La voiture électrique qui change tout arrive en 2026 : autonomie thermique, double coffre et 1,8 tonne de remorquage

Mercedes change de braquet. Fini les concepts EQS à gabarit XXL, les SUV électriques surélevés et les vaisseaux premium au design consensuel. Avec le CLA Shooting Brake électrique 2026, la marque à l’étoile relance une silhouette qui semblait vouée à disparaître : le break. Et pas n’importe lequel. Plus compact, plus profilé, mais aussi plus ambitieux que jamais, ce break 100 % électrique veut conjuguer style et utilité, performances et efficience.

Basé sur la nouvelle plateforme MMA, conçue dès l’origine pour l’électrification, ce CLA Shooting Brake affiche des chiffres spectaculaires. Jusqu’à 761 km d’autonomie WLTP, une recharge en 800 V jusqu’à 320 kW, et un volume de coffre supérieur à 1 290 litres banquette rabattue. Mais derrière ces données techniques impressionnantes, le modèle s’interroge sur sa véritable identité : est-ce encore un break familial, ou une berline surélevée et élargie pour répondre aux codes actuels ?

Plus long, plus haut, plus habitable que son prédécesseur thermique, le CLA électrique 2026 n’oublie pas pour autant de séduire les amateurs de thermique : une version essence micro-hybride 1.5 turbo est prévue dans la foulée du lancement EV. Un choix stratégique clair pour Mercedes, qui cherche à concilier électrification haut de gamme et diversité d’usage dans un format qui reste rare sur le marché.

Premier break électrique de Mercedes et plateforme MMA nouvelle génération

Le CLA Shooting Brake 2026 marque une double révolution pour Mercedes. C’est d’une part le premier break 100 % électrique proposé par la marque, et d’autre part le premier modèle basé sur la plateforme MMA (Mercedes Modular Architecture), pensée pour l’électrique mais capable d’accueillir des versions thermiques et hybrides.

Cette base technique offre une flexibilité inédite, aussi bien en termes de propulsion (traction, intégrale, hybride, électrique) que de proportions. Mercedes ne cache pas son ambition : proposer un véhicule aussi agile en ville qu’efficace sur autoroute, avec une autonomie et une recharge qui placent le CLA dans la cour des grandes berlines zéro émission.

Avec cette déclinaison Shooting Brake, la marque ressuscite une silhouette rare dans le paysage électrique : celle d’un break de chasse, aux allures sportives mais aux volumes familiaux, pensé pour ceux qui ne veulent ni SUV ni berline classique.

Dimensions et ergonomie : plus long, plus spacieux, mais…

Avec ses 4,72 m de long, le CLA Shooting Brake 2026 gagne 35 mm par rapport à son prédécesseur. L’empattement allongé (+61 mm) et la hauteur revue à la hausse (+27 mm) profitent à la silhouette générale et à l’espace de chargement. Le coffre atteint désormais 455 litres en configuration standard et jusqu’à 1 290 litres une fois les sièges rabattus, sans oublier un coffre avant de 101 litres qui fait office de bonus pratique.

Mais l’évolution n’est pas entièrement au profit de l’habitabilité. L’espace aux jambes à l’arrière recule légèrement (-6 mm), pénalisant les grands passagers. Une concession sans doute liée à l’intégration de la batterie sous le plancher. En revanche, l’ensemble du design intérieur reste sobre, ergonomique et très digitalisé, fidèle à l’univers Mercedes, avec la dernière interface MBUX et un éclairage d’ambiance personnalisable.

Technologie EV : autonomie record et recharge ultra-rapide

Le CLA Shooting Brake ne se contente pas d’un design expressif : il aligne des performances électriques de premier plan. Deux versions sont prévues :

CLA 250+ RWD : 268 ch, 761 km d’autonomie WLTP

: 268 ch, CLA 350 4MATIC : 354 ch, 730 km d’autonomie WLTP

C’est plus que n’importe quelle Tesla actuelle et largement au-dessus des rivaux directs comme la BMW i4 ou l’Audi A4 e-tron. L’autonomie record s’explique par une batterie de 85 kWh, associée à une architecture 800 V qui autorise une recharge ultra-rapide à 320 kW. Résultat : 310 km récupérés en seulement 10 minutes sur borne compatible.

Mercedes promet aussi une efficience énergétique record, avec une consommation cible inférieure à 13 kWh/100 km, ce qui placerait ce CLA parmi les véhicules électriques les plus sobres du marché.

Hybride léger et stratégie produit : la version thermique suivra

Fait rare dans une gamme premium tournée vers l’électrique, Mercedes proposera aussi une version thermique micro-hybride 48 V du CLA Shooting Brake. Elle reposera sur un bloc 1.5 turbo essence couplé à une boîte DCT à 8 rapports. Une décision stratégique visant à couvrir un public plus large, notamment en Europe où l’électrique pur ne convient pas encore à toutes les situations d’usage.

Le lancement du modèle électrique est prévu pour mars 2026, suivi quelques mois plus tard par la déclinaison thermique. Mercedes vise ainsi un positionnement intermédiaire entre la berline électrique familiale (Tesla Model 3, Hyundai Ioniq 6) et le break polyvalent, tout en offrant des prestations haut de gamme.

Avec ce Shooting Brake, la firme de Stuttgart veut montrer qu’un break peut encore exister à l’ère électrique, et même convaincre ceux qui pensaient ne plus jamais voir ce type de carrosserie hors des catalogues thermiques.