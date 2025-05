L’alternative insoupçonnée au RAV4 : un SUV hybride européen à prix défiant toute concurrence

Avec le C5 Aircross, Citroën opère un tournant stylistique net. Exit les formes rondes et consensuelles : place à un design plus affûté, plus affirmé, et clairement inspiré des codes de la nouvelle ère électrique. Dès le premier regard, la face avant impose sa présence grâce à une signature lumineuse en forme de flèche, étirée horizontalement dans un style très graphique, intégrée à une calandre fine et fluide.

Le profil du SUV adopte des lignes plus tendues et plus aérodynamiques, tout en conservant des éléments typiques de l’identité Citroën comme les Airbumps redessinés et les arches de roues marquées. À l’arrière, les feux adoptent une forme tridimensionnelle, soulignant l’aspect technologique du modèle.

Le résultat est un véhicule plus moderne, plus expressif, qui vient combler le déficit de personnalité reproché aux précédentes générations. Le C5 Aircross n’est plus un SUV familial discret : il devient une déclaration de style.

Une motorisation 100 % électrique pour une autonomie étendue

La grande révolution du C5 Aircross, c’est son passage au tout électrique. Abandonnant les motorisations thermiques, il adopte la plateforme STLA Medium partagée avec d’autres modèles du groupe Stellantis. Résultat : une batterie de 73 kWh logée sous le plancher, associée à un moteur électrique de 214 ch (157 kW), entraînant les roues avant.

L’autonomie annoncée atteint environ 410 km en cycle mixte WLTP, soit de quoi couvrir les trajets quotidiens et les week-ends prolongés sans stress. Le système de recharge rapide autorise jusqu’à 160 kW en courant continu, permettant de récupérer 80 % de charge en moins de 30 minutes.

Cette nouvelle motorisation change profondément l’usage du C5 Aircross. Il devient un SUV silencieux, doux et linéaire, tout en conservant une certaine vivacité grâce à son couple instantané. Un choix qui répond aux exigences de la clientèle européenne actuelle : plus de sobriété, moins d’émissions, mais sans compromis sur l’autonomie ni sur les performances.

Un habitacle repensé pour un confort optimal

Si l’extérieur évolue en profondeur, l’intérieur du C5 Aircross marque une vraie rupture avec la précédente génération. L’habitacle adopte une présentation plus horizontale, épurée et moderne, dans l’esprit des dernières productions de la marque. La planche de bord intègre un nouvel écran central flottant de 12 pouces, plus réactif, et compatible avec les systèmes Apple CarPlay et Android Auto sans fil.

Le confort, fidèle à l’ADN de Citroën, reste au cœur du projet. Les sièges Advanced Comfort de nouvelle génération proposent une mousse à haute densité et un maintien optimisé, tandis que l’isolation phonique est renforcée grâce à l’architecture électrique. Les passagers arrière bénéficient d’un plancher totalement plat et d’un espace accru, favorisé par le design de la plateforme STLA.

Les matériaux évoluent aussi vers plus de durabilité : revêtements recyclés, sellerie douce au toucher, touches de textile sur les contre-portes, le tout dans une ambiance claire et aérée. L’objectif est clair : faire du C5 Aircross un cocon technologique et apaisant, où chaque trajet devient un moment de détente.

Positionnement stratégique face à la concurrence

Avec cette nouvelle version 100 % électrique, le Citroën C5 Aircross vient chasser sur les terres des Peugeot e-3008, Renault Scénic E-Tech, Volkswagen ID.4 et consorts. Mais il entend se différencier par une combinaison unique : style singulier, confort exceptionnel, autonomie maîtrisée et tarif compétitif.

Le prix définitif n’est pas encore officialisé, mais Citroën promet un positionnement volontairement accessible, avec un tarif d’entrée attendu autour de 40 000 €, bonus écologique déduit. Un choix stratégique qui pourrait séduire les familles et les professionnels à la recherche d’un SUV électrique non ostentatoire mais bien pensé.

En misant sur un design différenciant, une motorisation efficiente et un confort supérieur, le C5 Aircross se positionne comme une alternative crédible, voire plus cohérente, que nombre de ses rivaux aux ambitions plus premium. Un pari osé, mais taillé pour une clientèle européenne en quête de valeur d’usage avant tout.