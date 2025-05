Moteur hybride 160 ch : Renault muscle son jeu sur le segment des SUV compacts

Avec 160 ch sous le capot, une consommation de 4,4 l/100 km et deux SUV taillés pour séduire, Renault frappe fort en hybridant le Captur et le Symbioz pour 2025.

Un tournant technologique assumé qui place l’efficience au cœur de sa stratégie produit.

Le segment des SUV compacts hybrides n’a jamais été aussi concurrentiel. Face à Toyota, Hyundai ou encore Ford, Renault entend bien défendre ses positions avec une nouvelle motorisation E-Tech full hybrid de 160 chevaux. Cette technologie promet non seulement des performances solides, mais aussi une sobriété remarquable avec seulement 4,4 litres aux 100 km en moyenne, et des émissions de CO₂ sous la barre des 100 g/km.

Cette évolution mécanique alimente désormais deux modèles clés de la gamme : le nouveau Captur, fraîchement restylé, et le Renault Symbioz, SUV familial inédit présenté comme un chaînon manquant entre Mégane et Austral. Ces deux véhicules, complémentaires dans leur usage, visent une clientèle en quête d’un compromis entre agilité urbaine, habitabilité et sobriété énergétique.

Avec cette offre hybride de nouvelle génération, Renault prouve que l’innovation ne doit pas rimer avec inflation. Les Captur et Symbioz E-Tech 160 ch s’annoncent comme des choix raisonnables et rationnels, sans sacrifier ni le style, ni le dynamisme, ni l’équipement.

Nouvelle motorisation E-Tech : l’hybride selon Renault en 2025

Renault franchit un nouveau cap dans l’hybridation avec l’introduction d’un groupe motopropulseur E-Tech full hybrid de 160 chevaux, conçu pour équiper ses SUV compacts. Ce moteur associe un bloc essence de 1,8 litre à deux moteurs électriques et une batterie de 1,4 kWh. L’ensemble fonctionne en série-parallèle, permettant de rouler en électrique sur de courtes distances, d’assister le thermique en phase d’accélération, ou encore de combiner les sources d’énergie pour optimiser l’efficience.

Ce système hybride non rechargeable se distingue par sa simplicité d’usage, sa réactivité et une gestion intelligente de l’énergie. Le tout s’opère sans intervention du conducteur, avec une transition fluide entre les différents modes de propulsion. Le moteur électrique principal fournit jusqu’à 50 kW, garantissant une bonne reprise en ville et sur route, tandis que le second moteur joue le rôle de générateur.

Consommation record et émissions maîtrisées

C’est l’un des grands arguments de cette motorisation : la consommation moyenne descend à seulement 4,4 l/100 km, selon le cycle WLTP. Une valeur parmi les plus basses de la catégorie, sans avoir recours à la recharge externe. Cette sobriété s’accompagne d’émissions de CO₂ dès 98 g/km, un chiffre qui positionne ces modèles en zone favorable pour les incitations fiscales françaises, notamment dans les zones à faibles émissions (ZFE).

Dans un contexte où la réglementation se durcit et où le budget carburant pèse lourd, cette efficience énergétique représente un atout concurrentiel décisif. Elle rend le Captur et le Symbioz particulièrement pertinents pour une utilisation quotidienne, aussi bien en milieu urbain qu’en périphérie.

Captur et Symbioz : deux SUV hybrides complémentaires

Le Captur E-Tech 160 profite de son restylage pour intégrer cette nouvelle motorisation. Compact et maniable, il conserve son format idéal pour les déplacements urbains, tout en gagnant en dynamisme. De son côté, le tout nouveau Symbioz vient combler le vide entre le segment B-SUV et le segment C. Plus long, il offre une habitabilité renforcée, notamment à l’arrière, et un coffre généreux de 492 litres.

Ces deux modèles partagent une base technologique commune mais adoptent des philosophies différentes : le Captur vise les jeunes actifs et les petits foyers, tandis que le Symbioz s’adresse aux familles à la recherche d’un SUV hybride polyvalent, au design soigné et à la dotation riche.

Polyvalence et agrément de conduite au quotidien

Côté performances, les chiffres sont convaincants : 0 à 100 km/h en 8,9 secondes pour le Captur, et 9,1 secondes pour le Symbioz. Ces valeurs placent les deux SUV parmi les plus vifs de leur catégorie en version hybride. Le comportement routier est agréable, avec une direction précise, un bon compromis confort/rigueur et une boîte automatique multimode douce et réactive.

Autre amélioration notable : la capacité de remorquage portée à 1 000 kg, contre 750 auparavant. Une évolution qui élargit les usages potentiels, notamment pour les vacanciers ou les artisans légers. En somme, Renault propose ici des véhicules aussi agréables à conduire que pratiques au quotidien.

Prix maîtrisés pour une technologie efficiente

Le Captur E-Tech 160 ch est proposé à partir de 27 540 € en finition Evolution, tandis que le Symbioz démarre à 31 250 € dans la même configuration. Des prix compétitifs au regard de la technologie embarquée, avec un bon niveau d’équipement de série incluant écran central tactile, aides à la conduite, climatisation automatique et connectivité étendue.

Ce positionnement tarifaire permet à Renault de viser aussi bien les particuliers soucieux de leur budget que les professionnels ou flottes à la recherche de véhicules propres et efficaces. Dans un contexte de transition énergétique, l’offre Captur et Symbioz E-Tech 160 ch s’impose comme un choix judicieux, sans compromis sur le style ni sur la performance.