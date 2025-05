Édition collector : la Corolla FX réveille l’esprit sportif de Toyota pour 2026

Avec la Corolla Hatchback FX Edition 2026, Toyota rend un hommage appuyé à l’une de ses compactes les plus emblématiques : la Corolla FX16, lancée en 1987. À l’époque, cette version trois portes à moteur avant et traction avant s’inspirait du concept sportif démocratique, tout en restant fidèle à la robustesse et à la fiabilité de la marque japonaise.

Cette réinterprétation moderne conserve l’esprit original tout en adoptant une ligne plus musclée et plus contemporaine. Toyota y insuffle une esthétique néo-rétro qui ravira les passionnés d’automobiles japonaises vintage, tout en restant accessible aux jeunes conducteurs attirés par l’originalité.

Design extérieur distinctif et équipements spécifiques

Ce qui saute immédiatement aux yeux, ce sont les jantes blanches de 18 pouces, véritables signatures stylistiques de cette série. Elles contrastent parfaitement avec les coloris de carrosserie exclusifs, dont un gris acier métallisé et un blanc pur qui évoquent les teintes des années 80. Un spoiler arrière noir, des coques de rétroviseurs assorties, ainsi que des badges FX rétro viennent compléter l’ensemble.

La FX Edition n’est pas un simple pack cosmétique : elle se distingue clairement des autres finitions de la gamme Corolla, affirmant une personnalité forte et un goût prononcé pour les détails qui font mouche. Ce look résolument rétro n’est pas sans rappeler le style des préparations japonaises “neo-classic” très en vogue aujourd’hui.

Intérieur modernisé avec des touches sportives

À bord, la Corolla FX 2026 ne déçoit pas. On y trouve des sièges Sport Touring avec renforts latéraux marqués, revêtus d’un mélange de tissu technique et de suédine. Des surpiqûres orange soulignent les contours des assises et font écho aux accents extérieurs. Le volant et le pommeau de levier de vitesses adoptent une finition gainée agréable au toucher.

Le système audio JBL est proposé de série, tout comme l’écran tactile central compatible avec Apple CarPlay et Android Auto. Une ambiance sportive mais high-tech, pensée pour le confort au quotidien sans renier l’ADN dynamique de cette édition spéciale.

Motorisation inchangée mais comportement dynamique préservé

Sous le capot, pas de révolution : la FX conserve le bloc 2.0 litres atmosphérique de 169 chevaux, associé à une boîte CVT à rapports simulés. Cette combinaison, déjà connue sur la Corolla Hatchback classique, garantit des performances honnêtes et une fiabilité éprouvée.

Toyota annonce cependant des ajustements de suspension et un tarage spécifique de l’amortissement, censés offrir un toucher de route plus ferme, sans sacrifier le confort. Le résultat ? Une voiture agile, réactive, plaisante à conduire, en particulier sur routes sinueuses. Un vrai clin d’œil à l’esprit GTI des années 80, sans les inconvénients d’alors.

Disponibilité limitée et perspectives pour le marché français

La Corolla FX Edition 2026 ne sera produite qu’à 1 600 exemplaires, et exclusivement pour certains marchés, dont les États-Unis et potentiellement le Mexique. Aucune annonce officielle n’a été faite pour une commercialisation européenne, mais une telle série, à la fois visuellement marquée et mécaniquement accessible, aurait toute sa place dans l’offre française de Toyota.

Avec l’engouement actuel pour les modèles vintage revisités, cette série limitée pourrait bien devenir un collector en puissance. Et si l’on en croit l’histoire récente de Toyota, rien n’est impossible : certains concepts exclusifs au Japon ont déjà traversé les océans suite à l’enthousiasme du public européen.