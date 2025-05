La nouvelle arme de Volvo pour l’Europe : une XC70 hybride aux performances électriques inédites

Le segment des SUV et crossovers n’a pas dit son dernier mot, mais Volvo joue la carte du contre-pied intelligent. En ressuscitant le nom XC70 sous forme de break surélevé PHEV, la marque suédoise propose une alternative plus basse, plus aérodynamique, mais tout aussi polyvalente que les SUV traditionnels.

Le nouveau XC70 PHEV 2025 se distingue d’emblée par une donnée spectaculaire : jusqu’à 200 km d’autonomie électrique annoncée grâce à une batterie de nouvelle génération, qui surpasse largement les standards actuels. De quoi réaliser la majorité des trajets du quotidien en mode zéro émission, tout en conservant la tranquillité d’un moteur thermique pour les longues distances.

Volvo signe ici un retour inattendu mais très réfléchi à un format qui a marqué son histoire. Avec une habitabilité généreuse, une transmission intégrale, un intérieur épuré, et une efficacité énergétique de premier plan, ce XC70 nouvelle génération coche toutes les cases de la famille électrifiée premium.

Un retour au break surélevé, version électrifiée

Alors que les SUV dominent toujours le marché, Volvo ose relancer un format qui lui est cher : le break tout-chemin, avec ce nouveau XC70 hybride rechargeable. Héritier direct des V70 Cross Country et XC70 des années 2000, ce modèle 2025 s’inscrit dans une stratégie de différenciation. Plus bas qu’un SUV classique, plus long, plus profilé, il conjugue efficience aérodynamique, comportement routier affûté et garde au sol rehaussée.

Reposant sur la dernière évolution de la plateforme SPA2, commune à plusieurs modèles du groupe Geely, le XC70 PHEV bénéficie d’un châssis optimisé pour le confort et la stabilité. Il adopte un design robuste et élégant, avec des sabots de protection, des arches de roues contrastées et une ligne de toit fluide. À mi-chemin entre le break premium et le crossover aventure, il propose un style singulier, immédiatement identifiable.

Une autonomie électrique record pour un hybride rechargeable

Le point fort de ce nouveau Volvo XC70, c’est son autonomie électrique. Grâce à une batterie haute capacité estimée à 38-40 kWh utiles, le break suédois peut parcourir jusqu’à 200 km en mode 100 % électrique, selon le cycle WLTP. C’est un record pour un PHEV, largement supérieur aux 80-100 km proposés actuellement sur la majorité des hybrides rechargeables.

Ce gain est rendu possible par l’adoption de cellules lithium-ion de nouvelle génération et une gestion intelligente de l’énergie, couplée à un moteur électrique plus puissant (autour de 150 ch). Le moteur thermique reste un bloc essence 4 cylindres turbo, probablement décliné en plusieurs puissances selon les marchés, avec transmission intégrale assurée par un moteur sur l’essieu arrière.

Un positionnement premium, mais efficient

Volvo ambitionne de faire du XC70 un choix rationnel dans le haut de gamme : moins haut et lourd qu’un SUV, mais plus spacieux et performant qu’une berline. Grâce à sa grande autonomie électrique, il se prête parfaitement à un usage quotidien sans émissions, tout en autorisant les longs trajets sans stress grâce au moteur essence.

Les premières estimations tarifaires évoquent un prix d’appel autour de 62 000 €, pour une version bien équipée. Plusieurs niveaux de finition devraient être proposés, avec une version haut de gamme “Ultimate” incluant sellerie nappa, suspension pilotée et toit panoramique. La commercialisation en Europe est prévue pour fin 2025, avec une ouverture des précommandes dès l’automne.