Légère et maligne : comment cette électrique néo-rétro vole la vedette avec 95 ch

Le retour de la Renault 5 n’est pas qu’un clin d’œil au passé. C’est un manifeste. Un symbole du savoir-faire français appliqué à l’électrique. La citadine la plus mythique du losange revient en 2025 dans une version 100 % électrique baptisée R5 E-Tech, au design résolument néo-rétro mais armée d’une technologie moderne et efficiente.

Construite sur la nouvelle plateforme AmpR Small, conçue spécialement pour les véhicules compacts à batteries, cette nouvelle R5 entend rivaliser frontalement avec les Peugeot e-208, Mini Cooper SE et Fiat Grande Panda électrique, tout en revendiquant un ancrage profondément français : elle est produite à Douai, dans le Nord, avec une chaîne d’approvisionnement majoritairement européenne.

Renault 5 “Five” 2025 : l’électrique populaire à 95 ch et moins de 25 000 €

Oubliez les citadines électriques hors de prix : Renault remet les pendules à l’heure avec une version épurée et ultra-accessible de sa R5 E-Tech. Baptisée simplement “Five”, cette déclinaison de 95 chevaux est pensée pour faire renaître l’esprit populaire de la Renault 5 originelle, en version 100 % électrique et produite en France.

Avec un prix annoncé sous les 25 000 € avant bonus écologique, et une arrivée prévue au premier trimestre 2025, cette version d’entrée de gamme pourrait bien redéfinir les codes de l’électrique pour tous.

Une motorisation sobre mais suffisante pour la ville

La Renault 5 “Five” se dote d’un moteur électrique de 70 kW (95 ch) alimenté par une batterie de 40 kWh, lui assurant une autonomie de 300 à 320 km WLTP, selon les premières estimations officielles.

Pensée pour un usage quotidien en zone urbaine et périurbaine, elle ne cherche pas la performance brute, mais plutôt l’efficience, la douceur de conduite et la simplicité mécanique. Elle dispose d’une recharge AC jusqu’à 11 kW, sans recharge rapide DC sur cette version, ce qui reste cohérent avec son positionnement “essentiel”.

C’est une vraie citadine électrique, agile, légère (moins de 1 400 kg) et facile à recharger à domicile, sans installations coûteuses. Renault promet également une consommation très contenue, autour de 13 kWh/100 km en usage urbain.

Un prix sous les 25 000 € et une LLD attendue autour de 99 €/mois

Avec un prix catalogue estimé à 24 900 € hors bonus, la Renault 5 “Five” vise clairement les clients éligibles au leasing social ou aux offres LLD subventionnées.

Si Renault applique la même stratégie commerciale que pour les versions supérieures, on peut s’attendre à une location longue durée à partir de 99 €/mois, sous réserve d’un apport ramené à 0 € avec le bonus écologique de 4 000 € et la prime CEE de Renault (1 000 €).

Une borne de recharge est toujours offerte dans le cadre de l’offre constructeur, et l’entretien sera réduit au minimum grâce à une mécanique simple et éprouvée. Le tout sans compromis sur la fabrication française, puisque la “Five” sera elle aussi assemblée à Douai.

Un équipement minimaliste mais bien pensé

Cette version dépouillée conserve l’essentiel : climatisation manuelle, instrumentation numérique simple, et un système multimédia basique avec radio, Bluetooth et prise USB-C. Pas d’écran central ou d’aides à la conduite complexes, mais des fonctions utiles et accessibles, idéales pour un public à la recherche de sobriété.

La “Five” reste fidèle au design extérieur séduisant de ses grandes sœurs, avec ses feux carrés LED, ses lignes tendues et ses détails rétro bien sentis. Seuls quelques ajustements visuels — jantes tôlées, poignées noires — permettent de l’identifier comme la version d’appel.

Une R5 pour tous : retour aux sources assumé

Avec la R5 “Five”, Renault ne cherche pas à impressionner, mais à réconcilier les Français avec l’électrique accessible. Ce modèle assume un retour aux fondamentaux : prix contenu, usage quotidien simple, look sympathique et made in France.

Elle ne sera ni la plus rapide, ni la plus connectée, mais probablement l’une des plus pertinentes pour une clientèle qui attend enfin une voiture électrique abordable, durable et sans fioritures.

Et si cette Renault 5 n’est pas une révolution technologique, elle pourrait bien être une révolution sociale. Une véritable voiture du peuple électrique, comme l’a été la 5 thermique à son époque.