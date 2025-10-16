Lexus LBX 2026 : le best-seller japonais fait peau neuve avec options enrichies et édition limitée exclusive pour consolider son succès

Il y a encore quelques années, l’idée d’une petite Lexus semblait incompatible avec l’image haut de gamme de la marque. Pourtant, la LBX, lancée en 2024, a changé la donne. En reprenant la base technique de la Toyota Yaris Cross tout en y injectant son savoir-faire premium, Lexus a conquis un nouveau public. Résultat : un succès immédiat, notamment en Europe, où elle s’est rapidement hissée parmi les modèles les plus vendus de la marque.

En 2026, la firme japonaise dévoile une mise à jour ciblée de son B-SUV hybride, sans rupture mais avec une montée en gamme assumée. Nouvelle structure de gamme, technologies enrichies, finitions plus poussées, confort optimisé… le tout dans un format compact de 4,19 mètres, désormais plus affirmé. L’arrivée d’une édition spéciale Vibrant apporte également une touche de raffinement supplémentaire, avec des matériaux jusqu’ici réservés aux modèles supérieurs.

Ce nouveau millésime de la Lexus LBX conserve sa motorisation hybride non rechargeable, fidèle à la formule Toyota. Elle reste à ce jour la seule Full Hybrid du segment B premium, face à une concurrence majoritairement micro-hybride ou électrique. Avec un prix d’appel autour de 33 900 € sur d’autres marchés européens, la LBX 2026 entend confirmer son rôle de tremplin vers l’univers Lexus, sans sacrifier ni l’efficience ni le prestige.

La Lexus LBX : un pari audacieux devenu un succès stratégique

Quand Lexus a dévoilé la LBX en 2024, l’annonce avait tout d’un changement de cap. Le constructeur premium japonais, historiquement tourné vers les grandes berlines et SUV haut de gamme, décidait de s’attaquer au segment B. Résultat ? Un modèle compact, hybride, au positionnement inédit, qui a immédiatement trouvé son public.

En moins de deux ans, la LBX est devenue l’un des modèles les plus diffusés de la marque sur certains marchés européens. Sa réussite tient à une recette bien connue : mécanique Toyota éprouvée, design Lexus affirmé, finition soignée et motorisation Full Hybrid sans recharge, une rareté dans son segment. Une proposition intelligente à l’heure où de nombreux SUV premium d’entrée de gamme misent sur des motorisations thermiques micro-hybridées ou du 100 % électrique peu accessible.

Une version 2026 enrichie : design soigné, intérieur plus connecté

La Lexus LBX millésime 2026 ne révolutionne pas la formule mais la peaufine. Extérieurement, les évolutions restent subtiles mais visibles : 2 cm de plus en longueur et largeur, une face avant musclée intégrant la nouvelle identité visuelle “Next Chapter” avec calandre étirée, phares LED acérés, et signature lumineuse arrière en “W”. Le gabarit final atteint 4,19 m de long, 1,82 m de large pour 1,54 m de haut.

L’intérieur reste fidèle à la philosophie Tazuna, centrée sur le conducteur. Le volant bas, la console centrale haute et la position de conduite “encadrée” accentuent l’immersion. Les matériaux sont de haut niveau : cuir véritable ou synthétique, inserts métallisés ou soft-touch, commandes électroniques affleurantes, éclairage d’ambiance programmable, et système audio 13 haut-parleurs Mark Levinson sur les versions hautes.

Côté instrumentation, deux écrans numériques dominent l’espace : une dalle de 12,3 pouces (8″ de série) pour l’instrumentation, et un écran central de 9 pouces compatible Apple CarPlay et Android Auto sans fil. En option, un affichage tête haute enrichi permet d’afficher directement la fonction du bouton touché sur le volant. Un détail d’ergonomie soigné, typique de Lexus.

Hybride Toyota sous le capot : sobriété et souplesse au quotidien

La Lexus LBX repose sur la plateforme GA-B partagée avec la Yaris Cross, et embarque une motorisation hybride non rechargeable de 136 ch, couplant un bloc essence 3 cylindres 1.5 à un moteur électrique. Pour 2026, la batterie évolue : exit le lithium-ion, place à une nouvelle batterie NiMH bipolaire, plus réactive et légère. Le système fonctionne via une transmission e-CVT à commande électrique “shift-by-wire”.

L’ensemble propose des performances cohérentes avec le segment : 0 à 100 km/h en 9,2 secondes, tout en maintenant une consommation très basse. Lors des essais en cycle mixte, la LBX affiche entre 4,6 et 5,3 l/100 km, sans effort particulier d’éco-conduite. En ville, elle privilégie les démarrages électriques et maximise la récupération d’énergie. Une efficience remarquable, qui évite les contraintes des modèles rechargeables.

En option, certaines finitions permettent de bénéficier d’une transmission intégrale E-Four, ajoutant un moteur électrique sur l’essieu arrière. Un choix intéressant pour les régions plus froides ou les conducteurs recherchant plus de motricité, au détriment de quelques litres de volume de coffre.

Fiche technique de la Lexus LBX 2026

Caractéristique Valeur Longueur 4,19 m Largeur 1,82 m Hauteur 1,54 m Empattement 2,58 m Poids à vide 1 280 kg Volume de coffre 332 litres Motorisation Hybride essence 1.5L (3 cylindres) Puissance combinée 136 ch (100 kW) Transmission Automatique e-CVT (shift-by-wire) 0 à 100 km/h 9,2 secondes Consommation mixte 4,6 à 5,3 l/100 km Traction intégrale Disponible (E-Four en option) Émission CO2 estimée Non précisée Équipements clés Affichage tête haute, écran 12,3″, audio Mark Levinson, Smart Entry

Gamme 2026 : finitions inédites et édition spéciale Vibrant

Pour 2026, Lexus introduit une gamme plus diversifiée avec sept styles différents, chacun avec son ambiance et ses matériaux. En plus de la version de base LBX, on retrouve les finitions Elegant, Elegant Black, Emotion, Cool, Relax et Omotenashi, sans oublier une série limitée Vibrant Edition disponible jusqu’en mai 2026.

Cette Vibrant Edition, disponible à partir de 43 200 € (ou 38 300 € avec financement), propose un design extérieur bicolore, une sellerie en cuir semi-aniline, et un niveau d’équipement maximal. Toutes les LBX bénéficient d’un niveau de sécurité élevé, avec des aides à la conduite rares dans ce segment : alerte de circulation transversale avant, stationnement à distance via smartphone, ou encore système de pré-collision avec assistant de croisement.

Concernant les tarifs, le prix de départ observé en Europe est de 33 900 € TTC pour la finition de base, soit une estimation entre 35 500 € et 48 000 € sur le marché français selon les versions. Une position tarifaire qui la place entre une Toyota Yaris Cross haut de gamme et des SUV premium comme le DS 3, l’Audi Q2 ou le Volvo XC40 mild-hybrid.