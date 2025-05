Le monospace électrique qui réconcilie familles nombreuses et zéro émission : 340 km sans compromis

Peugeot n’a pas cédé à la tentation du design pour le design. En 2025, la marque au lion reconduit son e-Rifter avec une philosophie inchangée : servir l’usage avant l’image. Ce ludospace 100 % électrique reste l’un des rares véhicules du marché à proposer une habitabilité carrée, un accès facile, et des volumes de chargement dignes d’un utilitaire, sans renier son confort de conduite ni son équipement.

Pensé pour les familles nombreuses, les artisans ou les activités outdoor, le e-Rifter s’adresse à ceux qui cherchent un véhicule robuste, logeable et rationnel, mais qui veulent sortir du diesel et passer à l’électrique sans perdre en autonomie ou en charge utile. Peugeot conserve les fondamentaux : portes coulissantes, toit haut, hayon large, et une modularité qui fait la différence.

Dans un marché qui multiplie les crossovers prétendument familiaux, le e-Rifter ne ment pas sur sa vocation : c’est un transporteur intelligent, conçu pour transporter des personnes, des objets, des vélos, des planches, ou les trois à la fois. Et en silence.

Deux longueurs, une vocation : la modularité

Le Peugeot e-Rifter 2025 reste proposé en deux longueurs : 4,405 m en version standard et 4,755 m en version longue. Cette dernière permet d’accueillir jusqu’à 7 places, une rareté dans la catégorie des électriques compactes. Mais la véritable force du modèle, c’est sa flexibilité d’usage : banquette rabattable, plancher plat, sièges indépendants, et surtout un volume de coffre modulable de 597 à 850 litres selon la configuration — et jusqu’à 3 000 litres en configuration utilitaire.

Avec cette capacité, le e-Rifter devient un partenaire de charge aussi efficace qu’un fourgon, mais avec l’agrément et la finition d’un véhicule particulier. L’accès arrière reste optimal grâce au hayon intégral, et les portes coulissantes facilitent l’embarquement dans les parkings étroits, ce qui en fait un véhicule aussi bien urbain que périurbain.

Cette modularité n’est pas une option esthétique : c’est la promesse principale du véhicule, et Peugeot l’assume en conservant une architecture pensée pour ça, à l’heure où beaucoup d’électriques sacrifient l’usage réel à une silhouette flatteuse.

Une motorisation reconduite, mais optimisée

Le Peugeot e-Rifter 2025 ne révolutionne pas sa mécanique, mais perfectionne ce qui fonctionne déjà. On retrouve le moteur électrique de 136 chevaux, associé à une batterie de 50 kWh (46,3 utiles), qui permet désormais de parcourir jusqu’à 339 km en cycle WLTP. Un progrès sensible par rapport à la génération précédente, suffisant pour rassurer les utilisateurs quotidiens comme les professionnels.

Le véhicule est disponible en deux niveaux d’autonomie :

339 km pour la version courte

pour la version courte 327 km pour la version longue (7 places)

Des valeurs très correctes pour un gabarit aussi volumineux et une utilisation souvent mixte. Peugeot annonce également une compatibilité avec la recharge rapide 100 kW, permettant de regagner 80 % d’autonomie en 30 minutes. Sur prise domestique ou wallbox, la recharge reste flexible grâce au chargeur embarqué de 11 kW, idéal pour une recharge nocturne en entreprise ou à domicile.

Ce n’est pas un véhicule de performance, ni un laboratoire d’innovation : c’est un outil maîtrisé, conçu pour faire ce qu’on lui demande sans surprise, ni frustration.

Intérieur et équipement : du concret, pas du gadget

À l’intérieur, le e-Rifter conserve la logique Peugeot : un i-Cockpit avec combiné numérique, un écran tactile central de 10 pouces, et une ergonomie qui privilégie la praticité. Pas d’effets de manche, mais une interface claire, intuitive, et bien intégrée. Les commandes sont accessibles, et les matériaux choisis pour leur robustesse plus que leur esthétique.

Le e-Rifter ne cherche pas à rivaliser avec un salon roulant, mais il offre un vrai confort d’usage, surtout dans les finitions supérieures. Les aides à la conduite sont présentes : régulateur adaptatif, alerte de franchissement de ligne, reconnaissance des panneaux, mais sans tomber dans la surenchère technologique.

Il s’adresse à un public qui veut un véhicule de travail ou de famille qui remplit sa mission, et non un objet d’apparat. En ce sens, le e-Rifter 2025 reste fidèle à l’esprit du ludospace : un véhicule fonctionnel, polyvalent, et désormais électrifié, sans céder à la mode, ni au marketing.