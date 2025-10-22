Leapmotor contre-attaque : le SUV anti-BYD et Jeep Avenger pourrait être fabriqué en Europe à prix cassé

Le marché du SUV urbain électrique est en train de devenir un véritable champ de bataille. Des modèles comme le Jeep Avenger, le futur BYD Dolphin Mini ou la Citroën ë-C3 tracent la voie d’une nouvelle catégorie : celle des petits crossovers 100 % électriques à prix contenus. C’est précisément ce créneau que Leapmotor vise avec un nouveau modèle à venir dès 2026, spécifiquement conçu pour l’Europe.

Ce SUV compact du segment B n’est pas seulement une nouvelle silhouette sur la route : il incarne une stratégie d’envergure. Avec une production potentiellement localisée dans une usine européenne et un prix d’attaque aux alentours de 22 000 €, Leapmotor entend frapper fort. Et si les promesses en matière d’équipement, d’autonomie et de technologie sont tenues, ce petit SUV pourrait bien s’imposer comme la prochaine référence de l’électrique abordable.

Un SUV électrique compact et accessible, conçu pour l’Europe

En dévoilant son projet de SUV électrique urbain pour 2026, Leapmotor affiche une ambition claire : conquérir le coeur du marché européen. Ce nouveau modèle, encore sans nom officiel, reposera sur la plateforme de la marque chinoise, mais sera adapté aux attentes et contraintes du Vieux Continent. Long de moins de 4,20 mètres, il viendra se positionner face aux stars du segment B-SUV électriques.

Le design reste à découvrir, mais tout laisse penser que Leapmotor misera sur une esthétique sobre, moderne et fonctionnelle, pensée pour séduire une clientèle urbaine. L’espace intérieur devrait privilégier l’habitabilité et les aspects pratiques, avec un volume de coffre correct et des équipements orientés vers le confort du quotidien. Autant d’éléments cruciaux pour capter un public encore réticent à l’électrique à cause des prix élevés.

La cible est évidente : offrir un SUV électrique réellement abordable, tout en garantissant les standards européens de qualité perçue, de sécurité et de technologie embarquée. C’est le pari que la marque souhaite relever dans un segment en pleine effervescence.

Une production locale envisagée pour séduire les marchés européens

Si l’offensive produit est stratégique, le lieu de fabrication l’est tout autant. Leapmotor, désormais allié industriel du groupe Stellantis, envisage de produire ce SUV compact en Europe, et plus précisément en Espagne, dans l’usine de Figueruelas (Zaragoza). Une implantation qui pourrait changer la donne en matière d’image et de délais de livraison.

Produire localement présente plusieurs avantages : réduction des coûts logistiques, meilleure acceptation sur les marchés européens et surtout accès aux aides publiques liées à la relocalisation industrielle. C’est aussi une réponse aux craintes croissantes autour des véhicules ” made in China ” et aux risques de droits de douane.

Une telle stratégie permettrait à Leapmotor de contourner les critiques souvent adressées aux marques chinoises tout en renforçant sa légitimité sur un marché où la fabrication européenne reste un critère de choix pour de nombreux acheteurs.

Un prix autour de 22 000 € : offensive tarifaire assumée

C’est l’argument central du modèle : un prix d’appel estimé à moins de 22 000 €, hors bonus. Un tarif qui, s’il se confirme, positionnera le SUV Leapmotor parmi les modèles 100 % électriques les plus accessibles du marché français. À titre de comparaison, une Citroën ë-C3 débute autour de 23 300 €, tandis que le Jeep Avenger Electric flirte avec les 36 000 € hors aides.

À ce niveau de prix, Leapmotor compte démocratiser l’accès au véhicule électrique urbain, tout en proposant un format SUV, plus valorisant qu’une citadine classique. Et avec une autonomie probablement supérieure à 300 km, ce petit crossover pourrait combiner tarif compétitif et polyvalence réelle.

Si l’on prend en compte les bonus écologiques potentiels, les aides locales ou même les offres de leasing social, ce SUV pourrait devenir une option sérieuse pour de nombreux foyers français en quête d’un premier véhicule électrique sans compromis.

Un équipement moderne et une technologie maison à la clé

La marque Leapmotor s’est déjà distinguée par son niveau technologique élevé, même sur des modèles d’entrée de gamme. Ce nouveau SUV ne devrait pas faire exception. À bord, on attend une instrumentation numérique, un grand écran central, une connectivité complète avec Apple CarPlay et Android Auto, et une dotation sécuritaire complète (freinage automatique, alerte de franchissement, maintien dans la voie…).

Leapmotor pourrait également y intégrer sa technologie de conduite assistée maison, ou du moins une version simplifiée, afin de se différencier des concurrents à prix équivalent. Les matériaux, bien que limités par le positionnement tarifaire, devraient faire l’objet d’un soin particulier pour ne pas sacrifier la qualité perçue.

Reste à connaître l’autonomie exacte, les capacités de recharge et la taille de la batterie, qui seront des éléments déterminants dans l’attractivité globale du modèle. Mais si la promesse d’un SUV électrique bien équipé à moins de 22 000 € est tenue, Leapmotor pourrait frapper un grand coup en 2026.