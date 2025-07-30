ActualitéStellantis frappe fort en septembre : le SUV électrique chinois Leapmotor B10...

Stellantis frappe fort en septembre : le SUV électrique chinois Leapmotor B10 débarque entre T03 et C10

Publié par: Julien Caron

Date:

SUV électrique Leapmotor B10 fabriqué en Chine disponible chez Stellantis dès septembre entre les modèles T03 et C10
Le Leapmotor B10 incarne la stratégie de Stellantis pour proposer une gamme électrique chinoise complète et accessible sur le marché européen

Une arrivée fracassante venue de l’Est. Sur un marché européen saturé de SUV électriques où les prix flambent, Leapmotor frappe fort avec le B10. Ce SUV 100 % électrique conçu pour plaire aux automobilistes européens s’apprête à bousculer les codes en cassant les prix, sans rogner sur l’équipement ni sur les prestations. Et il ne s’agit pas d’un énième modèle destiné uniquement à la Chine : ce véhicule a été spécifiquement pensé pour l’Europe… et il sera assemblé en partie sur le Vieux Continent.

Le Leapmotor B10, présenté officiellement lors du dernier Mondial de Paris, est désormais prêt à conquérir l’ouest. Grâce à son partenariat stratégique avec Stellantis, le constructeur chinois peut désormais déployer ses modèles en Europe sans se heurter aux barrières logistiques et industrielles. Le premier marché ciblé ? L’Allemagne, avec un prix d’appel choc : 29 900 € TTC pour un SUV familial électrique de 4,73 m avec 434 km d’autonomie WLTP. Une offensive tarifaire agressive qui rappelle les débuts européens de MG ou BYD.

Mais derrière ce prix d’appel se cache un véhicule étonnamment bien équipé. Autonomie correcte, recharge rapide, équipement technologique riche, aides à la conduite semi-autonomes… Le Leapmotor B10 veut prouver que les SUV chinois ne sont plus des copies low-cost, mais bien des alternatives crédibles – voire redoutables – aux références établies.

En s’attaquant à des poids lourds comme le Renault Scenic E-Tech, le Kia Niro EV ou encore le Hyundai Kona Electric, Leapmotor cherche à gratter des parts dans le très stratégique segment C, coeur du marché européen. Décryptage d’un SUV qui pourrait bien rebattre les cartes de l’électrique abordable.

BMW X5 hybride rechargeable 2025 : SUV premium de 483 ch, 105 km en électrique, mais un coffre réduit et un prix à plus de 94 000 €

Profil latéral du Leapmotor B10, SUV électrique chinois de 4,73 m en version longue autonomie
Le Leapmotor B10 affiche un gabarit de 4,73 m avec une ligne fluide et épurée, proche des standards européens du segment C. Les poignées affleurantes et les jantes aérodynamiques renforcent son style moderne. © Leapmotor

Un SUV chinois moderne à l’assaut du marché européen

Avec le Leapmotor B10, la marque chinoise fait une entrée remarquée sur le Vieux Continent. Ce SUV compact 100 % électrique s’attaque de front au segment C, le plus disputé d’Europe, en jouant la carte du rapport prix/prestations agressif. Long de 4,73 m, il repose sur une plate-forme dédiée électrique de nouvelle génération, baptisée LEAP3.0, dotée d’une architecture 800 V.

Leapmotor s'impose au Salon de Shanghai 2025 avec un stand monumental de 1000 m2

Conçu dès le départ pour les standards européens, il adopte un design sobre mais moderne, une qualité de fabrication plus aboutie que les productions chinoises de précédente génération, et surtout une fiche technique pensée pour séduire les familles. Développé à l’international mais avec une production future partagée entre la Chine et l’Europe, le B10 est le premier modèle à bénéficier du partenariat stratégique avec Stellantis, qui prévoit une co-entreprise et l’assemblage local de modèles Leapmotor dans les usines du groupe.

C’est l’Allemagne qui ouvre le bal, avec des commandes ouvertes dès le 30 juillet. Le tarif de lancement de 29 900 € TTC s’applique à la version d’entrée de gamme, déjà bien équipée, ce qui place le B10 dans la zone tarifaire d’un Dacia Spring… avec un gabarit et des prestations sans commune mesure.

Face avant du Leapmotor B10 avec signature lumineuse LED et calandre pleine
Le design frontal se distingue par une signature lumineuse étirée et une calandre pleine, typique des modèles électriques. Le pare-chocs intègre les capteurs ADAS. © Leapmotor

Motorisation, autonomie et performances

Le Leapmotor B10 sera disponible avec deux niveaux de batterie :

<ul> <li>Une batterie LFP (lithium fer phosphate) de **56,2 kWh** offrant jusqu’à **361 km d’autonomie WLTP**</li> <li>Une batterie NMC (nickel-manganèse-cobalt) de **67,1 kWh** pour une autonomie portée à **434 km WLTP**</li> </ul>

Le moteur électrique développe 160 kW (218 ch) pour 240 Nm de couple, exclusivement sur les roues arrière. Ce SUV revendique un 0 à 100 km/h en 7,9 secondes, une vitesse de pointe limitée à 170 km/h, et une consommation mixte WLTP de 16,9 kWh/100 km, en ligne avec ses rivaux européens.

Côté recharge, le B10 accepte jusqu’à 170 kW en courant continu, permettant un passage de 30 à 80 % en moins de 30 minutes. En courant alternatif, la recharge s’effectue en 11 kW sur trois phases. Une prestation compétitive pour cette gamme de prix, d’autant que la pompe à chaleur est incluse de série.

Bonus écologique 2025 : pourquoi les petits véhicules électriques comme l'Ami et le Topolino sont exclus du jeu
Arrière du Leapmotor B10 avec bande LED traversante et logo central
L’arrière du B10 adopte une bande LED sur toute la largeur et un hayon large facilitant le chargement. L’absence de sorties d’échappement souligne son identité électrique. © Leapmotor

Équipement, intérieur et technologies embarquées

L’habitacle du Leapmotor B10 impressionne par sa présentation et son niveau d’équipement. Il embarque un écran tactile central de 14,6 pouces au format paysage, complété par une instrumentation numérique. La finition paraît soignée, avec une planche de bord épurée, des inserts façon bois et une console centrale flottante.

L’espace à bord est généreux grâce à un empattement de 2 735 mm, équivalent à celui d’un Renault Scenic E-Tech. Le coffre affiche 420 litres (jusqu’à 1 415 litres banquette rabattue), avec une ouverture large et un plancher plat.

Côté aides à la conduite, Leapmotor frappe fort : le B10 propose de série un pack ADAS de niveau 2 avec 17 fonctions, incluant régulateur adaptatif, maintien de voie actif, freinage d’urgence, lecture des panneaux, caméra 360°, et jusqu’à un capteur LiDAR pour la version haut de gamme. Le véhicule est même prééquipé pour la conduite autonome de niveau 3.

Parmi les équipements disponibles ou attendus :

  • Sièges chauffants et ventilés à réglages électriques
  • Toit panoramique en verre
  • Système audio premium
  • Climatisation automatique bizone avec ioniseur
Tableau de bord du Leapmotor B10 avec écran tactile central de 14,6 pouces
L’intérieur est dominé par un grand écran tactile central de 14,6 pouces, avec une présentation épurée et un volant multifonction moderne. La qualité perçue progresse nettement. © Leapmotor

Disponibilité et tarifs en Europe (focus Allemagne)

Le Leapmotor B10 sera d’abord commercialisé en Allemagne avec un tarif de base fixé à 29 900 €, pour une version 56 kWh déjà équipée du pack ADAS, du grand écran central et de la climatisation. À titre de comparaison, un BYD Atto 3 ou un MG ZS EV se positionne autour de 35 à 38 000 €, avec une autonomie proche mais une dotation parfois moindre.

La version longue autonomie avec batterie 67,1 kWh est attendue autour des 33 à 34 000 € TTC, mais les prix définitifs n’ont pas encore été communiqués pour la France. Cependant, Leapmotor a confirmé vouloir étendre rapidement la commercialisation à d’autres pays européens, dont la France, l’Espagne, l’Italie et les Pays-Bas, d’ici fin 2025.

Label ZÉRO et autonomie diesel pour 40 000€ de moins qu'un GLC : le SUV qui enterre l'anxiété d'autonomie

Les modèles destinés à l’Europe seront progressivement produits dans les usines de Stellantis, notamment à Vigo (Espagne) ou Tychy (Pologne), ce qui permettra d’accélérer les délais de livraison et de limiter les droits de douane sur les véhicules importés de Chine.

Banquette arrière du Leapmotor B10 avec accoudoir central et espace aux jambes généreux
Les passagers arrière profitent d’un espace aux jambes confortable grâce à l’empattement long de 2,73 m. Accoudoir central, prise USB et aération indépendante sont de série. © Leapmotor

Concurrents européens et positionnement stratégique

Face aux ténors du segment C électrique, le Leapmotor B10 joue la carte du prix plancher sans sacrifier l’équipement. Voici une comparaison synthétique avec ses principaux rivaux :

Modèle Prix de base Autonomie WLTP Équipement notable
Leapmotor B10 29 900 € 361-434 km ADAS, écran 14,6″, LiDAR (selon version)
Renault Scenic E-Tech 39 990 € 430-625 km Toit panoramique, Android Auto, régulateur adaptatif
MG ZS EV 33 990 € 320-440 km Caméra 360°, sièges chauffants, régulateur adaptatif
BYD Atto 3 37 690 € 420 km Intérieur rotatif, régulateur adaptatif, toit ouvrant

Le B10 ne se contente donc pas d’un bon positionnement tarifaire : il mise sur une base technique moderne, une recharge rapide, un équipement complet, et surtout une stratégie d’industrialisation européenne. De quoi séduire un public en quête d’un SUV électrique familial accessible.

BMW X5 hybride rechargeable 2025 : SUV premium de 483 ch, 105 km en électrique, mais un coffre réduit et un prix à plus de 94 000 €
646 chevaux et 630L de coffre : cette bombe offre le meilleur rapport puissance/prix du marché
