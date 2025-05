L’alternative insoupçonnée : ce SUV hybride de 145 CV à moins de 20 000 € défie le monopole de Citroën

Le nouveau Citroën C3 Aircross 2025 n’a plus grand-chose à voir avec le modèle qu’il remplace. Allongé à 4,39 mètres, il intègre désormais une option 7 places, devenant l’un des rares SUV urbains à offrir cette modularité. Une réponse directe aux familles à la recherche de volume, sans basculer dans le segment supérieur ni sacrifier la compacité.

Basé sur la plateforme Smart Car du groupe Stellantis, il est également destiné à conquérir de nouveaux marchés internationaux. Sa silhouette plus carrée, sa garde au sol majorée et ses lignes plus robustes tranchent avec l’ancien modèle. Le C3 Aircross assume pleinement son évolution stylistique vers un look de baroudeur, tout en intégrant les codes visuels de la nouvelle ère Citroën (logos ovales, signature lumineuse horizontale, etc.).

Design affirmé et espace optimisé

Esthétiquement, le C3 Aircross 2025 joue la carte du changement. Sa calandre verticale, ses protections de carrosserie marquées et ses feux LED rectilignes lui confèrent une présence plus statutaire, sans tomber dans l’agressivité. Il s’inspire des codes visuels du concept Citroën Oli, notamment sur la signature lumineuse.

À bord, la planche de bord a été entièrement repensée, avec une architecture plus simple, un écran central tactile en lévitation, et un affichage minimaliste façon “Head-Up Display” dans certaines finitions. L’habitacle gagne en habitabilité, particulièrement à l’arrière, et peut accueillir jusqu’à 7 passagers dans une configuration 2+3+2 avec sièges escamotables.

Une motorisation hybride plus puissante : 145 chevaux au programme

C’est l’une des grandes nouveautés techniques du modèle 2025 : l’arrivée d’une motorisation hybride 48V développant 145 chevaux. Ce nouveau groupe motopropulseur repose toujours sur un bloc 1.2 PureTech trois cylindres, mais il est ici associé à un moteur électrique intégré à la boîte automatique à double embrayage (e-DCS6).

Cette version hybride légère permet de réduire les consommations de carburant, surtout en usage urbain, grâce à des phases de roulage en 100 % électrique à basse vitesse. Elle assure également des démarrages plus doux, une meilleure récupération d’énergie et une baisse significative des émissions de CO₂, annoncées autour de 120 g/km.

La version 145 ch vient coiffer la gamme, au-dessus des PureTech 100 ch essence, et du moteur hybride 136 ch actuellement proposé en France. Elle devrait permettre au C3 Aircross de mieux se positionner face à la concurrence dans le segment des SUV électrifiés accessibles.

Équipement enrichi et confort Citroën conservé

Le confort reste une priorité sur ce nouveau C3 Aircross. Il bénéficie de sièges Advanced Comfort, d’une suspension souple à grand débattement et d’une isolation améliorée. L’équipement technologique progresse également avec l’arrivée de nouvelles aides à la conduite : freinage d’urgence autonome, maintien dans la voie, reconnaissance des panneaux, caméra de recul ou encore aide au stationnement automatique dans les finitions supérieures.

Le système multimédia évolue avec une interface modernisée, compatible sans fil avec Apple CarPlay et Android Auto, via un écran tactile de 10,25 pouces sur les finitions hautes. Un système audio amélioré et des ports USB-C complètent la dotation.

Commercialisation à l’international, lancement attendu en France

Le nouveau C3 Aircross 2025 hybride 145 ch sera d’abord commercialisé sur certains marchés émergents, notamment en Amérique latine et en Asie, où il doit remplacer plusieurs modèles locaux. Toutefois, une commercialisation européenne est prévue dès le second semestre 2025, selon les stratégies de Stellantis.

En France, il viendrait compléter l’offre déjà existante, aux côtés des versions thermiques (PureTech 100) et hybride 136 ch, et pourrait constituer une alternative attractive pour les familles à la recherche d’un SUV spacieux, électrifié mais abordable. Les tarifs attendus pour la version hybride 145 ch devraient débuter autour de 28 000 €, avec des finitions adaptées au marché européen.