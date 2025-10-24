La plus mythique des Alfa fait son comeback en 2026 : et elle ne viendra pas seule

Chez Alfa Romeo, certains noms ne meurent jamais vraiment. La Giulia Quadrifoglio et le Stelvio Quadrifoglio, figures emblématiques de la sportivité italienne, font leur retour en 2025 dans une version profondément retravaillée mais fidèle à leur philosophie originelle. Dans une ère automobile dominée par l’électrification, ces deux modèles continuent d’incarner la passion mécanique à l’ancienne, portée par un V6 bien vivant.

Plus qu’un simple restylage, cette nouvelle édition marque une forme de chant du cygne. Les deux Quadrifoglio conservent leur bloc 2.9 V6 biturbo, retravaillé pour atteindre 520 ch, toujours associé à la transmission ZF à 8 rapports et à un châssis optimisé pour les puristes. Une configuration qui semble vouloir capturer l’ultime souffle d’une époque dominée par la noblesse mécanique, avant la transition définitive vers l’électrique.

Séries spéciales, détails exclusifs, réglages de châssis peaufinés : Alfa Romeo veut finir en beauté. Car ces Giulia et Stelvio Quadrifoglio 2025 pourraient bien être les dernières Alfa thermiques à arborer le trèfle à quatre feuilles, synonyme de performance pure. Et pour les connaisseurs, cette simple perspective suffit à raviver la flamme.

Un retour très attendu des modèles Quadrifoglio

Le trèfle revient fleurir la gamme Alfa Romeo en 2025. Après une courte disparition du catalogue, les Giulia et Stelvio Quadrifoglio réapparaissent, plus affûtées que jamais. Et cette fois, il ne s’agit pas d’une simple mise à jour cosmétique. La marque italienne a retravaillé ses deux sportives emblématiques pour leur offrir une sortie digne de leur statut.

Ces nouvelles versions ne bouleversent pas l’esthétique originelle, mais gagnent en détails : nouvelles signatures lumineuses à LED matricielles, boucliers redessinés et teintes spécifiques viennent rehausser une ligne déjà sculpturale. L’intérieur conserve son agencement tourné vers la conduite avec des inserts en fibre de carbone, une instrumentation numérique et des sièges baquet enveloppants. La présentation respire toujours autant le sport et l’élégance latine.

Plus important encore, ce retour n’est pas une réédition figée. Alfa Romeo inscrit clairement cette nouvelle cuvée comme une série spéciale, un ” baroud d’honneur ” de la plateforme Giorgio, avant l’électrification complète annoncée d’ici 2027.

Un V6 toujours au coeur de l’expérience Alfa Romeo

Le moteur, c’est l’âme d’une Alfa. Et pour cette ultime mouture Quadrifoglio, la Giulia et le Stelvio conservent leur bloc 2.9 V6 biturbo signé par les ingénieurs de Ferrari. Il développe désormais 520 ch, soit 10 ch de plus que les versions précédentes, pour un couple toujours aussi généreux et une sonorité rauque caractéristique. Ce moteur reste couplé à une boîte automatique ZF à 8 rapports, avec des palettes fixes en aluminium au volant.

Pas de hybridation, pas de batterie : ici, tout est au service de la réactivité et de la légèreté. Le moteur V6 se distingue par son explosivité à mi-régime et sa capacité à délivrer une poussée linéaire sans essoufflement jusqu’à haut régime. La propulsion reste de mise sur la Giulia, tandis que le Stelvio conserve une transmission intégrale Q4, favorisant l’agilité dans toutes les conditions.

Dans un monde automobile de plus en plus aseptisé, cette architecture rappelle à quel point une mécanique bien née peut encore offrir un plaisir de conduite brut et direct, sans filtre ni assistance intrusive.

Des ajustements dynamiques pour un comportement encore plus incisif

Alfa Romeo n’a pas simplement reconduit la recette technique des précédentes Quadrifoglio. Cette nouvelle édition 2025 bénéficie de réglages de châssis revus, avec une suspension active recalibrée, un différentiel mécanique affiné et une gestion électronique plus réactive. L’objectif : accentuer la précision de conduite sans nuire au confort, notamment sur le Stelvio.

Le poids reste contenu malgré les normes modernes, avec une répartition quasi parfaite 50/50 sur la Giulia. Les freins carbone-céramique, proposés en option, permettent d’exploiter pleinement les performances du V6 en conduite sportive. Les jantes de 19 à 21 pouces, selon le modèle, accueillent des pneumatiques spécifiques pour garantir un grip optimal.

L’ensemble promet des sensations renforcées, tout en maintenant une polyvalence d’usage au quotidien. Car c’est aussi ce qui caractérise les Quadrifoglio : la capacité à alterner entre une berline ou un SUV utilisable… et une vraie machine de circuit.

Une stratégie de série spéciale pour marquer la fin d’un chapitre thermique

Cette relance des Giulia et Stelvio Quadrifoglio ne sera pas permanente. Alfa Romeo évoque une série spéciale qui pourrait bien être la dernière équipée du mythique V6 biturbo. En ligne de mire : un adieu symbolique au thermique, alors que la marque prépare sa transition vers une gamme 100 % électrique à l’horizon 2027.

Pour cette raison, chaque détail compte : badges noirs exclusifs, selleries spécifiques, plaques numérotées et finitions dédiées sont au programme. Il s’agit de séduire une clientèle fidèle, passionnée, qui souhaite acquérir une pièce d’histoire Alfa Romeo avant la bascule énergétique.

En France, ces modèles devraient rester disponibles sur commande auprès du réseau officiel, avec des tarifs attendus entre 95 000 € et 110 000 € selon les configurations. Des montants élevés, mais justifiés par le caractère exclusif, les prestations et l’avenir incertain du thermique dans le haut de gamme sportif.