ActualitéLeapmotor contre-attaque : le SUV anti-BYD et Jeep Avenger pourrait être fabriqué...

Leapmotor contre-attaque : le SUV anti-BYD et Jeep Avenger pourrait être fabriqué en Europe à prix cassé

Publié par: Julien Caron

Date:

Partager:

Le marché du SUV urbain électrique est en train de devenir un véritable champ de bataille. Des modèles comme le Jeep Avenger, le futur BYD Dolphin Mini ou la Citroën ë-C3 tracent la voie d’une nouvelle catégorie : celle des petits crossovers 100 % électriques à prix contenus. C’est précisément ce créneau que Leapmotor vise avec un nouveau modèle à venir dès 2026, spécifiquement conçu pour l’Europe.

Ce SUV compact du segment B n’est pas seulement une nouvelle silhouette sur la route : il incarne une stratégie d’envergure. Avec une production potentiellement localisée dans une usine européenne et un prix d’attaque aux alentours de 22 000 €, Leapmotor entend frapper fort. Et si les promesses en matière d’équipement, d’autonomie et de technologie sont tenues, ce petit SUV pourrait bien s’imposer comme la prochaine référence de l’électrique abordable.

SUV électrique Leapmotor B10 fabriqué en Chine disponible chez Stellantis dès septembre entre les modèles T03 et C10
Le Leapmotor B10 incarne la stratégie de Stellantis pour proposer une gamme électrique chinoise complète et accessible sur le marché européen

Un SUV électrique compact et accessible, conçu pour l’Europe

En dévoilant son projet de SUV électrique urbain pour 2026, Leapmotor affiche une ambition claire : conquérir le coeur du marché européen. Ce nouveau modèle, encore sans nom officiel, reposera sur la plateforme de la marque chinoise, mais sera adapté aux attentes et contraintes du Vieux Continent. Long de moins de 4,20 mètres, il viendra se positionner face aux stars du segment B-SUV électriques.

Ce Toyota à l’allure militaire devient l’espoir européen du tout-terrain accessible : le baroudeur abordable que le Vieux Continent attendait

Le design reste à découvrir, mais tout laisse penser que Leapmotor misera sur une esthétique sobre, moderne et fonctionnelle, pensée pour séduire une clientèle urbaine. L’espace intérieur devrait privilégier l’habitabilité et les aspects pratiques, avec un volume de coffre correct et des équipements orientés vers le confort du quotidien. Autant d’éléments cruciaux pour capter un public encore réticent à l’électrique à cause des prix élevés.

Lire aussi  L'impossible réalisé : cette marque de smartphones écrase Tesla en ventes automobiles et sidère l'industrie

La cible est évidente : offrir un SUV électrique réellement abordable, tout en garantissant les standards européens de qualité perçue, de sécurité et de technologie embarquée. C’est le pari que la marque souhaite relever dans un segment en pleine effervescence.

Face avant du Leapmotor B10 avec signature lumineuse LED et calandre pleine
Le design frontal se distingue par une signature lumineuse étirée et une calandre pleine, typique des modèles électriques. Le pare-chocs intègre les capteurs ADAS. © Leapmotor

Une production locale envisagée pour séduire les marchés européens

Si l’offensive produit est stratégique, le lieu de fabrication l’est tout autant. Leapmotor, désormais allié industriel du groupe Stellantis, envisage de produire ce SUV compact en Europe, et plus précisément en Espagne, dans l’usine de Figueruelas (Zaragoza). Une implantation qui pourrait changer la donne en matière d’image et de délais de livraison.

Produire localement présente plusieurs avantages : réduction des coûts logistiques, meilleure acceptation sur les marchés européens et surtout accès aux aides publiques liées à la relocalisation industrielle. C’est aussi une réponse aux craintes croissantes autour des véhicules ” made in China ” et aux risques de droits de douane.

À 298 € par mois, ce SUV japonais redéfinit le genre : près de 200 ch, label ECO et le meilleur châssis de sa catégorie réunis

Une telle stratégie permettrait à Leapmotor de contourner les critiques souvent adressées aux marques chinoises tout en renforçant sa légitimité sur un marché où la fabrication européenne reste un critère de choix pour de nombreux acheteurs.

Tableau de bord du Leapmotor B10 avec écran tactile central de 14,6 pouces
L’intérieur est dominé par un grand écran tactile central de 14,6 pouces, avec une présentation épurée et un volant multifonction moderne. La qualité perçue progresse nettement. © Leapmotor

Un prix autour de 22 000 € : offensive tarifaire assumée

C’est l’argument central du modèle : un prix d’appel estimé à moins de 22 000 €, hors bonus. Un tarif qui, s’il se confirme, positionnera le SUV Leapmotor parmi les modèles 100 % électriques les plus accessibles du marché français. À titre de comparaison, une Citroën ë-C3 débute autour de 23 300 €, tandis que le Jeep Avenger Electric flirte avec les 36 000 € hors aides.

Lire aussi  Cette citadine japonaise n'affiche pas le logo Renault, mais elle rivalise avec la Clio hybride

À ce niveau de prix, Leapmotor compte démocratiser l’accès au véhicule électrique urbain, tout en proposant un format SUV, plus valorisant qu’une citadine classique. Et avec une autonomie probablement supérieure à 300 km, ce petit crossover pourrait combiner tarif compétitif et polyvalence réelle.

Si l’on prend en compte les bonus écologiques potentiels, les aides locales ou même les offres de leasing social, ce SUV pourrait devenir une option sérieuse pour de nombreux foyers français en quête d’un premier véhicule électrique sans compromis.

Arrière du Leapmotor B10 avec bande LED traversante et logo central
L’arrière du B10 adopte une bande LED sur toute la largeur et un hayon large facilitant le chargement. L’absence de sorties d’échappement souligne son identité électrique. © Leapmotor

Un équipement moderne et une technologie maison à la clé

La marque Leapmotor s’est déjà distinguée par son niveau technologique élevé, même sur des modèles d’entrée de gamme. Ce nouveau SUV ne devrait pas faire exception. À bord, on attend une instrumentation numérique, un grand écran central, une connectivité complète avec Apple CarPlay et Android Auto, et une dotation sécuritaire complète (freinage automatique, alerte de franchissement, maintien dans la voie…).

Leapmotor pourrait également y intégrer sa technologie de conduite assistée maison, ou du moins une version simplifiée, afin de se différencier des concurrents à prix équivalent. Les matériaux, bien que limités par le positionnement tarifaire, devraient faire l’objet d’un soin particulier pour ne pas sacrifier la qualité perçue.

Reste à connaître l’autonomie exacte, les capacités de recharge et la taille de la batterie, qui seront des éléments déterminants dans l’attractivité globale du modèle. Mais si la promesse d’un SUV électrique bien équipé à moins de 22 000 € est tenue, Leapmotor pourrait frapper un grand coup en 2026.

Ajoutez nous à votre flux Google News
Article précédent
Ce Toyota à l’allure militaire devient l’espoir européen du tout-terrain accessible : le baroudeur abordable que le Vieux Continent attendait
Article suivant
18 400€ seulement : ce SUV écrase le MG ZS avec un meilleur moteur et 427 litres de coffre
Julien Caron
Julien Caron
Julien Caron est rédacteur chez Passion and Car et un expert reconnu dans le domaine des voitures électriques. Fort de plusieurs années d'expérience, il offre une analyse approfondie et des avis éclairés sur les dernières innovations et tendances de l'industrie automobile. Sa passion pour la transition vers des véhicules plus respectueux de l'environnement se reflète dans ses articles, où il aborde des sujets variés allant des performances techniques aux avantages écologiques des voitures électriques.

Sur le même sujet

Plus de 200 ch, boîte auto et moins de 20 000 € : ce SUV fabriqué en Europe reprend la recette du Yaris Cross...

Le nom « Ebro » n’évoque encore rien en France. Et pourtant, ce constructeur d’origine espagnole semble bien...

Skoda Kushaq 2026 : plus malin et plus habitable que le Kamiq, ce SUV a tout pour plaire sauf qu’il ne viendra jamais en...

Alors que les SUV urbains se livrent une bataille acharnée sur le marché européen, Skoda développe en parallèle...

13 millions de voitures immatriculées chaque année en Europe : devinez combien sont chinoises, le chiffre va vous surprendre

Pendant longtemps, l’industrie européenne a regardé les tentatives chinoises avec un certain dédain. Produits mal finis, réseaux absents,...

Pendant que l’Allemagne court vers l’électrique, une usine BMW joue les irréductibles et continue d’assembler des V8 et V12 à l’ancienne

La nouvelle peut sembler technique, presque anodine. Pourtant, pour les passionnés comme pour les ingénieurs, elle marque un...

Suivez nous

En tant que jeune média indépendant, passionandcar.fr s'efforce de vous fournir du contenu pertinent et de qualité sur le monde automobile. Pour continuer à grandir et à vous offrir le meilleur, nous avons besoin de votre soutien.
Vous pouvez nous aider en nous suivant et en nous ajoutant à vos favoris ou sur Google Actualités. Cela nous permet de toucher un plus large public et de renforcer notre présence en ligne. D'ailleurs, nos amis anglophones peuvent nous retrouver sur passionandcar.com

© 2025 PassionAndCar. Tous droits réservés.