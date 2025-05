La Peugeot E-3008 Dual Motor déploie 325 ch et 490 km d’autonomie avec sa traction intégrale

Il ne suffit plus aujourd’hui d’être sobre et silencieux pour s’imposer sur le marché des SUV électriques. Les acheteurs veulent du caractère, de l’agilité, et de la polyvalence. Peugeot semble l’avoir bien compris en dévoilant une version Dual Motor de son nouveau E-3008, qui ne se contente pas de doubler la motricité : il bouscule les habitudes avec une fiche technique ambitieuse et un comportement routier soigné.

Conçu sur la plateforme STLA Medium, ce E-3008 à transmission intégrale développe une puissance combinée de 325 chevaux, permettant une accélération de 0 à 100 km/h en seulement 6 secondes, tout en conservant une autonomie WLTP de 490 km grâce à une batterie de 73 kWh. Un compromis rare dans cette catégorie.

Mais ce SUV ne joue pas uniquement la carte des chiffres. Avec son écran incurvé de 21 pouces, sa finition Launch Edition haut de gamme, et une tenue de route saluée pour son équilibre, le E-3008 Dual Motor se positionne comme l’une des offres les plus cohérentes et séduisantes du moment. Peugeot soigne la forme, sans oublier le fond.

Peugeot E-3008 Dual Motor : un SUV électrique à la puissance maîtrisée

Avec cette version Dual Motor, Peugeot étoffe l’offre de son E-3008 en intégrant une transmission intégrale et une motorisation électrique à deux moteurs. Une montée en puissance attendue, qui positionne le SUV du Lion à hauteur des ténors du segment, notamment chez les premiums allemands et les spécialistes du 100 % électrique.

Reposant sur la plateforme STLA Medium, développée par Stellantis, ce modèle bénéficie d’un châssis optimisé pour les performances tout en conservant une structure légère et efficiente. Résultat : une voiture capable de concilier agrément de conduite, efficacité énergétique et vraie polyvalence au quotidien.

Le E-3008 Dual Motor se distingue donc nettement des versions standard à un seul moteur, et cela se ressent tant sur la route qu’à la lecture de la fiche technique.

Performances et autonomie : équilibre entre puissance et efficacité

C’est la combinaison de deux moteurs électriques — un sur chaque essieu — qui permet au Peugeot E-3008 Dual Motor d’atteindre une puissance totale de 325 chevaux. Une valeur qui le place au sommet de la gamme, avec des reprises franches et une accélération de 0 à 100 km/h en 6 secondes.

Malgré cette montée en puissance, l’autonomie reste très compétitive. Grâce à une batterie lithium-ion de 73 kWh utiles, cette version Dual Motor affiche jusqu’à 490 km d’autonomie WLTP, soit seulement 25 km de moins que la version propulsion de 210 ch, bien moins performante.

La gestion thermique de la batterie et le travail effectué sur l’aérodynamisme du SUV (Cx de 0,28) participent à cette efficience, qui permet d’envisager de longs trajets sans anxiété. La recharge rapide (jusqu’à 160 kW en DC) permet de récupérer 80 % d’énergie en un peu plus de 30 minutes.

Design et technologie : un intérieur raffiné et connecté

Le E-3008 Dual Motor ne se contente pas de performances solides. Il soigne aussi son apparence et son équipement. Le design extérieur reste fidèle au modèle thermique, avec une calandre fermée, des jantes spécifiques de 20 pouces, des feux arrière à trois griffes et une silhouette fastback valorisante.

À l’intérieur, c’est la finition Launch Edition qui donne le ton. Elle intègre le nouvel i-Cockpit panoramique avec un écran incurvé de 21 pouces, regroupant instrumentation et infodivertissement. L’ambiance est technologique, mais sans excès : la présentation est claire, les matériaux valorisants, et l’ergonomie bien pensée.

Parmi les équipements de série, on trouve la pompe à chaleur, la caméra 360°, les sièges chauffants et massants, la connexion 5G, sans oublier les aides à la conduite dernier cri : maintien dans la voie actif, régulateur adaptatif avec stop & go, surveillance des angles morts et assistant de conduite semi-autonome.

Comportement routier : agilité et confort au rendez-vous

Malgré ses près de 2 tonnes, le Peugeot E-3008 Dual Motor fait preuve d’une agilité surprenante. La répartition du poids sur les deux essieux, couplée à une direction directe et précise, assure une belle vivacité en ville comme sur route sinueuse.

La suspension a été spécifiquement recalibrée pour gérer le surplus de puissance et de masse, tout en préservant un confort de roulage digne des meilleures berlines familiales. Sur autoroute, la stabilité est remarquable, et les reprises instantanées permettent des dépassements sécurisés et sans effort.

Ce n’est pas un SUV sportif dans l’âme, mais un véhicule équilibré, rassurant et plaisant à conduire, même pour les conducteurs exigeants. Le freinage est progressif, la récupération d’énergie modulable, et l’insonorisation à haute vitesse soignée.