ActualitéUne légende du 4x4 japonais fait son grand retour pour défier le...

Une légende du 4×4 japonais fait son grand retour pour défier le Land Cruiser

Publié par: Alain

Date:

Partager:

Le Pajero. Un nom qui résonne comme un écho poussiéreux dans les vallées du Dakar, les pistes sahariennes ou les cols andins. Véhicule mythique des années 90, il incarnait la robustesse à l’ancienne : châssis échelle, différentiel verrouillable, moteur diesel râpeux, et un logo Mitsubishi encore synonyme d’aventure sans compromis. Après une décennie d’absence, le constructeur japonais annonce son grand retour. Mais peut-on ressusciter une légende sans l’affadir ?

Vue latérale du Mitsubishi Pajero 2025 avec carrosserie cubique et garde au sol élevée
Le Pajero 2025 adopte une silhouette robuste et géométrique, fidèle à son héritage tout-terrain. Une stature imposante qui rappelle les 4×4 d’autrefois. © Mitsubishi

À en croire les premiers croquis et informations relayés par Diariomotor, le nouveau Pajero 2025 reviendrait avec une silhouette plus cubique que jamais, inspirée du concept DST. Optiques massives, calandre verticale, porte-à-faux courts : les codes sont là. L’ambition aussi. Car face au Land Cruiser, au Jeep Wrangler ou au Patrol modernisé, Mitsubishi veut reprendre pied dans le monde du vrai 4×4, sans renier les attentes contemporaines.

Mais le Pajero sera-t-il fidèle à lui-même ? Plusieurs sources évoquent une base technique partagée avec le Triton (L200), mais d’autres mentionnent une variante hybride rechargeable, voire une déclinaison plus SUV que franchisseur. De quoi alimenter le doute : cette résurrection vise-t-elle les puristes ou les salons de l’auto chic ?

Un SUV Renault ultra-luxe et blindé existe : marbre, bois précieux et exclusivité absolue

Qu’il soit robuste ou électrifié, tactique ou nostalgique, ce Pajero 2025 devra faire plus que capitaliser sur un blason. Il devra reconquérir une légitimité perdue – sur les terrains, pas seulement dans les communiqués.

Lire aussi  Norvège : Tesla dédommage une centaine de clients mécontents
Avant du Mitsubishi Pajero 2025 avec calandre verticale et optiques LED massives
La face avant, verticale et expressive, mélange modernité et références classiques : une volonté affirmée de se démarquer des SUV citadins. © Mitsubishi

Une légende du 4×4 renaît avec pedigree japonais

Disparu du catalogue européen depuis plus d’une décennie, le Mitsubishi Pajero prépare son grand retour. Pour les passionnés, c’est une résurrection inattendue. Pour la marque aux trois diamants, c’est surtout un geste fort dans une stratégie de repositionnement mondial. Le Pajero, aussi connu sous le nom de Montero sur certains marchés, fut l’un des piliers du tout-terrain japonais aux côtés du Toyota Land Cruiser et du Nissan Patrol. Aujourd’hui, il veut à nouveau peser dans un segment dominé par les SUV aseptisés.

Mais Mitsubishi ne cherche pas à faire un simple revival nostalgique. Le constructeur entend proposer un modèle adapté aux standards contemporains, sans renier les fondamentaux de robustesse, de transmission intégrale et de capacités tout-terrain. Reste à savoir si cette ambition sera portée par les faits… ou par le marketing.

Intérieur prototype du Mitsubishi Pajero 2025 avec commandes physiques et instrumentation numérique
Le futur Pajero pourrait mêler tradition et modernité, avec des commandes accessibles et un affichage digital discret. © Mitsubishi

Design robuste inspiré du concept DST

Le futur Pajero reprendrait les grandes lignes du concept car Mitsubishi DST (Design Study Tourer) présenté récemment. Un style tranchant, cubique, assumé, avec une carrure évoquant celle d’un Land Cruiser plus anguleux. Optiques verticales, capot plat, ailes proéminentes, vitres latérales carrées : tous les codes du 4×4 utilitaire sont là.

L’ensemble affiche une présence affirmée, loin des galbes des SUV urbains. Ce design brut semble vouloir renouer avec une certaine honnêteté visuelle : celle d’un véhicule conçu pour franchir, et non simplement pour flâner. Cela dit, le Pajero ne se contente pas d’un style rétro : des éléments LED, une calandre redessinée et des inserts modernes traduisent l’effort d’actualisation esthétique.

Lire aussi  BYD annonce 1100 km d'autonomie : Son électrique record arrive en Europe

Mitsubishi montre ici sa volonté de jouer sur l’émotion visuelle sans renier la fonction. Un premier bon point, à confirmer sur les choix techniques.

Sièges arrière du Mitsubishi Pajero 2025 avec sellerie durable et assise surélevée
Les passagers arrière bénéficient d’une assise surélevée et d’un espace optimisé, malgré l’intégration possible d’un système hybride. © Mitsubishi

Techniques tout-terrain d’hier et d’aujourd’hui

Sous sa carrosserie, le Pajero pourrait reposer sur la même base que le Mitsubishi Triton (L200), un pick-up au châssis échelle réputé pour sa solidité. Ce choix permettrait au Pajero de rester fidèle à l’architecture tout-terrain traditionnelle, avec de vraies capacités de franchissement, une garde au sol importante, et un système 4×4 évolué.

Mais la rumeur la plus marquante concerne la motorisation : un système hybride rechargeable (PHEV) serait à l’étude. De quoi marier silence de roulage en ville et autonomie électrique partielle avec les avantages du thermique sur piste. Le tout piloté par un système S-AWC (Super All Wheel Control) à gestion électronique, déjà utilisé sur l’Outlander PHEV.

Ce croisement entre tradition et technologie soulève toutefois une question : un Pajero peut-il rester un franchisseur légitime avec une batterie sous le plancher, des kilos en plus et une électronique omniprésente ? L’expérience du Land Cruiser hybride à venir servira sans doute de test grandeur nature pour le segment.

Arrière du Mitsubishi Pajero 2025 avec porte de coffre droite et feux intégrés
L’arrière du Pajero conserve une configuration fonctionnelle, conçue pour l’accès au coffre en conditions tout-terrain. © Mitsubishi

Positionnement marché : entre tradition et évasion électrique

Mitsubishi ne cache pas ses ambitions internationales avec ce futur Pajero. Mais paradoxalement, l’Europe pourrait rester à l’écart de ce lancement, pour des raisons de normes d’émissions, de rentabilité ou de stratégie de groupe (Mitsubishi fait partie de l’Alliance Renault-Nissan). Le Pajero viserait donc en priorité l’Asie, l’Océanie, l’Amérique du Sud et potentiellement les États-Unis.

Reste à savoir si l’équilibre entre authenticité mécanique et hybridation technologique séduira la clientèle. Car le retour du Pajero se joue sur deux fronts : celui de la mémoire collective, où il reste une icône, et celui de la réalité du marché, où il devra convaincre par ses performances, sa consommation, et sa pertinence dans un monde de plus en plus électrifié.

Lire aussi  EVO 6 : le SUV sportif au GPL venu d'Italie que vous ne connaissez peut-être pas

Si Mitsubishi parvient à livrer un véhicule fidèle à l’esprit d’origine tout en assumant sa modernité, le Pajero 2025 pourrait bien réussir là où beaucoup d’autres revivals ont échoué. Mais il devra pour cela éviter l’écueil du SUV looké baroudeur mais vidé de sa substance. Un défi à la hauteur de son nom.

Ajoutez nous à votre flux Google News
Article précédent
200 chevaux et full options : ce SUV s’impose face aux hybrides Toyota et Renault
Article suivant
La voiture électrique qui change tout arrive en 2026 : autonomie thermique, double coffre et 1,8 tonne de remorquage
Alain
Alain
Alain , 57 ans, est un passionné d'automobile basé à Bordeaux. Fort d'une carrière de plus de 30 ans dans le journalisme automobile, Alain est reconnu pour ses analyses pointues et son expertise technique. Collaborateur clé du magazine Passion & Car, il partage sa passion des voitures classiques et modernes, tout en explorant les innovations technologiques du secteur. Amateur de belles mécaniques et de road trips, Alain apporte une perspective unique et authentique aux lecteurs, mêlant savoir-faire et passion pour l'automobile.

Sur le même sujet

Nissan a créé un moteur de 400 ch qui ne pèse que 40 kg et rentre dans une valise cabine : le monde automobile...

Imaginez un moteur de voiture capable de tenir dans une valise. Pas une image marketing : une vraie...

Lente mais immortelle : cette voiture espagnole au moteur increvable coûte désormais bien plus cher qu’avant et ça ne freine personne

Il fut un temps où l’on achetait une SEAT Ibiza pour rouler européen, fiable et stylé… sans faire...

La Donkervoort P24 RS envoie balader l’électronique et rend enfin le volant à ceux qui veulent vraiment conduire

À l’heure où même les citadines sont bardées d’assistances, certaines marques choisissent encore de défier les lois du...

Le légendaire moteur 2JZ inventé au Japon et idolâtré par le monde entier fait son grand retour avec la renaissance d’une sportive mythiq

Le nom MR2 évoque encore chez les amateurs un certain parfum de transgression. Un moteur central arrière, une...

Suivez nous

En tant que jeune média indépendant, passionandcar.fr s'efforce de vous fournir du contenu pertinent et de qualité sur le monde automobile. Pour continuer à grandir et à vous offrir le meilleur, nous avons besoin de votre soutien.
Vous pouvez nous aider en nous suivant et en nous ajoutant à vos favoris ou sur Google Actualités. Cela nous permet de toucher un plus large public et de renforcer notre présence en ligne. D'ailleurs, nos amis anglophones peuvent nous retrouver sur passionandcar.com

© 2025 PassionAndCar. Tous droits réservés.