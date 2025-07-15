ActualitéLa voiture électrique qui change tout arrive en 2026 : autonomie thermique,...

La voiture électrique qui change tout arrive en 2026 : autonomie thermique, double coffre et 1,8 tonne de remorquage

Publié par: Marc

Mercedes change de braquet. Fini les concepts EQS à gabarit XXL, les SUV électriques surélevés et les vaisseaux premium au design consensuel. Avec le CLA Shooting Brake électrique 2026, la marque à l’étoile relance une silhouette qui semblait vouée à disparaître : le break. Et pas n’importe lequel. Plus compact, plus profilé, mais aussi plus ambitieux que jamais, ce break 100 % électrique veut conjuguer style et utilité, performances et efficience.

Profil latéral du Mercedes CLA Shooting Brake électrique 2026
Avec ses 4,72 m et sa ligne tendue, le CLA Shooting Brake 2026 combine élégance sportive et vrai volume familial. © Mercedes-Benz

Basé sur la nouvelle plateforme MMA, conçue dès l’origine pour l’électrification, ce CLA Shooting Brake affiche des chiffres spectaculaires. Jusqu’à 761 km d’autonomie WLTP, une recharge en 800 V jusqu’à 320 kW, et un volume de coffre supérieur à 1 290 litres banquette rabattue. Mais derrière ces données techniques impressionnantes, le modèle s’interroge sur sa véritable identité : est-ce encore un break familial, ou une berline surélevée et élargie pour répondre aux codes actuels ?

Plus long, plus haut, plus habitable que son prédécesseur thermique, le CLA électrique 2026 n’oublie pas pour autant de séduire les amateurs de thermique : une version essence micro-hybride 1.5 turbo est prévue dans la foulée du lancement EV. Un choix stratégique clair pour Mercedes, qui cherche à concilier électrification haut de gamme et diversité d’usage dans un format qui reste rare sur le marché.

Lire aussi  Jaguar se réinvente avec l'un des lancements de voiture les plus controversés et les plus discutés de ces dernières années
Avant du Mercedes CLA Shooting Brake 2026 avec optiques LED et calandre fermée
Le design avant affiche la nouvelle signature électrique Mercedes avec calandre pleine et regard affûté. © Mercedes-Benz

Premier break électrique de Mercedes et plateforme MMA nouvelle génération

Le CLA Shooting Brake 2026 marque une double révolution pour Mercedes. C’est d’une part le premier break 100 % électrique proposé par la marque, et d’autre part le premier modèle basé sur la plateforme MMA (Mercedes Modular Architecture), pensée pour l’électrique mais capable d’accueillir des versions thermiques et hybrides.

La décision de Mazda qui fait grincer des dents : pourquoi la marque abandonne ce qui faisait sa force

Cette base technique offre une flexibilité inédite, aussi bien en termes de propulsion (traction, intégrale, hybride, électrique) que de proportions. Mercedes ne cache pas son ambition : proposer un véhicule aussi agile en ville qu’efficace sur autoroute, avec une autonomie et une recharge qui placent le CLA dans la cour des grandes berlines zéro émission.

Avec cette déclinaison Shooting Brake, la marque ressuscite une silhouette rare dans le paysage électrique : celle d’un break de chasse, aux allures sportives mais aux volumes familiaux, pensé pour ceux qui ne veulent ni SUV ni berline classique.

Intérieur du Mercedes CLA 2026 avec planche de bord numérique et éclairage d'ambiance
La planche de bord intègre le système MBUX de dernière génération et un univers lumineux personnalisable. © Mercedes-Benz

Dimensions et ergonomie : plus long, plus spacieux, mais…

Avec ses 4,72 m de long, le CLA Shooting Brake 2026 gagne 35 mm par rapport à son prédécesseur. L’empattement allongé (+61 mm) et la hauteur revue à la hausse (+27 mm) profitent à la silhouette générale et à l’espace de chargement. Le coffre atteint désormais 455 litres en configuration standard et jusqu’à 1 290 litres une fois les sièges rabattus, sans oublier un coffre avant de 101 litres qui fait office de bonus pratique.

Mais l’évolution n’est pas entièrement au profit de l’habitabilité. L’espace aux jambes à l’arrière recule légèrement (-6 mm), pénalisant les grands passagers. Une concession sans doute liée à l’intégration de la batterie sous le plancher. En revanche, l’ensemble du design intérieur reste sobre, ergonomique et très digitalisé, fidèle à l’univers Mercedes, avec la dernière interface MBUX et un éclairage d’ambiance personnalisable.

580 litres de coffre et une consommation maîtrisée : le SUV familial signé Toyota qui a tout bon

Coffre arrière du Mercedes CLA Shooting Brake 2026 avec volume de 455 à 1 290 litres
Le coffre offre une modularité digne d’un break traditionnel, malgré la plateforme 100 % électrique. © Mercedes-Benz

Technologie EV : autonomie record et recharge ultra-rapide

Le CLA Shooting Brake ne se contente pas d’un design expressif : il aligne des performances électriques de premier plan. Deux versions sont prévues :

  • CLA 250+ RWD : 268 ch, 761 km d’autonomie WLTP
  • CLA 350 4MATIC : 354 ch, 730 km d’autonomie WLTP
Lire aussi  Plans pour une course de nuit de Formule E aux Pays-Bas

C’est plus que n’importe quelle Tesla actuelle et largement au-dessus des rivaux directs comme la BMW i4 ou l’Audi A4 e-tron. L’autonomie record s’explique par une batterie de 85 kWh, associée à une architecture 800 V qui autorise une recharge ultra-rapide à 320 kW. Résultat : 310 km récupérés en seulement 10 minutes sur borne compatible.

Mercedes promet aussi une efficience énergétique record, avec une consommation cible inférieure à 13 kWh/100 km, ce qui placerait ce CLA parmi les véhicules électriques les plus sobres du marché.

Arrière du CLA Shooting Brake 2026 avec bande LED et hayon incliné
L’arrière profilé conserve l’ADN Shooting Brake, entre sportivité et praticité. Une vraie alternative aux SUV. © Mercedes-Benz

Hybride léger et stratégie produit : la version thermique suivra

Fait rare dans une gamme premium tournée vers l’électrique, Mercedes proposera aussi une version thermique micro-hybride 48 V du CLA Shooting Brake. Elle reposera sur un bloc 1.5 turbo essence couplé à une boîte DCT à 8 rapports. Une décision stratégique visant à couvrir un public plus large, notamment en Europe où l’électrique pur ne convient pas encore à toutes les situations d’usage.

Le lancement du modèle électrique est prévu pour mars 2026, suivi quelques mois plus tard par la déclinaison thermique. Mercedes vise ainsi un positionnement intermédiaire entre la berline électrique familiale (Tesla Model 3, Hyundai Ioniq 6) et le break polyvalent, tout en offrant des prestations haut de gamme.

Avec ce Shooting Brake, la firme de Stuttgart veut montrer qu’un break peut encore exister à l’ère électrique, et même convaincre ceux qui pensaient ne plus jamais voir ce type de carrosserie hors des catalogues thermiques.

