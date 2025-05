Surprise totale : MG dévoile le U9, un SUV hybride-diesel de 5,5 mètres qui défie toutes les tendances du marché

MG, autrefois connue pour ses coupés sportifs britanniques, est aujourd’hui la vitrine mondiale de SAIC Motor. Et avec le U9, le constructeur frappe fort en s’attaquant à un segment clé : celui des pick-up double cabine. Jusqu’ici absente du terrain des utilitaires, la marque débarque avec une proposition sérieuse, développée pour répondre aux exigences des marchés australien, asiatique, sud-américain… et peut-être européen.

À la base du MG U9 se trouve le Maxus Terron 9, un modèle déjà éprouvé sous les blasons Maxus et LDV. Mais loin d’un simple rebadging, MG propose une version retravaillée sur le plan du style, du confort et de la connectivité, avec une volonté claire : se positionner comme une alternative haut de gamme accessible.

Un design imposant et moderne

Le MG U9 mesure 5,50 m de long, pour une largeur de 1,99 m et une hauteur de 1,86 m. C’est un beau bébé, taillé pour rivaliser en gabarit avec les références du segment. Sa calandre noire massive, ses projecteurs LED modernes et ses lignes tendues en font un pick-up résolument contemporain. Les jantes de 18 ou 20 pouces (selon la version) renforcent cette stature robuste, tandis que les passages de roue sont bien marqués pour affirmer son caractère tout-terrain.

Côté benne, on retrouve une surface plane et large, avec un seuil de chargement raisonnable. La capacité de charge utile atteint 1 tonne, et la capacité de remorquage est fixée à 3 500 kg : des chiffres alignés sur les meilleurs du marché. Un marchepied intégré facilite l’accès à la benne, tandis que le volet arrière peut intégrer une caméra de recul ou une assistance à l’attelage.

Moteur diesel performant et capacités tout-terrain

Sous le capot, le MG U9 embarque un bloc 2.5 turbo diesel de nouvelle génération. Ce moteur développe 218 ch et un couple de 520 Nm, le tout transmis aux roues via une boîte automatique à 8 rapports. Le pick-up est disponible en 4×2 ou 4×4 enclenchable, avec blocage de différentiel arrière et boîte courte pour les versions tout-terrain.

Sur route, le diesel montre une belle disponibilité à mi-régime, idéal pour les relances en charge ou les longs trajets. Le confort acoustique est bon pour la catégorie, même si le moteur se fait naturellement entendre à l’accélération. Sur piste, le U9 impressionne par son équilibre et sa motricité. Il grimpe, descend, franchit, encaisse : l’architecture châssis sur longerons montre ici toute sa solidité.

À bord : confort, connectivité et sécurité

L’intérieur du MG U9 surprend agréablement. La présentation est moderne, avec un écran tactile central, un tableau de bord numérique, et une interface compatible Apple CarPlay / Android Auto. Le confort est soigné, avec des sièges en cuir ventilés, la fonction massage côté conducteur, et de nombreux rangements. L’application mobile MG iSmart permet le contrôle à distance (démarrage, verrouillage, géolocalisation…).

La dotation de sécurité comprend le pack MG Pilot : freinage automatique, alerte de franchissement de ligne, caméra 360°, régulateur adaptatif, et plus encore. En haut de gamme, le U9 se montre presque aussi bien équipé qu’un SUV premium.

Positionnement stratégique et version hybride attendue

Avec ce modèle, MG vise les marchés australien, sud-américain et, potentiellement, européen. La stratégie est claire : un produit plus accessible que ses rivaux, avec une garantie de 10 ans ou 250 000 km. Le rapport prix/prestations devrait séduire aussi bien les professionnels que les particuliers actifs.

Enfin, une version hybride rechargeable est déjà en développement pour 2026. Elle pourrait combiner le diesel à un moteur électrique pour une autonomie urbaine sans émissions, une première dans ce segment. MG montre ici qu’il ne compte pas simplement suivre les tendances, mais bien ouvrir un nouveau chapitre du pick-up moderne.