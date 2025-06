Au prix d’un compact, ce SUV électrique promet 1 million de km d’autonomie

C’est un nom encore méconnu en France, mais il pourrait rapidement devenir familier aux amateurs de SUV électriques à prix serré. KGM, le nouveau visage de SsangYong, arrive avec une arme de conquête au design massif et aux promesses ambitieuses : le Torres EVX. Un modèle qui coche toutes les cases des attentes actuelles… et en rature quelques-unes tant il repousse les standards.

Car au-delà de son look baroudeur et de ses dimensions généreuses, c’est bien sa garantie batterie qui fait trembler la concurrence. Jusqu’à 1 million de kilomètres annoncés en Corée, un chiffre vertigineux qui éclipse les garanties classiques de 160 000 ou 200 000 km proposées par la majorité des marques européennes. De quoi changer la perception de la longévité en électrique.

Derrière cette promesse, un savoir-faire importé directement de Chine : une batterie LFP fournie par BYD, champion incontesté de la chimie sans cobalt et des cycles de recharge prolongés. Résultat ? Une autonomie annoncée jusqu’à 635 km en usage urbain et 462 km en cycle mixte. Des valeurs plus qu’honorables pour un SUV de cette taille, surtout à ce niveau de prix.

Proposé à 24 300 € bonus déduit en France, le Torres EVX s’annonce comme un outsider très sérieux face aux MG ZS EV, Renault Scenic E-Tech ou Peugeot e-3008. Et derrière ce modèle se dessine une stratégie claire : repositionner la marque coréenne sur l’échiquier électrique européen, avec une nouvelle identité, une base technique éprouvée, et des prix qui claquent.

KGM Torres EVX : le SUV électrique venu bousculer les codes

Le KGM Torres EVX n’a rien d’un véhicule de transition. C’est une déclaration d’intention. Première incursion 100 % électrique de la marque coréenne KGM — ex-SsangYong — ce SUV familial signe la renaissance d’un constructeur longtemps marginalisé sur le Vieux Continent. Long de 4,71 m, il affiche un design robuste, presque militaire, avec une face avant fermée, des lignes tendues et un look massif qui évoque plus un baroudeur thermique qu’un crossover urbain aseptisé.

Mais au-delà de son style affirmé, le Torres EVX s’appuie sur un argumentaire technique solide. Fabriqué en Corée du Sud et animé par une batterie fournie par le géant chinois BYD, il revendique des prestations à la hauteur des références du marché, tout en gardant un tarif agressif.

En Belgique, il est d’ores et déjà proposé à 24 300 € après bonus écologique, un prix qui le place au niveau d’un MG ZS EV tout en offrant un gabarit supérieur et une dotation généreuse.

Une autonomie généreuse et une technologie chinoise éprouvée

Le Torres EVX embarque une batterie LFP (lithium-fer-phosphate) de 73,4 kWh, conçue par BYD. Cette technologie, connue pour sa durabilité et sa stabilité thermique, exclut l’usage de cobalt, ce qui la rend plus écologique, mais surtout très endurante aux cycles de charge répétés.

Résultat : une autonomie mixte annoncée de 462 km (cycle WLTP) et jusqu’à 635 km en usage urbain, des chiffres très compétitifs face à ses concurrents directs. Le moteur avant développe 204 ch et 339 Nm de couple, permettant des performances honnêtes pour un SUV familial, sans chercher la sportivité.

La recharge s’effectue jusqu’à 100 kW en courant continu, permettant de passer de 20 à 80 % en environ 42 minutes. Une valeur correcte, même si certains rivaux européens montent plus haut en puissance de charge.

Mais ce qui change la donne, c’est l’alliance d’une grande autonomie, d’une batterie ultra-durable, et d’un tarif contenu. À ce jour, aucun SUV électrique de ce gabarit ne propose un tel compromis.

Une garantie batterie hors norme : jusqu’à 1 million de kilomètres

C’est le chiffre qui a fait le tour des médias spécialisés : jusqu’à 1 million de kilomètres de garantie sur la batterie du Torres EVX en Corée du Sud. Une déclaration forte, bien plus ambitieuse que les 8 ans/160 000 km que l’on retrouve chez la majorité des constructeurs.

Même si cette garantie n’est pas encore confirmée dans les mêmes termes pour le marché français, elle envoie un signal clair : KGM veut faire de la longévité un argument central. Elle s’appuie pour cela sur la robustesse des batteries LFP, dont les performances se maintiennent plus longtemps dans le temps que les cellules lithium-ion traditionnelles.

Dans un contexte où les acheteurs restent méfiants sur la durabilité des véhicules électriques, cette annonce agit comme un levier de réassurance. Et elle s’intègre dans une stratégie de montée en gamme progressive du constructeur, en misant sur la fiabilité perçue comme nouveau critère de différenciation.

Un rapport prix/prestations agressif : que propose KGM pour 24 300 € ?

À moins de 25 000 €, le Torres EVX en offre beaucoup pour son argent. Dès l’entrée de gamme, le SUV propose :

Un écran numérique de 12,3 pouces , couplé à un écran tactile central de même taille

, couplé à un écran tactile central de même taille Des sièges chauffants

Le freinage automatique d’urgence

Le régulateur adaptatif

La connectivité Apple CarPlay / Android Auto

Des jantes alliage de 18 pouces

Une climatisation automatique

L’équipement est donc très complet pour un modèle d’accès, surpassant certains concurrents mieux établis qui réservent ces équipements à des versions plus onéreuses.

Face à un Peugeot e-3008 plus cher, un Renault Scenic E-Tech positionné haut de gamme, ou un MG ZS EV plus compact, le Torres EVX apparaît comme une solution pragmatique et généreuse, idéale pour les familles cherchant un SUV spacieux, fiable, sans exploser le budget.

KGM : la renaissance de SsangYong sous un nouveau nom

Peu de Français connaissent encore KGM (KG Mobility). Pourtant, cette marque n’est autre que l’ancienne SsangYong, rachetée en 2022 par le conglomérat industriel coréen KG Group. Exit les SUV rustiques et les pick-up sous-motorisés : la marque se réinvente avec une stratégie résolument tournée vers l’électrique, l’innovation et le design.

Avec le Torres EVX comme fer de lance, KGM vise une clientèle européenne désireuse d’acheter autrement, à un moment où les prix flambent et où les références historiques peinent à rester accessibles. En s’alliant à BYD pour la batterie et en capitalisant sur une fabrication coréenne, KGM tente un pari hybride : jouer la fiabilité de l’ingénierie locale avec la puissance industrielle chinoise.

Un réseau de distribution commence à se structurer en France, notamment via des anciens partenaires SsangYong. Si le service après-vente suit, KGM pourrait rapidement devenir un acteur crédible du marché électrique tricolore, à l’image de ce qu’a réussi MG.