Stellantis frappe fort en septembre : le SUV électrique chinois Leapmotor B10 débarque entre T03 et C10

Une arrivée fracassante venue de l’Est. Sur un marché européen saturé de SUV électriques où les prix flambent, Leapmotor frappe fort avec le B10. Ce SUV 100 % électrique conçu pour plaire aux automobilistes européens s’apprête à bousculer les codes en cassant les prix, sans rogner sur l’équipement ni sur les prestations. Et il ne s’agit pas d’un énième modèle destiné uniquement à la Chine : ce véhicule a été spécifiquement pensé pour l’Europe… et il sera assemblé en partie sur le Vieux Continent.

Le Leapmotor B10, présenté officiellement lors du dernier Mondial de Paris, est désormais prêt à conquérir l’ouest. Grâce à son partenariat stratégique avec Stellantis, le constructeur chinois peut désormais déployer ses modèles en Europe sans se heurter aux barrières logistiques et industrielles. Le premier marché ciblé ? L’Allemagne, avec un prix d’appel choc : 29 900 € TTC pour un SUV familial électrique de 4,73 m avec 434 km d’autonomie WLTP. Une offensive tarifaire agressive qui rappelle les débuts européens de MG ou BYD.

Mais derrière ce prix d’appel se cache un véhicule étonnamment bien équipé. Autonomie correcte, recharge rapide, équipement technologique riche, aides à la conduite semi-autonomes… Le Leapmotor B10 veut prouver que les SUV chinois ne sont plus des copies low-cost, mais bien des alternatives crédibles – voire redoutables – aux références établies.

En s’attaquant à des poids lourds comme le Renault Scenic E-Tech, le Kia Niro EV ou encore le Hyundai Kona Electric, Leapmotor cherche à gratter des parts dans le très stratégique segment C, coeur du marché européen. Décryptage d’un SUV qui pourrait bien rebattre les cartes de l’électrique abordable.

Un SUV chinois moderne à l’assaut du marché européen

Avec le Leapmotor B10, la marque chinoise fait une entrée remarquée sur le Vieux Continent. Ce SUV compact 100 % électrique s’attaque de front au segment C, le plus disputé d’Europe, en jouant la carte du rapport prix/prestations agressif. Long de 4,73 m, il repose sur une plate-forme dédiée électrique de nouvelle génération, baptisée LEAP3.0, dotée d’une architecture 800 V.

Conçu dès le départ pour les standards européens, il adopte un design sobre mais moderne, une qualité de fabrication plus aboutie que les productions chinoises de précédente génération, et surtout une fiche technique pensée pour séduire les familles. Développé à l’international mais avec une production future partagée entre la Chine et l’Europe, le B10 est le premier modèle à bénéficier du partenariat stratégique avec Stellantis, qui prévoit une co-entreprise et l’assemblage local de modèles Leapmotor dans les usines du groupe.

C’est l’Allemagne qui ouvre le bal, avec des commandes ouvertes dès le 30 juillet. Le tarif de lancement de 29 900 € TTC s’applique à la version d’entrée de gamme, déjà bien équipée, ce qui place le B10 dans la zone tarifaire d’un Dacia Spring… avec un gabarit et des prestations sans commune mesure.

Motorisation, autonomie et performances

Le Leapmotor B10 sera disponible avec deux niveaux de batterie :

<ul> <li>Une batterie LFP (lithium fer phosphate) de **56,2 kWh** offrant jusqu’à **361 km d’autonomie WLTP**</li> <li>Une batterie NMC (nickel-manganèse-cobalt) de **67,1 kWh** pour une autonomie portée à **434 km WLTP**</li> </ul>

Le moteur électrique développe 160 kW (218 ch) pour 240 Nm de couple, exclusivement sur les roues arrière. Ce SUV revendique un 0 à 100 km/h en 7,9 secondes, une vitesse de pointe limitée à 170 km/h, et une consommation mixte WLTP de 16,9 kWh/100 km, en ligne avec ses rivaux européens.

Côté recharge, le B10 accepte jusqu’à 170 kW en courant continu, permettant un passage de 30 à 80 % en moins de 30 minutes. En courant alternatif, la recharge s’effectue en 11 kW sur trois phases. Une prestation compétitive pour cette gamme de prix, d’autant que la pompe à chaleur est incluse de série.

Équipement, intérieur et technologies embarquées

L’habitacle du Leapmotor B10 impressionne par sa présentation et son niveau d’équipement. Il embarque un écran tactile central de 14,6 pouces au format paysage, complété par une instrumentation numérique. La finition paraît soignée, avec une planche de bord épurée, des inserts façon bois et une console centrale flottante.

L’espace à bord est généreux grâce à un empattement de 2 735 mm, équivalent à celui d’un Renault Scenic E-Tech. Le coffre affiche 420 litres (jusqu’à 1 415 litres banquette rabattue), avec une ouverture large et un plancher plat.

Côté aides à la conduite, Leapmotor frappe fort : le B10 propose de série un pack ADAS de niveau 2 avec 17 fonctions, incluant régulateur adaptatif, maintien de voie actif, freinage d’urgence, lecture des panneaux, caméra 360°, et jusqu’à un capteur LiDAR pour la version haut de gamme. Le véhicule est même prééquipé pour la conduite autonome de niveau 3.

Parmi les équipements disponibles ou attendus :

Sièges chauffants et ventilés à réglages électriques

Toit panoramique en verre

Système audio premium

Climatisation automatique bizone avec ioniseur

Disponibilité et tarifs en Europe (focus Allemagne)

Le Leapmotor B10 sera d’abord commercialisé en Allemagne avec un tarif de base fixé à 29 900 €, pour une version 56 kWh déjà équipée du pack ADAS, du grand écran central et de la climatisation. À titre de comparaison, un BYD Atto 3 ou un MG ZS EV se positionne autour de 35 à 38 000 €, avec une autonomie proche mais une dotation parfois moindre.

La version longue autonomie avec batterie 67,1 kWh est attendue autour des 33 à 34 000 € TTC, mais les prix définitifs n’ont pas encore été communiqués pour la France. Cependant, Leapmotor a confirmé vouloir étendre rapidement la commercialisation à d’autres pays européens, dont la France, l’Espagne, l’Italie et les Pays-Bas, d’ici fin 2025.

Les modèles destinés à l’Europe seront progressivement produits dans les usines de Stellantis, notamment à Vigo (Espagne) ou Tychy (Pologne), ce qui permettra d’accélérer les délais de livraison et de limiter les droits de douane sur les véhicules importés de Chine.

Concurrents européens et positionnement stratégique

Face aux ténors du segment C électrique, le Leapmotor B10 joue la carte du prix plancher sans sacrifier l’équipement. Voici une comparaison synthétique avec ses principaux rivaux :

Modèle Prix de base Autonomie WLTP Équipement notable Leapmotor B10 29 900 € 361-434 km ADAS, écran 14,6″, LiDAR (selon version) Renault Scenic E-Tech 39 990 € 430-625 km Toit panoramique, Android Auto, régulateur adaptatif MG ZS EV 33 990 € 320-440 km Caméra 360°, sièges chauffants, régulateur adaptatif BYD Atto 3 37 690 € 420 km Intérieur rotatif, régulateur adaptatif, toit ouvrant

Le B10 ne se contente donc pas d’un bon positionnement tarifaire : il mise sur une base technique moderne, une recharge rapide, un équipement complet, et surtout une stratégie d’industrialisation européenne. De quoi séduire un public en quête d’un SUV électrique familial accessible.