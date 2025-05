La voiture de sport la plus convoitée de la marque japonaise est désormais disponible sur le marché.

Il y a des voitures qui font battre le cœur plus vite. La Toyota GR Supra en fait partie. Apparue en 2019 sous sa forme moderne, la sportive japonaise est devenue l’un des modèles les plus marquants de la gamme Gazoo Racing. Mais en 2025, l’histoire touche à sa fin. Toyota présente ce qui pourrait bien être la dernière évolution thermique de la GR Supra, avec une série spéciale radicale pensée comme un hommage à une lignée mythique.

Dans un marché de plus en plus électrique et rationnel, cette Supra 2025 apparaît comme un geste de résistance, une lettre d’amour à la conduite analogique, à la propulsion, et à l’émotion mécanique. Produite en série ultra-limitée, elle se veut aussi exclusive que performante, tout en conservant l’élégance et l’agressivité qui ont forgé la réputation du modèle.

Derrière l’effet d’annonce se cache surtout une vraie montée en puissance : performances accrues, présentation spécifique, équipements revus. Toyota ne laisse rien au hasard pour offrir une sortie de route mémorable à sa sportive culte.

Une montée en puissance maîtrisée

La Toyota GR Supra 2025 conserve son six cylindres en ligne 3.0 litres turbo d’origine BMW, mais celui-ci délivre désormais jusqu’à 429 chevaux dans sa version “Final Edition”. C’est 47 chevaux de plus que le modèle 2024, soit une progression significative des performances. Le couple atteint 499 Nm, de quoi propulser la Supra de 0 à 100 km/h en moins de 4 secondes.

Disponible en boîte manuelle 6 rapports ou automatique 8 vitesses, la Supra 2025 offre aux puristes comme aux amateurs de performance brute des sensations pures. La propulsion reste au programme, tout comme le différentiel actif, garantissant une répartition optimale de la motricité en virage.

Design affûté pour une version de légende

Sur le plan visuel, cette édition 2025 se distingue immédiatement. Elle adopte un capot ventilé, des jantes forgées spécifiques, un aileron en fibre de carbone, et une peinture exclusive. Ces éléments ne sont pas seulement esthétiques : ils participent à l’optimisation de l’aérodynamisme et du refroidissement.

Les proportions restent celles d’une GT compacte : 4,38 mètres de long, 1,85 mètre de large, et seulement 1,29 mètre de haut. Avec ses porte-à-faux courts et son centre de gravité abaissé, la GR Supra conserve cette silhouette tendue et musclée, prête à bondir.

Intérieur : sport et technologie réunis

L’habitacle de la GR Supra 2025 évolue subtilement, mais efficacement. On y retrouve des sièges baquets en Alcantara, une planche de bord ornée de fibre de carbone, des surpiqûres contrastées et un système audio JBL 12 haut-parleurs. L’ambiance est résolument sportive mais sans austérité.

L’interface numérique reste d’actualité avec un écran tactile de 8,8 pouces compatible Apple CarPlay et Android Auto. Un affichage tête haute et un système de navigation intégré complètent la dotation. C’est donc un cockpit qui conjugue le plaisir de conduite brut et la connectivité moderne.

Sécurité et comportement dynamique

Toyota n’a pas oublié les aspects pratiques et sécuritaires. La Supra 2025 est équipée de toutes les aides à la conduite attendues :

freinage automatique d’urgence ,

, alerte de franchissement de ligne ,

, surveillance des angles morts ,

, régulateur de vitesse adaptatif.

Mais l’essentiel est ailleurs : la suspension pilotée, le châssis affûté, les freins Brembo et la direction directe donnent à cette version une précision redoutable. Le circuit devient son terrain de jeu naturel, sans renier une polyvalence suffisante pour la route.

Une production limitée pour une fin d’ère

La Toyota GR Supra 2025 sera produite en série limitée à 300 exemplaires pour le monde entier. Une rareté qui en fait un futur collector, aussi désirable pour les collectionneurs que pour les amateurs de track days. Le tarif n’a pas été officiellement confirmé, mais il dépassera largement les 70 000 €, avec un niveau de finition proche de l’exclusif.

Avec cette “Final Edition”, Toyota tire sa révérence dans le segment des coupés thermiques propulsés. Et le fait avec style, sans compromis, en respectant ce qui a fait la grandeur de la Supra depuis ses débuts.