De l’iPhone à l’automobile : Foxconn dévoile sa première voiture électrique pour un mystérieux constructeur japonais

Le monde de la tech et celui de l’automobile n’ont jamais été aussi proches. Dernière illustration en date : l’annonce d’un partenariat inédit entre Foxconn, célèbre sous-traitant d’Apple et géant mondial de la production électronique, et Mitsubishi Motors, constructeur historique japonais. Ensemble, ils donneront naissance à un SUV compact 100 % électrique, qui sera commercialisé dès 2026, avec un démarrage prévu en Australie et Nouvelle-Zélande.

Ce modèle reposera sur la plateforme modulaire MIH (Mobility in Harmony) développée par Foxconn, une base ouverte pensée pour faciliter la production de véhicules électriques à grande échelle. Mitsubishi, de son côté, apportera son savoir-faire en matière de conception automobile et son réseau de distribution.

Ce projet marque un tournant : il ne s’agit pas d’un véhicule Apple, ni d’une expérimentation. C’est le premier modèle développé et produit en collaboration active entre un géant tech et un constructeur automobile japonais, en dehors des alliances classiques. Une alliance stratégique qui pourrait bien préfigurer un nouveau modèle industriel dans l’électromobilité mondiale.

Foxconn entre dans le monde de l’automobile

Connu pour fabriquer des millions d’iPhone chaque année, Foxconn n’est pas qu’un géant de l’électronique. Depuis 2020, l’entreprise taïwanaise développe activement ses activités dans l’industrie automobile avec une ambition claire : devenir un acteur majeur du véhicule électrique mondial. Avec sa plateforme MIH (Mobility in Harmony), Foxconn propose un écosystème technique ouvert, modulaire et évolutif, destiné aux marques souhaitant lancer rapidement des modèles électrifiés.

Ce partenariat avec Mitsubishi Motors marque une étape décisive dans cette stratégie. Contrairement à de précédentes annonces plus théoriques, le projet est ici concret, daté et géolocalisé : un SUV compact électrique sera produit au Japon, dès 2026, dans des usines existantes du groupe Mitsubishi. La production est destinée en premier lieu au marché australien et néo-zélandais, mais pourrait s’étendre si le modèle trouve son public.

Un SUV électrique compact pensé pour l’international

Le futur modèle, encore sans nom officiel, sera un SUV compact 100 % électrique, visant à répondre à la demande croissante pour des véhicules urbains électrifiés, accessibles mais bien équipés. Il reposera sur la plateforme MIH, déjà utilisée sur plusieurs prototypes présentés par Foxconn, notamment le Model C.

Cette base technique permet d’intégrer différentes configurations moteur et batterie, avec des autonomies pouvant aller de 300 à 500 km selon les versions. Le SUV devrait adopter une architecture à deux roues motrices de série, avec une transmission intégrale optionnelle, ainsi que des systèmes d’aide à la conduite avancés de niveau 2.

Une production locale pour une efficacité maximale

Plutôt que de bâtir de nouvelles installations, Foxconn et Mitsubishi misent sur l’utilisation des usines existantes du constructeur japonais, afin d’accélérer la mise en production et de limiter les coûts logistiques. L’usine sélectionnée n’a pas été officiellement nommée, mais tout indique qu’il s’agira d’un site déjà utilisé pour des modèles thermiques et électrifiés du groupe.

Ce modèle sera d’abord commercialisé en Australie et Nouvelle-Zélande, marchés réputés pour leur ouverture aux technologies japonaises et leur besoin en véhicules compacts et robustes. La stratégie vise à tester grandeur nature le potentiel de cette coopération avant un déploiement mondial plus large, possiblement en Asie du Sud-Est puis en Europe.

Vers une nouvelle ère de collaborations tech-auto

L’un des éléments clés de ce projet est la philosophie ouverte de la plateforme MIH. Foxconn ne se contente pas de produire : elle entend devenir un fournisseur de solutions automobiles clé en main, permettant à de nombreux constructeurs de réduire le temps de développement de nouveaux modèles tout en profitant d’une base technique éprouvée.

Pour Mitsubishi, ce partenariat permet de rester dans la course à l’électrification sans supporter seul les coûts de développement. Il pourrait aussi ouvrir la voie à d’autres projets communs, voire à une mutualisation de gammes avec d’autres marques partenaires de Foxconn.

Ce SUV compact à venir en 2026 pourrait bien être le premier maillon d’une révolution industrielle silencieuse, où les frontières entre la tech et l’automobile s’effacent pour de bon.