24 000€ et 90 km en électrique : le seul SUV format MG ZS qui fait de l’hybride rechargeable accessible

La montée en puissance de BYD ne se limite plus aux SUV et grandes berlines électriques. Avec l’Atto 2 PHEV, le géant chinois vise cette fois le coeur du marché européen : la citadine polyvalente, segment stratégique dominé en France par les Peugeot 208, Renault Clio et autres Toyota Yaris. Et il ne compte pas faire de la figuration.

Longue d’environ 4,30 mètres, l’Atto 2 prend la forme d’une compacte surélevée, au look moderne, conçue pour affronter la ville et ses abords. Sa particularité ? Un groupe motopropulseur hybride rechargeable, capable de parcourir plus de 100 km en mode électrique selon les premiers chiffres avancés. Une performance bien supérieure à la moyenne actuelle des PHEV.

Mais c’est surtout son positionnement tarifaire agressif qui interpelle. Annoncée en Chine à un tarif équivalent à 17 000 €, l’Atto 2 PHEV pourrait arriver en France en 2026 à un prix de base estimé entre 24 000 et 26 000 €, bonus déduit. Si cela se confirme, le match s’annonce brutal pour les généralistes européens.

BYD se positionne sur le segment des citadines hybrides rechargeables

Après avoir conquis le marché chinois et entamé une offensive européenne avec les Dolphin, Atto 3 et Seal, BYD s’attaque à un segment stratégique : celui des compactes abordables. Avec l’Atto 2, le constructeur mise sur une motorisation hybride rechargeable (PHEV), rare dans cette catégorie. Ce choix permet de conserver une certaine accessibilité tarifaire, tout en répondant aux attentes réglementaires européennes et aux besoins des conducteurs urbains.

L’Atto 2 viendrait compléter l’offre actuelle de la marque, en se plaçant sous le SUV Atto 3, tant en gabarit qu’en prix. Elle affiche un style fluide, des lignes tendues, une signature lumineuse affirmée, et une garde au sol légèrement surélevée – ce qui pourrait en faire une alternative aux crossovers urbains très en vogue sur le marché français.

Un format compact et une autonomie électrique de plus de 100 km

Malgré son format de citadine, l’Atto 2 PHEV entend proposer des performances électrifiées de bon niveau. La batterie – dont la capacité exacte n’est pas encore confirmée – devrait offrir plus de 100 km en tout électrique, ce qui la placerait parmi les PHEV les plus efficients du moment.

C’est bien plus que les 50 à 70 km habituellement proposés par les hybrides rechargeables du marché. Cela signifie qu’en usage urbain quotidien, la majorité des trajets pourra être effectuée sans solliciter le moteur thermique, un avantage considérable en zones à faibles émissions (ZFE).

En outre, la batterie serait compatible avec une recharge en courant alternatif à 7 kW, permettant une recharge complète en quelques heures sur une borne domestique. L’objectif est clair : simplifier l’électrique sans renoncer à l’autonomie totale.

Un prix agressif pour faire trembler les constructeurs européens

C’est le point qui risque d’inquiéter le plus les concurrents. Annoncée en Chine à environ 120 000 yuans, soit l’équivalent de 17 000 €, l’Atto 2 devrait logiquement arriver en Europe aux alentours de 24 000 à 26 000 €, bonus écologique français déduit. Un tarif extrêmement compétitif pour une citadine PHEV avec 100 km d’autonomie électrique.

À ce niveau de prix, même les versions thermiques ou micro-hybrides des stars du marché (Peugeot 208, Clio E-Tech, Yaris HSD) pourraient se retrouver sous pression. D’autant que BYD, en bon spécialiste du rapport techno/prix, propose généralement des équipements très complets dès l’entrée de gamme : grand écran tactile, conduite semi-autonome, caméra 360°, connectivité avancée…

Il faudra néanmoins attendre la confirmation des versions et prix français, mais si BYD conserve son positionnement stratégique, le marché européen des compactes pourrait bien vivre un nouveau séisme.

Quelles perspectives pour le marché français ?

La France est un terrain favorable pour les citadines électrifiées. Les ventes d’hybrides rechargeables y restent soutenues, malgré la montée de l’électrique pur. Si BYD parvient à homologuer rapidement l’Atto 2 PHEV, le modèle pourrait connaître un vrai succès commercial.

La configuration hybride rechargeable permettrait à l’Atto 2 de bénéficier de la carte grise gratuite dans de nombreuses régions, voire d’un bonus écologique (jusqu’à 1 000 €) si le véhicule est produit en Europe (à confirmer). Sa taille compacte, son autonomie électrique réelle et son prix serré font d’elle une candidate sérieuse pour les familles urbaines, les jeunes actifs et les flottes professionnelles.

L’Atto 2 est attendue courant 2026 en France, avec une présentation probable au premier semestre. Elle pourrait bien être la première vraie citadine PHEV à bas prix proposée sur notre marché – un créneau jusqu’ici quasi inexistant.