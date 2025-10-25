Recherche
ActualitéGarez-vous au soleil et roulez gratis : la solution Nissan qui rend...

Garez-vous au soleil et roulez gratis : la solution Nissan qui rend l’essence obsolète

Publié par: Julien Caron

Date:

Partager:

Le petit modèle électrique urbain de Nissan, la Sakura, se transforme en panneau solaire roulant. Avec le nouveau système baptisé Ao-Solar Extender, Nissan propose une idée simple mais percutante : et si la recharge ne passait plus uniquement par la prise, mais aussi par le soleil ? Le concept startup-électrique devient technologie de série.

Ce dispositif se présente sous la forme d’un toit composé de panneaux photovoltaïques fixes, et surtout d’une extension déployable à l’avant du véhicule lorsqu’il est à l’arrêt. Une “visière” solaire qui complète la surface de captation, promettant jusqu’à 500 W de production et, selon Nissan, près de 3 000 km d’autonomie supplémentaire par an dans des conditions optimales.

Pour le marché français, où l’électromobilité gagne du terrain mais reste freinée par l’infrastructure de recharge, cette innovation marque un tournant : un gain d’autonomie ” gratuit ” à l’usage urbain quotidien, et un argument de confort pour les conducteurs électriques. Un exemple concret de la stratégie “Re:Nissan” qui associe mobilité électrique et solutions d’énergie renouvelable.

Nissan Sakura 2025 vue de profil avec toit solaire intégré et silhouette compacte
Le Nissan Sakura se distingue par son format ultra-compact pensé pour la ville, et son toit équipé de cellules photovoltaïques discrètes. Sa ligne sobre cache une technologie innovante. © Nissan

Une citadine solaire pour les trajets urbains du quotidien

Dans la course à l’autonomie, certains choisissent la démesure des batteries XXL. Nissan, lui, mise sur une approche plus pragmatique : capturer l’énergie du soleil. Avec le Sakura 2025, la marque japonaise dévoile une version expérimentale de sa mini-citadine électrique équipée d’un dispositif solaire unique en son genre. L’idée ? Ajouter de l’autonomie sans branchement, directement grâce aux rayons solaires, via une surface photovoltaïque intégrée au toit… et même plus.

Lire aussi  KIA contre-attaque BYD : l'EV2, son électrique le plus abordable, affiche un prix qui va secouer le marché

Pensée avant tout pour un usage urbain et périurbain, cette voiture électrique ultra-compacte (équivalente à une Keicar au Japon) se dote ainsi d’un système nommé Ao-Solar Extender. Il s’agit d’un panneau solaire escamotable, qui se déploie automatiquement à l’arrêt, à l’avant du véhicule, formant une sorte de visière. En combinaison avec les cellules déjà présentes sur le toit, l’ensemble permet de générer jusqu’à 500 W de puissance par beau temps.

En ville, où la voiture passe souvent plus de 20 heures stationnée chaque jour, l’intérêt est évident : ce système permettrait, selon les projections de Nissan, jusqu’à 3 000 km d’autonomie supplémentaire par an – une aubaine pour les petits rouleurs.

Avant du Nissan Sakura 2025 avec panneau solaire déployé en mode stationnement
En stationnement, le système Ao-Solar Extender du Sakura déploie une visière photovoltaïque à l’avant du véhicule, augmentant la surface de captation solaire sans gêner l’usage quotidien. © Nissan

Un système simple, ingénieux… mais pas miraculeux

Techniquement, l’installation se compose de deux panneaux solaires : un fixe sur le toit et un rétractable à l’avant. Ce dernier se déploie lorsque le Sakura est stationné, à l’image d’un auvent automatique. Il est orienté pour capter au mieux le soleil et alimente directement la batterie de traction, sans convertisseur externe. Aucun branchement n’est nécessaire : tout est intégré.

Jusqu’à 500 W de puissance sont annoncés en crête, ce qui, ramené à une journée entière d’ensoleillement, peut ajouter entre 5 à 8 km d’autonomie en conditions optimales. Cela ne transforme pas la Sakura en voiture solaire autonome, mais constitue un complément utile pour les trajets courts quotidiens. De quoi recharger gratuitement plusieurs dizaines de kilomètres par semaine, surtout dans le sud de la France.

Autre avantage : en recouvrant partiellement le pare-brise, la visière solaire réduit l’échauffement de l’habitacle en été, limitant le recours à la climatisation, et donc à la consommation. Un effet indirect mais bénéfique pour l’autonomie.

Lire aussi  Assurance auto : comment payer moins cher sans compromettre la couverture
Intérieur du Nissan Sakura avec tableau de bord numérique et écran tactile central
L’habitacle du Sakura mise sur la simplicité moderne : affichage numérique épuré, commandes centralisées et ergonomie pensée pour un usage urbain quotidien. © Nissan

Vers une démocratisation en Europe, mais sous conditions

Si le Sakura est pour l’instant réservé au marché japonais, la technologie Ao-Solar Extender pourrait bien arriver en Europe, dans d’autres modèles compacts du constructeur. Nissan n’a pas encore officialisé de lancement sur le Vieux Continent, mais la logique voudrait que ce système de recharge solaire soit proposé comme option ou déclinaison sur des véhicules comme la future Micra électrique, prévue en 2026.

L’intérêt pour la France ? Compléter les recharges classiques, réduire la sollicitation du réseau, et séduire les automobilistes urbains soucieux de réduire leur empreinte énergétique. Pour les particuliers vivant en maison, ou stationnant dans des lieux bien exposés, l’avantage devient tangible. Pour autant, l’ensoleillement hexagonal reste très variable selon les régions, et l’utilité réelle dépendra du profil de conduite de chacun.

Il faudra également résoudre plusieurs défis : résistance au vent, durabilité du mécanisme de déploiement, protection contre le vandalisme… Autant de points cruciaux pour garantir la viabilité du système sur un marché européen exigeant.

Arrière du Nissan Sakura 2025 avec feux verticaux et hayon compact
Le design arrière du Sakura reste minimaliste et fonctionnel, avec une compacité idéale pour l’environnement urbain. Son hayon haut libère un espace de coffre optimisé. © Nissan

Une nouvelle piste pour l’électrique : autonomie passive et sobriété intelligente

L’Ao-Solar Extender n’est pas une révolution technologique spectaculaire, mais une idée maline, réaliste et concrète, qui s’inscrit parfaitement dans les enjeux actuels de la voiture électrique. Là où beaucoup cherchent à tout électrifier à marche forcée, Nissan propose une sobriété active : produire un peu d’énergie, tout le temps, sans contraintes pour l’utilisateur.

Ce type d’innovation pourrait rapidement devenir un nouvel argument commercial dans la catégorie des citadines électriques. À l’heure où la recharge publique reste insuffisante et où les voitures électriques sont parfois surdimensionnées pour un usage urbain, Nissan repositionne le débat : et si 10 à 15 km gratuits par jour suffisaient, plutôt que 600 km d’autonomie dont 90 % inutilisés ?

Lire aussi  Renault ressuscite l'idée d'une Clio RS et cette fois tout colle : une petite sportive hybride puissante qui ne pollue presque pas

La voiture électrique du futur ne sera pas forcément plus puissante, ni plus rapide à charger. Mais elle sera peut-être plus autonome… sans prise.

Ajoutez nous à votre flux Google News
Article précédent
La plus mythique des Alfa fait son comeback en 2026 : et elle ne viendra pas seule
Article suivant
24 000€ et 90 km en électrique : le seul SUV format MG ZS qui fait de l’hybride rechargeable accessible
Julien Caron
Julien Caron
Julien Caron est rédacteur chez Passion and Car et un expert reconnu dans le domaine des voitures électriques. Fort de plusieurs années d'expérience, il offre une analyse approfondie et des avis éclairés sur les dernières innovations et tendances de l'industrie automobile. Sa passion pour la transition vers des véhicules plus respectueux de l'environnement se reflète dans ses articles, où il aborde des sujets variés allant des performances techniques aux avantages écologiques des voitures électriques.

Sur le même sujet

Vous êtes peut-être passé à côté de cette info : la Nissan Ariya électrique a été conçue pour se recharger toute seule

Et si votre SUV électrique pouvait recharger sa batterie tout seul, à l’arrêt, simplement grâce au soleil ?...

Le Genesis GV60 débarque avec 489 ch et 561 km d’autonomie : ce SUV électrique coréen vient défier les premium allemands sur leur terrain

Le Genesis GV60 débarque en Europe avec une ambition claire : imposer une nouvelle référence dans le monde...

Toyota Hilux 2026 : un pick-up de 204 ch à 50 000 €, soit 40 000 € de moins qu’un Land Cruiser

Le Toyota Hilux 2026 change tout… ou presque. Nouvelle face avant, tableau de bord inspiré du Land Cruiser,...

Cachez son logo et tout le monde le prendra pour un SUV premium : 300 ch, 4×4, gabarit de BMW X3 et 20 000...

Le Renault Rafale E-Tech 4x4 ne se contente pas de muscler la gamme : il vient chasser sur...

Suivez nous

En tant que jeune média indépendant, passionandcar.fr s'efforce de vous fournir du contenu pertinent et de qualité sur le monde automobile. Pour continuer à grandir et à vous offrir le meilleur, nous avons besoin de votre soutien.
Vous pouvez nous aider en nous suivant et en nous ajoutant à vos favoris ou sur Google Actualités. Cela nous permet de toucher un plus large public et de renforcer notre présence en ligne. D'ailleurs, nos amis anglophones peuvent nous retrouver sur passionandcar.com

© 2025 PassionAndCar. Tous droits réservés.