier modèle et son évolution au fil des générations. À travers son design, ses matériaux et son traitement chromatique, elle rend hommage à une histoire unique dans l’industrie automobile : celle d’une lignée sans compromis.

Le projet a été supervisé par Rolls-Royce Bespoke Collective, le département de personnalisation ultra-haut de gamme basé à Goodwood. Chaque modèle est fabriqué à la main, dans un respect absolu de la tradition.

Sièges arrière en cuir cousu main avec broderie Phantom 100 Years
L’ambiance intérieure évoque un salon de palace, avec broderies à plus de 160 000 points et ciel étoilé exclusif. © Rolls-Royce

Design et finitions : chaque centimètre parle le langage de l’artisanat

Visuellement, cette Phantom joue sur la discrétion et le raffinement extrême. Elle adopte une teinte bicolore unique “Carronade Grey” et “Black Diamond”, séparée par un liseré doré appliqué à la main. Les monogrammes “Spirit of Ecstasy” sont ornés d’incrustations en or 24 carats.

À bord, les passagers sont immergés dans une atmosphère inspirée de la toute première Phantom de 1925, mais interprétée avec des matériaux contemporains :

  • Ciel étoilé (Starlight Headliner) avec motif exclusif en constellation
  • Broderies “Phantom 100 Years” réalisées avec plus de 160 000 points de couture
  • Planche de bord façon “Gallery”, personnalisée avec une oeuvre en métal poli gravée du profil du modèle historique
  • Bois précieux vernis à la main et cuir pleine fleur travaillé à la couture anglaise

Chaque exemplaire reçoit une plaque numérotée, confirmant son appartenance à cette collection anniversaire.

Moteur V12 6.75 litres Rolls-Royce Phantom Centenary avec cache noir et finitions chromées
Le V12 atmosphérique de 6.75 litres reste au coeur de la Phantom Centenary, offrant un couple souverain et un silence inégalé, fidèle à l’esprit de la lignée Rolls-Royce. © Rolls-Royce

Une série limitée au sommet du luxe automobile mondial

La Phantom Centenary Private Collection n’est pas conçue pour rouler en centre-ville ni même pour faire de l’ombre à une Bentley ou une Maybach. Elle se situe dans une dimension à part, où chaque exemplaire incarne un investissement émotionnel, culturel et patrimonial.

Rolls-Royce n’a pas communiqué de prix public. Mais selon les standards de la marque et les niveaux de personnalisation observés, chaque exemplaire est estimé autour de 650 000 à 700 000 €, hors options supplémentaires. La version longue (EWB) est également proposée, selon les marchés.

La France ne figure pas parmi les premiers pays livrés, mais les clients hexagonaux peuvent commander un modèle via le réseau Rolls-Royce Motor Cars Europe, en passant par les concessions agréées de Paris ou Monaco.

Arrière d'une Phantom Centenary avec feux rectilignes et coffre à ouverture douce
La silhouette classique de la Phantom est conservée, avec un traitement minimaliste des feux et un badge discret Centenary. © Rolls-Royce

Plus qu’une voiture : un témoignage de ce que le luxe peut signifier en 2025

En pleine mutation technologique et réglementaire, Rolls-Royce rappelle que l’automobile peut encore être un objet de culture et de transmission. La Phantom Centenary n’a rien à prouver sur le plan technique : son V12 de 6.75 litres reste inchangé, et sa mission est ailleurs.

Elle interroge sur la place de l’automobile de collection dans un monde électrique, sur l’avenir du luxe fait main, sur l’idée même de véhicule statutaire à l’heure du SUV tout-terrain. Et elle affirme une chose : l’émotion, l’histoire, la matière et le silence sont encore des valeurs puissantes.

