375 ch et aptitudes tout-terrain exceptionnelles : le compromis parfait existe enfin pour les amateurs d’aventure

Le Jeep Compass s’offre une véritable mutation pour 2025. Fini les simples mises à jour esthétiques ou techniques : cette fois, le SUV compact américain adopte une toute nouvelle plateforme, la STLA Medium développée par Stellantis. Cette base technique, partagée avec d’autres marques du groupe comme Peugeot ou Opel, permet une refonte complète du modèle, tant sur le plan du châssis que des motorisations.

Plus spacieux, plus technologique et surtout plus électrifié, le Compass 2025 cible une clientèle européenne en quête d’un SUV compact capable d’allier modernité, polyvalence et efficacité. Le design extérieur sera mis à jour mais respectera l’ADN Jeep : calandre à sept fentes, allure robuste, proportions solides.

Une gamme de motorisations électrifiées pour répondre aux normes européennes

Jeep adapte son offre aux exigences du marché européen. Le nouveau Compass proposera trois types de motorisation :

Une version micro-hybride (MHEV), abordable et adaptée aux conducteurs traditionnels.

Une version hybride rechargeable (PHEV), déjà éprouvée et appréciée.

Une version 100 % électrique, grande nouveauté pour le Compass.

Cette électrification progressive permet à Jeep de rester compétitif tout en répondant aux normes européennes de plus en plus strictes sur les émissions de CO₂. La version électrique devrait offrir une autonomie avoisinant les 500 km, avec des performances adaptées à un usage mixte urbain/autoroute.

Une version Trailhawk renforcée pour les amateurs de tout-terrain

Les amateurs de franchissement retrouveront une version Trailhawk du Compass, pensée pour conserver l’esprit Jeep. Ce modèle bénéficiera d’équipements spécifiques : suspension renforcée, angles d’attaque revus, protections de carrosserie et transmission intégrale évoluée. Le but est clair : garantir de vraies capacités hors route, y compris sur les versions électrifiées.

Cette version Trailhawk répondra à un besoin clair du marché : celui des conducteurs qui veulent un SUV électrique ou hybride, mais sans renoncer aux sensations du tout-terrain.

Version Puissance Type de moteur Batterie Autonomie Étiquette 1.2 MHEV 145 ch 1.2 Turbo MHEV (essence) — — ECO PHEV 195 ch Hybride rechargeable Non communiqué Non communiqué ZÉRO EV FWD 213 ch Électrique (traction avant) 74 kWh 500 km ZÉRO EV FWD (hautes performances) 231 ch Électrique (traction avant) Non communiqué Non communiqué ZÉRO EV AWD 375 ch Électrique (transmission intégrale) Non communiqué 650 km ZÉRO

Production européenne et implications pour le marché français

La production du Compass 2025 aura lieu à Melfi, en Italie, dans une usine Stellantis. Ce choix stratégique permet à Jeep de répondre à la demande européenne tout en contrôlant les coûts et en facilitant l’accès aux aides locales, notamment en France.

Sur le marché français, le Compass joue une carte intermédiaire : positionné entre les SUV généralistes et les modèles premium, il attire les conducteurs qui cherchent une image forte et un design distinctif, mais sans exploser leur budget. Avec cette nouvelle génération, Jeep veut s’imposer comme une référence des SUV compacts électrifiés produits en Europe.

Critère / Élément Jeep Compass 4×2 Jeep Compass 4×4 Angle d’attaque 20° 27° Angle ventral 15° 16° Angle de sortie 26° 31° Garde au sol 200 mm 210 mm Capacité de franchissement de gué — 470 mm Pneumatiques M+S Non Oui

Une gamme élargie pour tous les profils de conducteurs

Le Jeep Compass 2025 se positionne clairement dans le haut du segment des SUV compacts, avec un prix d’appel avoisinant 40 000 € pour la version à deux roues motrices équipée du moteur micro-hybride. Cette grille tarifaire reflète l’ambition de Jeep de proposer un véhicule plus technologique et électrifié, tout en conservant une image robuste et valorisante. Les versions à transmission intégrale et hybrides rechargeables s’affichent à des tarifs plus élevés, pouvant dépasser 45 000 € selon les finitions et les options choisies.

La gamme Compass 2025 se décline en plusieurs versions, parmi lesquelles on retrouve notamment les finitions Altitude, Summit et Trailhawk. Celles-ci permettent de varier les équipements, les niveaux de confort et les aptitudes tout-terrain. Côté motorisations, le catalogue s’articule autour de blocs micro-hybrides, hybrides rechargeables et très bientôt électriques. Les puissances vont de 145 ch jusqu’à 320 ch, selon la configuration retenue, permettant ainsi de répondre à une large diversité de besoins, du quotidien urbain aux escapades tout-terrain plus exigeantes.