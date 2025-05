Les prix des voitures neuves explosent, les citadines électriques dépassent les 25 000 €, et les modèles à moins de 20 000 € deviennent une espèce en voie de disparition. Mais voilà que BYD frappe un grand coup avec le Dolphin Surf, une nouvelle version plus dynamique et mieux équipée de sa compacte électrique déjà bien connue sur le marché.

En mai 2025, cette version spéciale Surf est proposée à partir de 19 780 € bonus écologique déduit, un tarif qui la place directement dans le viseur des Renault Twingo E-Tech et Dacia Spring. Mais la chinoise n’a rien d’une voiture au rabais : autonomie de 310 km, équipement complet dès l’entrée de gamme, et même une version de 156 ch pour ceux qui veulent un brin de sportivité.

BYD, numéro un mondial du véhicule électrifié, démontre qu’il peut aussi jouer la carte de l’accessibilité — sans sacrifier la technologie ni le style. Le Dolphin Surf, avec son nom évocateur et sa ligne modernisée, veut séduire les jeunes urbains, les familles branchées et les acheteurs rationnels. Et à ce tarif, la vague pourrait bien emporter une partie du marché européen.

BYD Dolphin Surf 2025 : l’offensive électrique à moins de 20 000 €

Avec le Dolphin Surf 2025, BYD poursuit son implantation sur le marché européen en misant sur un triptyque gagnant : design modernisé, autonomie correcte et tarif défiant toute concurrence. À moins de 20 000 € (bonus écologique déduit), ce modèle s’adresse aux automobilistes à la recherche d’une citadine polyvalente, électrique, et bien équipée.

La Chine, autrefois regardée avec condescendance dans l’automobile, est désormais une force de frappe technologique. Et le BYD Dolphin Surf en est la parfaite illustration : un véhicule sérieux, fabriqué avec soin, bénéficiant de l’expertise en batteries LFP (lithium fer phosphate) et du savoir-faire du géant asiatique en matière de véhicules propres.

Deux motorisations électriques pour répondre à tous les besoins

Le Dolphin Surf 2025 propose deux motorisations :

Une version de 95 ch avec batterie de 44,9 kWh , offrant jusqu’à 310 km d’autonomie WLTP .

avec batterie de , offrant jusqu’à . Une version plus performante de 156 ch et batterie de 60,4 kWh, permettant 427 km d’autonomie.

La première se destine aux trajets urbains et périurbains, avec une recharge possible de 30 à 80 % en 30 minutes sur borne rapide. La seconde vise des conducteurs plus exigeants, qui souhaitent conserver un plaisir de conduite tout en ayant une autonomie suffisante pour envisager des escapades hors des agglomérations.

Les deux déclinaisons profitent d’un moteur à l’avant, avec zéro vibration, silence de fonctionnement, et une conduite fluide — qualités typiques des modèles électriques.

Un équipement technologique complet à bord

Dès la version d’accès, le BYD Dolphin Surf surprend par son niveau d’équipement :

Écran tactile rotatif de 12,8 pouces ,

, Instrumentation numérique ,

, Caméra de recul,

Radars de stationnement,

Climatisation automatique,

Sièges avant chauffants,

Connectivité Android Auto et Apple CarPlay sans fil.

La finition Surf y ajoute des éléments esthétiques spécifiques, comme des jantes stylisées, une peinture bi-ton plus expressive et un intérieur valorisé par des inserts colorés. De quoi séduire une clientèle plus jeune, attachée au design et au confort d’usage.

La qualité perçue progresse nettement par rapport aux premières BYD arrivées en Europe, avec un souci du détail et une ergonomie bien pensée.

Une offre tarifaire compétitive en mai 2025

L’offre en cours jusqu’au 31 mai 2025 permet d’acquérir la version Dolphin Surf 95 ch à 19 780 €, bonus déduit de 4 000 € compris, soit un tarif net particulièrement agressif dans la catégorie des électriques polyvalentes.

En face, une Renault Twingo E-Tech frôle les 23 000 € une fois équipée décemment, tandis que la Dacia Spring, bien que plus accessible, reste inférieure en performances, autonomie et équipements.

Pour les automobilistes français, c’est une véritable aubaine : aucun malus, faible coût d’usage, et la possibilité d’un leasing social à partir de 90 €/mois selon conditions. L’entretien est également réduit grâce à la technologie électrique et à la fiabilité du système LFP sans cobalt.

En résumé, BYD ne se contente plus de copier les recettes européennes : il les améliore et les démocratise, avec une offre taillée pour séduire le plus grand nombre.